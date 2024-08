Le plus puissant des Samsung est proposé ici à son meilleur prix avec un code promo à durée limitée !

Le Galaxy S24 Ultra est à l'acmé de ce que Samsung peut offrir de mieux en termes de technologie : IA, écran à couper le souffle, appareil photo de très grande qualité, autonomie, etc…

Le Galaxy S24 Ultra fait tout, et en plus il garde un autre avantage, évident et en même temps parfois oublié, son interconnexion avec l’écosystème de Samsung. Un argument clef quand on sait que de très nombreux services et appareils peuvent se connecter ensembles.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Côté fiche technique, le Galaxy S24 Ultra est évidemment remarquable. Son écran, sa batterie, son appareil photo, l'agencement de son interface et ses nombreuses fonctionnalités offrent une expérience ultra fluide et pratique.

De plus, il est équipé de la puce la plus puissante du marché, renforçant encore sa position de leader.. On pourra noter que son écran est particulièrement avancé, et grand en plus de cela, on se rapproche presque de la dimension d'une Nintendo Switch, ce qui est idéal pour trouver un compromis plus qu’honnête entre un smartphone et une tablette !

D’autant plus que le Galaxy S24 Ultra est doté d’un stylet qui vous permet de tracer sur votre écran comme avec un stylo.

Retrouvez notre test du Galaxy S24 Ultra !

Quelles sont les bonnes affaires du moment pour acquérir le Galaxy S24 Ultra ?

Plusieurs possibilités sont à votre disposition pour acquérir le Galaxy S24 Ultra, dont deux qui nous ont particulièrement intéressés à la rédaction.

Tout d’abord c’est chez Samsung que vous trouverez une très belle promotion avec 120 € de remise immédiate, plus 150 € de réduction grâce au code MYPHONE ainsi que 150 € de bonus de reprise s’ajoutant au service de reprise qui vous permet de donner vos anciens appareils de la marque contre une réduction.

Autre très gros avantage, la possibilité de payer jusqu’en 24 fois votre achat et cela sans frais supplémentaires.

D’un autre côté, vous avez également l’offre de Rakuten, qui nous propose ce smartphone à 888 € au lieu des 1349 € de Samsung, ce qui rattrape à peu près les réductions proposées par Samsung. Cette offre est une version importée internationale avec une garantie de 2 ans et une assurance gratuite.