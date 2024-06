Test du smartphone Honor 200 Pro : design magnifique, performant, avec des modes photo exclusifs très intéressants

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED de 6,78 pouces, 1224x2700 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

12 Go de mémoire vive extensibles

512 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+50+12 mégapixels

Capteur frontal 50 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5200 mAh compatible charge 100 watts, charge sans fil 66 watts et inversée

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle Magic OS 8.0

Design

Le Honor 200 Pro se distingue immédiatement par son esthétique soignée et moderne. Récemment annoncé lors d'un événement exceptionnel à Paris, ce smartphone, bien qu’appartenant à la catégorie du milieu de gamme, propose des lignes épurées combinées à une finition très soignée. Il est disponible en noir, blanc, ou cyan (uniquement sur le site de la marque), affichant ainsi une personnalisation bienvenue.

Le dos marbré de la version blanche, accompagné d'un revêtement anti-traces, est un excellent choix et correspond au modèle testé. Toutes les versions disposent de capteurs photo encadrés d'un ovale chromé attirant l'œil tout en ajoutant une touche d'élégance discrète.

Physiquement, le Honor 200 Pro mesure 163,3 mm de hauteur pour une largeur de 75,2 mm et une épaisseur de 8,2 mm, pesant 199 grammes. Cette taille lui permet de rester maniable tout en offrant un espace suffisant pour une excellente expérience visuelle et tactile. En main, il est équilibré et sa tenue est agréable au quotidien.

Si on fait le tour de l’appareil, on remarque qu’il est équipé d’un émetteur infrarouge, rare sur les modèles des grandes marques, mais dont on a l’habitude sur les Honor, les Xiaomi et les POCO, augmentant sa fonctionnalité dans divers scénarios domestiques. En effet, cette caractéristique lui permet d’être transformé en une télécommande universelle, ce qui peut s’avérer pratique.

Le bouton de mise en veille est judicieusement placé sur le profil droit à une hauteur optimale pour une utilisation aisée, avec les boutons de volume situés juste au-dessus. Le profil inférieur accueille un connecteur USB-C, un haut-parleur, un tiroir pour deux cartes SIM, et un microphone, tout en supportant la fonction eSIM pour une connectivité améliorée.

Sur le côté concurrentiel, le Honor 200 Pro se place en compétition directe avec le Motorola edge50 Ultra ou le POCO F6 avec lesquels il partage le processeur ou le Pixel 8 de Google qui a été lancé au même prix. En termes de connectivité, on peut compter sur une compatibilité 5G, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Contrairement à certains de ses concurrents, le Honor 200 Pro n’intègre pas de prise jack, mais il compense par la présence de haut-parleurs stéréo.

En ce qui concerne le son, le Honor 200 Pro offre une qualité stéréo, procurant un son clair et bien équilibré, idéal pour le visionnage de vidéos. En outre, le mobile est doté d’un lecteur d’empreintes digitales, placé sous l’écran, permet une authentification rapide et sécurisée. On regrette toutefois qu’il soit placé aussi bas, à seulement 1,5 cm du bord inférieur, ce qui oblige à une petite gymnastique du pouce pour qu’il se pose naturellement dessus.

Le Honor 200 Pro, à la différence du Pixel 8 ou d’autres mobiles moins chers, dont certains modèles milieu de gamme n’est malheureusement pas certifié étanche à l’eau affichant une protection IP65 (seulement à la poussière et aux éclaboussures), ce qui est vraiment dommage à ce prix.

Un très bel écran, mais pas spécialement protégé

Comme le Honor Magic6 Lite et le Magic6 Pro dont vous pouvez lire notre test complet, l’écran du Honor 200 Pro est incurvé. Il s’agit d’une dalle AMOLED, offrant une taille impressionnante de 6,78 pouces donc plus grand que ceux des Motorola edge50 Ultra (aussi incurvé) et POCO F6 (plat), positionnant le Honor 200 Pro comme une option attrayante pour ceux qui préfèrent un affichage plus immersif. Avec une définition de 1224x2700 pixels, cet écran garantit une clarté d'image exceptionnelle, renforcée par une compatibilité avec le HDR10 qui assure une reproduction riche et détaillée des couleurs dans les contenus haute définition. En termes de luminosité, le pic de 1600 cd/m² (4000 cd/m² sous certaines conditions, selon la marque) permet une excellente visibilité même dans les conditions les plus lumineuses et donc en extérieur.

L'écran du Honor 200 Pro intègre la technologie de fréquence de rafraîchissement variable, jusqu’à 120 Hz, ce qui permet d'ajuster automatiquement cette fréquence en fonction de l'application utilisée. Cela aide à trouver le juste équilibre entre la fluidité des animations et la conservation de l'énergie. Son taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, bien que standard, est adéquat pour une réactivité rapide lors des sessions de jeux ou de navigation intense.

Étonnamment, l’écran de ce modèle n’est pas aussi résistant que le Magic6 Lite, pourtant vendu à un tarif nettement plus abordable. Il faut donc traiter le mobile avec beaucoup d’attention.

De plus, le Honor 200 Pro met en œuvre une série de technologies avancées pour optimiser l'affichage. Des fonctionnalités telles que l'amélioration automatique des couleurs en fonction de l'heure de la journée et la possibilité de choisir parmi plusieurs profils de couleurs enrichissent l'expérience utilisateur. Bien que l'appareil ne permette pas de modifier directement la définition de l'écran en utilisant (ou pas) la fonction Résolution intelligente, il offre la flexibilité de régler manuellement la fréquence de rafraîchissement sur 60 ou 120 Hz ou de laisser cette gestion en automatique.

Enfin, grâce à son processeur puissant, le Honor 200 Pro peut également optimiser le rendu des images et des vidéos grâce à l'intelligence artificielle.

Nous avons trouvé la qualité de l’écran tout à fait satisfaisante avec des couleurs plutôt naturelles. Notez qu’il est possible, dans les paramètres, d’activer la fonction Tonalité naturelle, ce qui permet d’adapter automatiquement la couleur de l’écran en fonction de la lumière ambiante.

Android 14 avec une surcouche MagicOS 8

Le smartphone est animé par Android ici en version 14, complété par la surcouche utilisateur MagicOS 8.0, comme le haut de gamme Magic6 Pro. Lorsque nous l’avons testé, l'appareil était parfaitement à jour, tant au niveau de la sécurité, fixée au 1er mai 2024, que de la mise à jour Google Play, soulignant l'engagement d'Honor à offrir un suivi exemplaire. Pour ce modèle, la marque promet trois ans de mises à jour du système et quatre ans de mises à jour de sécurité, ce qui est n’est pas beaucoup et fait pâle figure face aux 7 ans promis par Samsung et Google. Honor a encore des efforts à faire de ce côté.

Après installation des mises à jour, l'espace de stockage occupé avoisine les 33 Go sur les 512 Go disponibles, ce qui est relativement modéré et laisse de quoi enregistrer de nombreux documents, des médias et des applications.

L'interface est identique à celle rencontrée sur d'autres modèles de la marque, offrant une expérience très intuitive. Elle est agrémentée d'une sélection d'applications Honor prédéfinies et des incontournables applications Google, formant un ensemble à la fois sobre et fonctionnel.

Notez que ce modèle propose plusieurs applications tierces préinstallées : AliExpress, Amazon Music, App Market, Booking.com, Boutique Amazon, Netflix, TikTok, Trip.com et WPS Office.

Une fonction propre au système Honor, c’est la possibilité de créer de grands dossiers qui améliorent l'organisation et l'accessibilité. On apprécie. La barre de raccourcis enrichie permet une personnalisation approfondie selon les préférences de l'utilisateur. C’est toujours une bonne chose. Les paramètres sont agencés de façon intuitive, facilitant la gestion des options de sécurité et de personnalisation de l'appareil.

Comme le Magic6 Pro, ce modèle dispose de la fonctionnalité « Espace parallèle » qui renforce la sécurité pour les applications et documents sensibles, nécessitant une authentification par empreinte digitale ou code pour accéder. Il est aussi possible de gérer plusieurs fenêtres simultanément sur l'écran, enrichissant l'expérience multitâche.

À l’image du modèle haut de gamme, le mobile profite des fonctions Magic Portal et Magic Capsule. La première permet, après avoir longtemps appuyé sur un élément de l’écran, de le faire glisser vers une application parmi celles qui sont installées sur le téléphone et évitant d’avoir à passer de l’une à l’autre avec des contenus copiés/collés. La fonction Magic Capsule permet de contrôler certaines applications directement depuis l’interface principale, via une capsule qui s’affiche au niveau des capteurs photo frontaux, en haut de l’écran.

Des performances au rendez-vous, sur le long terme

Pour fonctionner, comme évoqué en introduction, le Honor 200 Pro est doté du chipset de Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, à l’image des POCO F6 et Motorola edge50 Ultra, par exemple. Il ne s’agit pas du modèle de puce le plus haut de gamme, mais une version moins puissante. Le Honor 200 Pro profite de 12 Go de mémoire vive physiques avec la possibilité d’en rajouter jusqu’à 12 Go supplémentaires en mode virtuel.

Avec une telle configuration, le smartphone offre d’excellentes performances et une expérience très satisfaisante. Nous avons toujours apprécié la réactivité du téléphone qui a su montrer une fluidité dans tous les instants, même soumis à rude épreuve. Les applications se lancent avec une grande vélocité et on passe de l’une à l’autre en un rien de temps. Les animations sont exécutées avec une très grande rapidité. Nous n’avons constaté aucun ralentissement spécifique lors de notre phase de test.

Pour jouer aux jeux vidéo, le téléphone répond également présent offrant la possibilité d’afficher les meilleurs graphismes tout en ne sacrifiant pas la jouabilité.

Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats (à froid). Soumis à rude épreuve, le Honor 200 Pro ne chauffe pas, ce qui est agréable à l’usage. En outre, on peut apprécier une très bonne stabilité des performances sur des tests de longue durée exploitant quasiment tout le temps son plein potentiel.

Et le multimédia dans tout cela ?

Le Honor 200 Pro supporte l’affichage des contenus avec une qualité Full HD depuis les différentes plateformes de streaming.

Comme évoqué en introduction, le Honor 200 Pro profite d’un partenariat stratégique avec Studio Harcourt, réputé pour ses portraits iconiques. Ce partenariat a permis d'intégrer des technologies avancées et des styles photographiques distinctifs directement dans le smartphone. Ceux-ci utilisent des algorithmes (ou intelligence artificielle) pour optimiser les portraits. Attention, il ne s’agit pas simplement de filtre, mais bel et bien d’un traitement spécifique à chaque cliché.

Techniquement parlant, le Honor 200 Pro est pourvu d'une configuration de caméras impressionnante. Le capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, veut garantir des images nettes et détaillées même dans des conditions de faible luminosité. Il est accompagné d'un téléobjectif de 50 mégapixels, également stabilisé optiquement, qui permet un zoom optique 2,5x et un zoom numérique étendu, offrant ainsi une grande polyvalence pour toutes sortes de prises de vue.

Le troisième capteur, de 12 mégapixels, est spécialisé pour les photos en ultra grand-angle et en mode macro, augmentant ainsi la flexibilité créative offerte aux utilisateurs. Le capteur à selfie de 50 mégapixels enrichit cette expérience avec un capteur 3D pour une reconnaissance faciale améliorée, assurant des selfies précis et de haute qualité.

L'association avec Studio Harcourt a donné naissance à trois modes de photo uniques : Harcourt Vibrant, Harcourt Couleur, et Harcourt Classique, ce dernier offrant un rendu en noir et blanc sophistiqué. Ces modes permettent aux utilisateurs de capturer des images avec le style artistique et la qualité professionnelle caractéristiques de Harcourt, directement depuis leur téléphone. Ces modes sont disponibles exclusivement pour les portraits et donc avec le mode d’image idoine.

L'interface de l'application Appareil Photo est assez classique pour offrir une expérience utilisateur fluide et personnalisable. Elle comprend des options telles que le mode HDR, l'accès à des fonctionnalités intelligentes, le contrôle du flash, et les différents styles Harcourt (uniquement en mode Portrait). On peut choisir facilement parmi les niveaux de zoom disponibles : 0,6x, 1x, 2x, et 2,5x.

En outre, le Honor 200 Pro propose divers modes de prise de vue, tels que Ouverture, Cliché nocturne, Portrait, Photo, Vidéo, Multi-vidéo et Plus (Pro, Ralenti, Panorama, Time-Lapse, Filigrane, Super Macro, Haute Résolution, Solo Cut, Vidéo Nocturne, Storia et Scanner un document)

Les photos que nous avons pu faire avec le Honor 200 Pro sont très satisfaisantes. Le capteur principal permet de produire des images très qualitatives avec une très bonne colorimétrie ainsi qu’un excellent piqué. Le contraste est également d’un bon niveau. En outre, on peut compter sur des photos particulièrement lumineuses, même lorsque les conditions sont difficiles, ce qui n’est pas toujours le cas sur les autres modèles. Le traitement des images est très bon. Les photos réalisées à partir du capteur ultra grand-angle sont correctes également bien que nous en attendions un peu plus sur ce point surtout à ce niveau de prix. Les résultats restent toutefois globalement très bons et pourront largement satisfaire la très grande majorité des utilisateurs. Les stabilisateurs jouent parfaitement leur rôle avec des bougés extrêmement limités, ce qui est une très bonne chose.

Concernant le niveau de zoom, on peut profiter de deux niveaux : 2 et 2,5x qui produisent des images très intéressantes. Au-delà, les résultats sont un peu critiquables, mais cohérents malgré tout. Il ne faut toutefois pas aller au-delà des 10x.

Les modes Harcourt offrent des résultats exceptionnels. Que cela soit en mode Vibrant, Couleur ou Classique, les portraits sont réellement sublimés et selon nous c’est une vraie valeur ajoutée à ce téléphone. Les effets de lumière sont excellents et astucieusement distillés pour obtenir le meilleur de la personne ainsi photographiée. Avec ce mobile, oubliez le matériel professionnel coûteux et encombrant pour des résultats réellement probants. Seule petite contrainte, on ne peut pas zoomer à plus de 2,5x en mode Portrait.

Enfin, pour la partie vidéo, l’appareil est capable de filmer avec une définition maximale Ultra HD 8K à 24 images par seconde.

Une autonomie correcte, mais surtout une charge très rapide (sous conditions)

Le smartphone est équipé d’une batterie ayant une capacité de 5200 mAh. Celle-ci nous a permis de tenir une grosse journée et demie avec une seule charge, selon nos habitudes de test. C’est plutôt satisfaisant. Ce qui est vraiment très agréable, c’est la capacité de recharge rapide. En effet, le mobile supporte la charge à 100 watts dépassant ainsi les 80 watts supportés par le Honor Magic6 Pro. Le téléphone est livré sans bloc d’alimentation correspondant. C’est toujours un peu discutable, mais ici, sachez qu’il faut utiliser un accessoire de la marque pour prétendre aux plus hautes vitesses. Avec celui-ci (100 watts), nous avons pu passer de 5% à 49% en 15 minutes. En outre, on apprécie également le fait que le mobile offre la charge sans fil ainsi que la charge inversée, si besoin.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Honor 200 Pro est livré un câble USB-C vers USB-A et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Honor 200 Pro se révèle être un choix attrayant pour ceux qui cherchent un smartphone performant et esthétiquement très plaisant. Nous avons aussi beaucoup apprécié le mode photo Harcourt qui représente vraiment une plus-value, selon nous. Malgré aussi d’autres forces indéniables telles qu'une excellente autonomie et un écran de bonne qualité (même s’il n’est pas aussi bien protégé que d’autres de la même marque), il souffre de défauts non négligeables, comme un suivi logiciel un peu limité et donc une protection physique qui n’est pas à la hauteur de son rang, ce qui pourraient dissuader les utilisateurs les plus exigeants.