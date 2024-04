Acheter du reconditionné pour payer moins cher votre iPhone 13, iPhone 12 et iPhone 14

Widget Bemove Multi-marques : n° 222 | IPhone Reconditionné

Au niveau du design, les iPhones 12, iPhone 13 et iPhone 14 présentent des profils plats caractéristiques avec des cadres en aluminium. Chaque modèle possède un agencement similaire des capteurs photo : deux capteurs principaux et un flash intégrés dans un carré en haut à gauche du dos de l'appareil. Cependant, ils se distinguent par leurs options de coloris. L'iPhone 12 et l'iPhone 14 sont disponibles en noir, bleu, blanc, rouge, mauve et jaune, tandis que l'iPhone 13 offre des coloris légèrement différents avec l'ajout du rose et du vert, et le maintien des options blanche, bleue, rouge et noire. Cette variation offre une palette légèrement plus large pour l'iPhone 13, permettant une personnalisation plus adaptée aux goûts personnels des utilisateurs.

Les trois modèles partagent presque les mêmes dimensions, avec une hauteur de 146,7 mm pour l'iPhone 12 et 13, et légèrement moins pour l'iPhone 14 à 146,6 mm. Tous ont une largeur de 71,5 mm, mais varient légèrement en épaisseur, l'iPhone 13 étant le plus épais à 7,85 mm, comparé à 7,4 mm pour l'iPhone 12 et 7,8 mm pour l'iPhone 14. En termes de poids, l'iPhone 13 est le plus lourd avec 174 grammes, suivi de près par l'iPhone 14 à 172 grammes et l'iPhone 12 à 162 grammes. Ces différences, bien que minimes, pourraient influencer le choix basé sur la préférence pour un téléphone plus léger ou une sensation plus robuste en main.

Concernant la capacité de la batterie, l'iPhone 14 mène avec 3279 mAh, suivi par l'iPhone 13 à 3227 mAh et l'iPhone 12 à 2815 mAh. Cela suggère une amélioration progressive de l'autonomie des batteries à travers les générations. L'iPhone 14 et l'iPhone 13 supportent le chargement sans fil, une fonction absente sur l'iPhone 12. De plus, seul l'iPhone 13 supporte la charge inversée, ajoutant un avantage pour les utilisateurs ayant besoin de recharger d'autres appareils compatibles. L'iPhone 14 supporte une puissance de charge de 20 watts, ce qui est spécifié uniquement pour ce modèle, indiquant potentiellement des vitesses de chargement plus rapides comparées à ses prédécesseurs.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les iPhones 12, 13, et 14 sont propulsés par des processeurs de la série Apple A, réputés pour leur performance élevée. L'iPhone 12 utilise l'Apple A14 Bionic, tandis que les modèles 13 et 14 intègrent l'Apple A15 Bionic. Bien que les deux processeurs soient très compétents, l'A15 offre des améliorations en termes d'efficience énergétique et de traitement graphique, ce qui place les iPhone 13 et 14 un cran au-dessus de l'iPhone 12 en matière de performance. Tous les modèles partagent 4 Go de mémoire vive pour l'iPhone 12 et 13, mais l'iPhone 14 se distingue avec 6 Go, augmentant potentiellement sa capacité multitâche et sa fluidité globale. En ce qui concerne le stockage, l'iPhone 12 et le 14 proposent des variantes de 64, 128, ou 256 Go, tandis que l'iPhone 13 offre des options plus étendues allant jusqu'à 512 Go. Aucun de ces modèles ne supporte l'extension de mémoire via carte micro SD, limitant ainsi l'espace disponible au stockage interne initial. Classés par puissance, l'iPhone 14 serait le plus performant, suivi de l'iPhone 13 et enfin de l'iPhone 12.

Les trois modèles disposent d'écrans AMOLED de 6,1 pouces, offrant une définition de 1170x2532 pixels avec support du HDR10+ et Dolby Vision, assurant ainsi une qualité d'image et une reproduction des couleurs de haute fidélité. Cependant, ils partagent tous une fréquence de rafraîchissement maximale de 60 Hz, ce qui peut sembler limité comparé à d'autres modèles haut de gamme du marché qui proposent jusqu'à 120 Hz. La qualité de l'affichage est donc similaire à travers ces modèles, bien que le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz garantisse une réponse tactile très réactive. En termes de classement d'écran, bien que très similaires, l'iPhone 13 et 14 pourraient légèrement devancer l'iPhone 12 grâce à de petites améliorations dans la gestion de la luminosité et le contraste en raison des optimisations logicielles et matérielles récentes.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations des caméras sur ces iPhone sont assez similaires, tous équipés de capteurs principaux de 12 mégapixels. L'iPhone 12 et 13 ont des configurations doubles de 12 mégapixels, mais l'iPhone 13 améliore sur la stabilisation optique. L'iPhone 14 se distingue par un capteur téléobjectif supplémentaire qui offre un zoom optique 2x, ajoutant une flexibilité notable pour la photographie de portrait et de téléphoto. Le capteur à selfie de 12 mégapixels reste constant à travers les modèles, mais l'iPhone 14 ajoute l'autofocus, améliorant la netteté et la qualité des selfies. En termes de capacités photographiques, l'iPhone 14 est donc en tête, suivi de près par l'iPhone 13 et enfin l'iPhone 12.

Enfin, les trois modèles supportent la 5G, offrant une expérience de navigation rapide et efficace. Ils sont également équipés du Wi-Fi 6, mais seuls l'iPhone 13 et 14 présentent des améliorations mineures dans les versions de Bluetooth, avec l'iPhone 13 utilisant le Bluetooth 5.3 comparé au 5.0 pour les autres. Aucun modèle n'inclut de prise jack audio, suivant la tendance de l'industrie vers l'utilisation de solutions sans fil. Tous possèdent une certification IP68 pour l'étanchéité, assurant une protection contre l'immersion prolongée sous l'eau à certaines profondeurs. Leur compatibilité avec eSIM et l'absence d'un lecteur d'empreintes digitales, compensée par la reconnaissance faciale avancée, montrent une mise en avant de la sécurité biométrique et la flexibilité pour les opérateurs.



