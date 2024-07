Samsung distribuera le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique à tous les athlètes des Jeux de Paris 2024

En plus des modèles « classiques » Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z fold6, Samsung Electronics, reconnu pour son soutien continu aux Jeux Olympiques depuis plus de trente ans, a présenté une édition spéciale de son smartphone, le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique. Ce modèle exclusif sera offert aux 16 000 athlètes participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Techniquement, le mobile est exactement le même que le Galaxy Z Flip6. Cela dit, le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique se distingue non seulement par son design unique et profite aussi de l’intégration de la technologie Galaxy AI. En outre, il bénéficie également de fonds d’écran exclusifs et d’une série d’applications et de services, conçus pour améliorer l’expérience des athlètes dès leur arrivée à Paris.

Avec son design compact et polyvalent, ce modèle est décliné en jaune et arbore les anneaux des Jeux Olympiques ainsi que les agitos Paralympiques. Pour ajouter une touche de luxe, Samsung s'est associé à la maison parisienne Berluti, connue pour ses créations de cuir Venezia. Chaque étui de protection, fabriqué en cuir Venezia, présente une patine unique, réalisée à la main, s’inspirant des couleurs vibrantes des anneaux olympiques.

Les fonctions Galaxy AI au service des athlètes

Le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique inclut des fonctionnalités alimentées par Galaxy AI, visant à enrichir la communication, la productivité et la créativité des athlètes. Parmi ces fonctionnalités, la Traduction Instantanée permet de traduire les appels téléphoniques en temps réel dans 16 langues différentes. L’application Interprète traduit instantanément les conversations en direct, facilitant ainsi les interactions entre les athlètes et les bénévoles.

Pour aider les athlètes dans leurs communications, Compositeur rédige des e-mails et des messages à l’aide de simples mots-clés, en analysant les contenus déjà publiés pour suggérer des textes pertinents. Galaxy AI propose également des outils de création et d’analyse de performances, comme Ralenti instantané, qui permet de filmer une vidéo et de la ralentir grâce à l’IA, et Assistant Photo, qui aide à créer la photo parfaite en redimensionnant, repositionnant ou supprimant les objets indésirables.

Des services intégrés et pratiques

Chaque Galaxy Z Flip6 Édition Olympique sera livré avec une carte eSIM offrant 100 Go de données 5G, en partenariat avec Orange, ainsi qu’une garantie mondiale de deux ans de Samsung. Pour faciliter la navigation et l’organisation des athlètes, les applications officielles du Comité International Olympique (CIO) telles qu'Athlete 365, Olympic Shop et Paris 2024 seront préchargées. De plus, une carte d’accès illimité aux transports publics, en partenariat avec Île-de-France Mobilités (IdFM), permettra aux athlètes de se déplacer librement dans Paris et ses environs. Samsung Wallet inclura également un passe pour accéder à des boissons gratuites sur les distributeurs automatiques situés dans le Village Olympique et Paralympique, en collaboration avec The Coca-Cola Company. En outre, les athlètes pourront profiter de la suite d’applications sur le thème de Paris 2024, comprenant PinQuest et Galaxy Experience, qui permettent de collecter et d’échanger des pins physiques et numériques, ainsi que les jeux Olympic Go ! et Galaxy Skateboard.

Immortaliser les moments depuis le podium

Une des nouveautés marquantes de cette édition est la possibilité pour les athlètes de capturer des moments depuis le podium. Habituellement réservée aux médias accrédités, la photographie lors des cérémonies de remise des médailles pourra désormais être réalisée par les athlètes eux-mêmes, grâce au Galaxy Z Flip6 Édition Olympique. Samsung utilisera sa technologie pour cartographier les images par sport et les télécharger sur Athlete365, permettant ainsi aux athlètes de partager ces moments en temps réel avec leurs proches et leurs fans.

Le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique ne sera pas disponible à l’achat. Il sera exposé à l’Olympic rendez-vous sur les Champs-Elysées à partir du 12 juillet. En collaboration avec le CIO et le Comité International Paralympique (CIP).