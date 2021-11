Black Friday 2021 : le guide complet pour faire de bonnes affaires

Après une édition 2020 un peu spéciale en raison de la pandémie du Covid, le Black Friday revient cette année en France, à la même date que dans le reste du monde. Pendant toute une journée, et même les quelques jours suivants, ce sera donc la folie des prix, avec d’énormes réductions et des offres inédites. Pour bien vous préparer et ne rien rater de cet événement annuel, nous vous avons donc concocté un petit guide pratique, avec toutes les infos utiles et quelques astuces.

C’est quoi le Black Friday ? Egalement appelé « Vendredi Noir » ou « Vendredi fou », le Black Friday est un événement commercial créé initialement aux Etats-Unis. Il se tient chaque année, le quatrième vendredi du mois de novembre. Ce qui correspond au lendemain de la célébration de Thanksgiving là-bas. Au cours de cette journée, les commerçants offrent d’importantes remises sur les prix de leurs produits et proposent des promos inédites afin d’encourager les consommateurs à acheter en masse. En règle générale, les réductions offertes vont jusqu’à plus de 50 %. En France, le Black Friday a commencé à être observé à partir de 2013, mais ne s’est réellement institutionnalisé qu’à partir de 2016. Black Friday 2021 : c’est quel jour ? Cette année, le Black Friday 2021 se déroulera le vendredi 26 novembre 2021 ; le même jour qu’aux Etats-Unis, ainsi que dans tous les autres pays qui participent à cette opération. L’opération en elle-même dure 24 heures, mais de nombreuses enseignes et plateformes lancent souvent leurs promos quelques heures, voire un ou deux jours avant ce fameux vendredi. Black Friday et Cyber Monday Les jours qui suivent immédiatement le Black Friday sont également un peu spéciaux. Le lundi suivant est en effet le Cyber Monday. Réservé initialement aux grosses démarques proposées par les commerces en ligne, c’est aujourd’hui une autre super occasion de profiter d’une multitude de bons plans. En France, le Cyber Monday est notamment le jour idéal pour faire de très bonnes affaires sur les produits hi-tech : smartphones, PC, jeux vidéo, accessoires tech, etc. Au final, c’est donc toute la période allant du vendredi 26 novembre au lundi 29 novembre 2021 qui s’annonce complètement folle. Quelles enseignes participent au Black Friday 2021 ? Toutes les grandes marques de tous les secteurs, participent à cette grand-messe des prix cassés : mode, électroménager, maison, bricolage, etc. Tout y passe ! Les sites de vente en ligne et les marketplaces sont naturellement mises à contribution. Vous pourrez donc dénicher de supers opportunités sur les sites des marques, mais aussi sur Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce, Fnac, Boulanger, Darty et bien d’autres. Les marques de smartphones et autres produits hi-tech sont notamment très actives à l’occasion du Black Friday et du Cyber Monday. C’est donc le moment ou jamais de vous offrir l’un des derniers smartphones sortis récemment, à prix cadeau. Bien entendu, les opérateurs télécom et les MVNO seront eux aussi de la partie. De nombreuses promos sont ainsi à saisir sur les offres de forfaits mobiles, de Box Internet ou encore de packs smartphones + forfait mobiles proposées par Orange, SFR, Red By SFR, SOSH, Bouygues Telecom, Free et autres. Black Friday 2021 : 5 astuces pour réussir son shopping malin 24 heures, ça passe vite ! De plus, de nombreuses promos proposées ce jour-là ne seront valables que dans la limite des stocks disponibles chez les marchands participants. Par ailleurs, comme lors de tout événement commercial, une bonne gestion de vos finances est nécessaire. Voici donc 5 tips pour tirer le meilleur de ce Black Friday 2021 : Faites une liste : le Black Friday est le jour par excellence de toutes les tentations. Si vous ne faites pas une liste de vos envies ou que vous ne respectez pas celle-ci, vous risquez de dépenser votre argent dans des articles qui ne vous seront finalement pas utiles. Fixez un budget de dépenses : Attention à ne pas trop dégainer la carte bancaire ! Pour éviter la « gueule de bois », prenez le temps de définir combien vous êtes prêt à dépenser pour profiter des promos qui vous intéresseront. Tenez-vous informé des bons plans à l’avance : N’hésitez pas à vous rendre sur les sites des grandes enseignes et des marketplaces quelques jours avant le jour J afin de vous tenir informé sur les promos à venir. Restez également connecté à notre site pour être le premier à être informé des offres spéciales du Black Friday. Comparez pour acheter malin : Même le Black Friday, cela ne change pas. Certaines promos sont logiquement plus intéressantes que les autres. A vous de les dénicher pour acheter aux meilleurs prix ; Assurez-vous que votre carte ou votre compte Paypal soit chargé : Dans le cas contraire, vous risquez tout simplement de passer à côté des bonnes affaires de l’année !