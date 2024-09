Nous lui avons donné 5/5, c'est le meilleur smartphone au monde d'après Dxomark, et pour les French Days il est disponible à prix cassé !

Cette année, l'édition automnale des French Days 2024 se déroule du 24 au 30 septembre, soit 7 jours de promotions à suivre de près !

La plupart des boutiques d'achat en ligne s'alignent pour vous proposer les réductions les plus intéressantes pour votre portefeuille et certaines y vont très fort.

À la rédaction, on a flashé sur une promo super intéressante sur le Honor Magic6 Pro. Son rapport qualité prix est vraiment troublant !

Qu'est-ce que le Honor Magic6 Pro ?

C'est un téléphone Android mais qui n'est pas produit par Samsung. Honor est un constructeur de smartphone indépendant qui s'est séparé de Huawei pour esquiver les sanctions européennes et américaines infligées à l'entreprise chinoise. Aujourd'hui, grâce à cela, Honor est pleinement indépendant et peu profiter de tous les avantages et fonctionnalités Android sans problème.

Sortie en février 2024, l'Honor Magic6 Pro est un téléphone très haute de gamme qui surpasse même toute la gamme de l'iPhone 16, même en ce qui concerne la photographie, pour un prix de base bien moins supérieur. Il est évalué par DxOmark, un comparatif de smartphone mondiale reconnu, comme le deuxième meilleur smartphone au monde. Et à raison !

En plus d'être naturellement très puissant, il collectionne des options pratiques et dernier cri :

Excellentes performances d'affichage pour l'ensemble des cas d'usage

Meilleure performance de sa catégorie en matière de gestion du bruit du vent et de zoom audio

Modèle d'autonomie, offrant plus de trois jours d'usage en utilisation modérée

en utilisation modérée Temps de charge rapide , en filaire comme en sans fil

, en filaire comme en sans fil Très bonne performance de la caméra frontale en photo comme en vidéo, offrant en particulier des photos de groupes très nettes et riches en détails avec une option ultra grand angle

Une résistance à l'eau IP68

IP68 Une comptabilité 5G grâce à un fonctionnalité Double SIM

Le tout en restant sobre avec un prix de 1000,99€ sans réduction, ce qui n'est pas rien.

Mais c'est là où on souhaite en venir ! Ce téléphone très haut de gamme est en promotion sur Rakuten pour moins chère que l'iPhone 16 alors que ce dernier est moins bien noté !

Le deuxième meilleur smartphone au monde avec plus de 200€ de remise

C'est une offre exceptionnellement économique en termes de rapport qualité/prix, l'Honor Magi6 pro a toutes les qualités des téléphones les plus cher de Apple pour des centaines d'euros de moins. C'est un peu comme si vous aviez l'un des derniers SUV tesla, full technologies, pour le prix d'une C3.

Pour 769€ sans remise, vous avez le produit neuf et scellé, garantie 24 mois, une double Sim physique inclue et livré gratuitement !

Rakuten vous propose également 30€ de remise grâce au code promo HAPPY30 et vous propose de faire valoir cet achat au sein du ClubR pour bénéficier à l'avance prochainement de plus grosses promotions encore ! Être membre du ClubR, c'est comme prendre une carte fidélité d'un supermarché, ça vous permet de créditer vos futurs achats Rakuten sur une cagnotte et ainsi faire des économies sur le long terme.

C'est toujours trop cher pour vous ? Rakuten vous propose d'étaler votre achat sur 4 mois, ce qui revient à 192,25€/mois sans omettre que le site vous permet de négocier les prix avec les vendeurs directement !

En bref, profitez des french days pour obtenir le deuxième meilleur smartphone du monde pour 739€ ! Vous ne le regretterez pas !