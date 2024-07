Le Samsung Galaxy Z Fold6 est enfin officiel, en voici toutes les caractéristiques

Le géant coréen Samsung a enfin levé le voile sur la 6e génération de son smartphone pliant phare, le Galaxy Z Fold. Lors d'une conférence Unpacked à Paris, le Galaxy Z Fold6 est maintenant révélé après plusieurs semaines de fuites, le temps d’en confirmer la plupart. Il profite de plusieurs améliorations notables par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold5.

Côté design, le Galaxy Z Fold6 propose des formes retravaillées avec un format plus angulaire et des profils totalement plats, similaires aux Galaxy S24. Les finitions sont mates et il est proposé en bleu nuit, gris foncé ou rose. Sur le site de la marque, on peut également trouver deux coloris exclusifs noir carbone et blanc. Samsung a réussi à réduire son poids de 14 grammes par rapport au Galaxy Z Fold5 proposant ainsi 239 grammes. Fermé, le smartphone gagne également 1 mm en largeur et perd 1,4 mm en hauteur. Ouvert, il gagne 2,7 mm pour une largeur totale de 132,6 mm. L’écran externe propose une diagonale de 6,3 pouces contre 6,2 pouces sur le précédent. Le profil de l’appareil propose une épaisseur de 5,6 mm ouvert et 12,2 mm lorsqu’il est fermé. Cela peut paraitre des ajustements subtils mais qui sont bienvenus pour améliorer la prise en main. À l’usage, il faudra voir si cette largeur permet de moins ouvrir l’appareil pour s’en servir, ce qui est le cas du Honor Magic V2, adoptant le même format mais que nous avons trouvé plus ergonomique.

Un écran interne plus lumineux et plus résistant

Outre la nouvelle diagonale de l’écran externe, l'une des principales nouveautés du Galaxy Z Fold6 concerne son écran interne. Celui-ci voit sa luminosité grimper jusqu'à 2600 cd/m², soit une augmentation de 50% par rapport au Z Fold5. Cette évolution permet une meilleure lisibilité en plein soleil. En outre, l’écran est plus résistant, selon Samsung, deux fois plus que le précédent, et ce, sur toute sa surface. On peut compter sur une protection contre les rayures et les chocs, Corning Gorilla Glass Victus 2. Au passage, notez que Samsung promet 200 000 ouvertures et fermetures sans que la charnière ne propose le moindre signe de faiblesse. Le mobile est certifié IP48 pouvant ainsi totalement résister à l’eau, donc étanche.

Des performances boostées par le Snapdragon 8 Gen 3 et une partie photo améliorée

Sous le capot, le Galaxy Z Fold6 est animé par le processeur Snapdragon 8 Gen 3, épaulé par 12 Go de RAM. Il est décliné avec 256, 512 Go et même 1 To d’espace de stockage interne, sans possibilité d’insérer une carte mémoire. Notez aussi la possibilité d’ajouter de la mémoire vive virtuelle. Il s’agit d’une configuration musclée qui devrait offrir des performances de premier ordre, que ce soit pour le multitâche, les jeux 3D ou encore le traitement d'images. En outre, Samsung annonce la présence d’une chambre à vapeur dont la taille est supérieure de 60% par rapport à son prédécesseur, pour refroidir l’appareil.

La partie photo du Galaxy Z Fold6 évolue en embarquant un capteur photo principal grand angle de 50 mégapixels, le même module qui est installé au dos des Galaxy S24 et Galaxy S24+. Il propose une ouverture f/1.8 avec une stabilisation optique et un zoom optique 2x. On retrouve aussi un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x, aussi stabilisé optiquement.

Le téléphone est doté d’une batterie d’une capacité de 4400 mAh offrant une plus grande autonomie que son prédécesseur.

De nouvelles fonctionnalités Galaxy AI

Le Galaxy Z Fold6 profite de nouvelles fonctionnalités au sein de Galaxy AI. Parmi elles, on peut compter sur une traduction instantanée disponible sur les applications de messagerie telles que WhatsApp, Messenger, Meet, Talk, Telegram et d’autres. La traduction sur les deux écrans est également de mise ainsi qu’un mode Ecoute qui permet d’enregistrer un cours et de se le voir traduit en temps réel. Un assistant de message permet d’obtenir des réponses suggérées mais aussi la rédaction générative permet, en saisissant quelques mots clés, d’obtenir un message automatiquement généré, selon plusieurs formats et styles. Désormais, il est possible de traduire le texte dans une image.

La fonction Entouré pour chercher propose maintenant l’analyse de QR Code et la résolution de problèmes de maths. Cette dernière fonction sera disponible en français dans les prochains mois.

L’enregistrement audio est désormais disponible au sein de l’application Samsung Notes. La traduction transparent permet de traduire les documents PDF sans casser la mise en page.

Toujours avec l’intelligence artificielle, le Galaxy Z Fold6 profite de la fonction Effet animé permettant de faire bouger le fond des images en mode portrait, par exemple. Il est aussi possible de transformer un selfie ou un portrait en image de différents styles : Comics, Aquarelle, Esquisse et Cartoon 3D.

Des croquis peuvent être dessinés et l’outil génère automatiquement une photo réaliste. Enfin, comptez sur la possibilité de faire une photo qui peut être appliquée en fond d’écran génératif qui sera animée au rythme de l’heure de la journée et de la météo.

Notez que ces nouvelles fonctions Galaxy AI s’ajoutent à celles déjà proposées sur le Galaxy Z Fold5 et seront disponibles sur ce dernier et les Galaxy S24 via une mise à jour proposée d’ici la fin du deuxième semestre 2024.

Le smartphone bénéficiera aussi des améliorations apportées par One UI 6 et Android 14. Comme le veut désormais la politique de Samsung pour ses appareils haut de gamme, le Galaxy Z Fold6 sera mis à jour pendant 7 ans aussi bien pour le système et la sécurité.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold6€.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Fold6 sera disponible à partir du 24 juillet pour un prix de 1999 € dans sa configuration 12+256 Go, de 2119 € pour 12+512 Go ou à 2359 € pour 12 Go de mémoire vive et 1 To d’espace de stockage. Les précommandes sont ouvertes à partir d’aujourd’hui avec la possibilité d’obtenir une reprise d’un ancien téléphone auquel Samsung offre 100 € supplémentaires. Grâce à cette offre de reprise, le Galaxy Z Fold6 peut revenir à partir de 1149 € ou dès 47.88€ en 24 mois..