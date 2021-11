Top 5 des Smartphones pour la photo : iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Oppo Find X3 Pro et Google Pixel 6 Pro

Aujourd’hui, les fabricants de smartphones se livrent une vraie bataille concernant les performances photo réalisables par leurs appareils. Mais entre l’iPhone 13 Pro Max, le Samsung Galaxy S21 Ultra, le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Oppo Find X3 Pro et le Google Pixel 6 Pro, lequel est le meilleur photophone ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

L’évaluation d’un photophone passe nécessairement par plusieurs heures de tests et de mesures afin de déterminer lequel est le meilleur dans la plupart des situations sachant que celles-ci peuvent différer et être plus avantageuses pour certains smartphones par rapport à d’autres. Commençons par comparer les différentes configurations proposées par les compétiteurs du jour. En effet, celles-ci sont assez distinctes les unes des autres. Rappelons tout de suite que le plus grand nombre de pixels au sein d’un capteur ne veut pas nécessairement dire que les résultats seront meilleurs, car il faut également prendre en compte l’optique (qui peut parfois créer des artefacts ou d’autres phénomènes colorimétriques bizarres) ainsi que le traitement d’images réalisés par le mobile lui-même ou plus exactement la partie dédiée de son processeur.

Quelles configurations pour la photo ?

Sur le papier, le mobile qui embarque la configuration la plus musclée est le Samsung Galaxy S21 Ultra avec un capteur principal de 108 mégapixels associé à un capteur de 12 mégapixels et deux autres de 10 mégapixels avec un capteur à selfie de 40 mégapixels.



Ensuite, il y a le Oppo Find X3 Pro avec 50+50+13+3 mégapixels, le dernier étant un microscope, une fonction exclusive à ce smartphone et donne d’excellents résultats. Le capteur à selfie du Oppo Find X3 Pro est un 32 mégapixels Sony IMX615.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra propose une configuration 50+48+48 mégapixels à l’arrière, le dernier capteur stabilisé (comme le 50 mégapixels) permet d’offrir un zoom optique 5x et il y a un objectif de 20 mégapixels à l’avant.

Le Google Pixel 6 Pro est assez proche avec 50+12+48 mégapixels, le dernier étant un téléobjectif pour zoomer optiquement à 4x. Comptez sur un capteur à selfie de 11,1 mégapixels.

Enfin, l’iPhone 13 Pro Max dispose de 3 capteurs de 12 mégapixels dont deux sont stabilisés (pour limiter les bougés) et offrir aussi un zoom optique 3x.

Quel est le meilleur photophone ?

Le laboratoire d’analyses indépendant DxOMark a pu établir un classement des meilleurs photophones après plusieurs centaines d’heures de tests réalisés sur les différents appareils. Il en ressort que le meilleur photophone est le Xiaomi Mi 11 Ultra. En effet, ce smartphone a réussi à obtenir le score de 143 pour la partie photo et un bon 94 pour la partie selfie. Ensuite, l’iPhone 13 Pro Max se classe deuxième de notre comparatif, selon DxOMark obtenant un score de 137 pour la partie photo et un honorable 99 pour la partie selfie. Le mobile d’Apple est suivi par le Google Pixel 6 Pro qui a, semble-t-il, un peu déçu puisque certains le voyaient déjà tout en haut du classement. Il obtient un très bon score de 135 pour la partie photo et 102 pour les selfies. Le Find X3 Pro décroche un score de 131 pour la partie photo devançant son concurrent sud-coréen, le Samsung Galaxy S21 Ultra qui a obtenu un score de 123 pour les photos depuis les capteurs arrière et 99 pour la partie selfie.

Oppo Find X3 Pro acheter au meilleur prix Amazon

899,90 € Amazon

Amazon Marketplace 899,90 € acheter Amazon Marketplace

Darty 999,00 € acheter Darty Voir tous les prix