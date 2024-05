The Phone : un téléphone minimaliste sans Internet pour lutter contre la dépendance numérique des jeunes

The Phone émerge comme une réponse aux préoccupations croissantes concernant l'impact des technologies sur les jeunes. Créé par Maïlys Cantzler, entrepreneur française et mère de famille, ce téléphone se veut une alternative aux smartphones traditionnels qui dominent le marché grâce à des géants comme Samsung et Apple. L'appareil, qui fonctionne sous Android 11 avec une interface simplifiée, a été conçu pour être un outil de communication rudimentaire : il permet uniquement de passer des appels et d'envoyer des SMS.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités restreintes

The Phone se distingue par son écran tactile LCD de 5,5 pouces avec une très faible définition (480x960 pixels) et une batterie de 2 500 mAh, promettant une autonomie prolongée. Le téléphone est dénué de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, et même d'appareil photo. Seules quatre applications basiques sont préinstallées : téléphone, SMS, réglages, et contacts. Cette restriction vise à éloigner les utilisateurs des distractions et risques associés aux réseaux sociaux et à d'autres applications gourmandes en temps.

Néanmoins, cette approche minimaliste soulève des questions. Techniquement, l'absence de connectivités modernes comme la 4G ou la 5G pourrait limiter l'utilité de The Phone à mesure que les réseaux évoluent. De plus, la sécurité de l'appareil pourrait être compromise par des vulnérabilités dues à l'utilisation d'une version plus ancienne d'Android et la possibilité d'accès externe via USB ou micro SD. Le mobile embarque 16 Go de mémoire interne, pour l’enregistrement de fichiers. Il fait 160 grammes avec des dimensions de 150x53x10,2 mm.

Depuis son annonce, The Phone a généré un écho considérable dans les médias et sur les plateformes sociales, où il a été à la fois moqué et loué pour son approche radicale. Le produit, vendu exclusivement en ligne pour éviter les coûts additionnels des distributeurs, a déjà attiré l'attention avec l'ouverture des précommandes début mai. Les premiers exemplaires sont attendus chez les contributeurs du financement participatif à la fin du mois, avec une série initiale de 10 000 unités prévue pour cet été.

Malgré les critiques, l'objectif de vendre 50 000 unités avant la fin de l'année reste ambitieux. The Phone pourrait séduire certaines municipalités désireuses de fournir aux jeunes un moyen de communication exempt des pièges des technologies modernes, bien que des solutions alternatives comme des filtres parentaux avancés pourraient offrir une stratégie moins restrictive et potentiellement plus efficace.

Reste à voir si ce téléphone minimaliste répondra aux attentes des parents et des adolescents tout en assurant une protection efficace contre les risques liés aux technologies actuelles.