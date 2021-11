Black Friday : les iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 à prix réduits, lequel acheter ?

Pour l’opération Black Friday, les iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 sont très intéressants, mais entre ces trois modèles, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponses pour vous aider à faire votre choix.

Le design des trois appareils est assez similaire, mais reconnaissons-le, en version la plus aboutie malgré tout sur le dernier modèle, l’iPhone 13. Avant, il y a eu l’iPhone 11 puis l’iPhone 12. Des trois, c’est l’iPhone 12 qui est le plus fin avec 7,4 mm contre 7,65 mm pour l’iPhone 13 et 8,3 mm pour l’iPhone 11. C’est aussi le plus léger avec 162 grammes contre 174 grammes pour le tout dernier et 194 grammes pour le plus « ancien » iPhone 11. Les iPhone 12 et 13 offrent la même hauteur et la même largeur, soit 146,7x71,5 mm. Cette épaisseur est principalement due à la batterie qui fait 3227 mAh sur l’iPhone 13, 3110 mAh pour l’iPhone 11 et 2815 mAh sur l’iPhone 12. Pas de charge spécialement rapide ni pour l’un, ni pour l’autre.

Lequel est le plus performant ?

En termes de performances, c’est l’iPhone 13 qui est le plus puissant disposant d’une puce Apple A15 Bionic avec 4 Go de RAM au format LPDDR5 tandis que l’iPhone 12 embarque le processeur A14 Bionic avec 4 Go en LPDDR4 et l’iPhone 11 est équipé du Soc Apple A13 Bionic aussi avec 4 Go de RAM LPDDR4. Pour le stockage, les iPhone 11 et iPhone 12 sont proposés avec un minimum de 64 Go alors qu’il faut compter sur 128 Go de base sur l’iPhone 13 qui peut monter jusqu’à 512 Go, toujours sans possibilité d’étendre cette capacité, les autres pouvant atteindre une capacité de stockage maximale de 256 Go. Si l’écran de l’iPhone 11 s’appuie sur une dalle LCD, les iPhone 12 et iPhone 13 proposent un écran AMOLED bien plus qualitatif, tous sur 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. La définition est bien meilleure sur les iPhone 12 et iPhone 13 puisqu’ils affichent 1170x2532 pixels contre 828x1792 pixels pour l’iPhone 11. Ils proposent également une compatibilité HDR10 et Dolby Vision.

Les trois mobiles étanches et des photos qui progressent

Les trois iPhone 11, 12 et 13 sont certifiés IP68 donc parfaitement étanches sous l’eau douce et à la poussière. Les iPhone 12 et iPhone 13 sont compatibles 5G, mais tous proposent du Wi-Fi 6. Enfin, pour la photo et les vidéos, les iPhone 11 et iPhone 12 disposent de deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière et d’un autre objectif de 12 mégapixels à l’avant, comme sur l’iPhone 13 d’ailleurs. Ce dernier profite de deux capteurs de 12 mégapixels, dont un stabilisé. Au fil des versions, la qualité progresse. DxOMark a attribué un score de 119 pour l’iPhone 11, 122 pour l’iPhone 12 alors que l’iPhone 13 a pu obtenir un score de 130 ce qui le place parmi les 15 qass actuellement disponibles.