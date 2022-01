iPhone 13 mini, iPhone 12 mini ou iPhone SE : quel modèle compact d'Apple acheter ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouvel iPhone compact mais hésitez entre les modèles iPhone 13 mini, iPhone 12 mini ou iPhone SE ? Voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider à faire votre choix.

Si vous préférez le modèle le plus compact des trois iPhone les plus petits du marché, c’est l’iPhone 12 mini qui remporte le titre avec ses dimensions de 131,5 mm de haut pour 64,2 mm de large ce qui correspond aussi aux mesures de l’iPhone 13 mini mais celui-ci est plus épais : 7,65 mm contre 7,4 mm pour l’iPhone 12 mini. En outre, il est aussi plus léger puisqu’il fait 133 grammes contre 141 grammes pour l’iPhone 13 mini. De son côté, l’iPhone SE mesure 138,8 mm de haut pour 67,3 mm de large et 7,3 mm d’épaisseur et 148 grammes sur la balance.

Lequel est le plus performant ?

Pour le côté performances, c’est l’iPhone 13 mini qui devance ses frères grâce à sa puce Apple A15 Bionic contre une A14 Bionic sur l’iPhone 12 mini et une A13 Bionic pour l’iPhone SE. Tous profitent de 4 Go de mémoire vive mais au format LPDDR5 sur l’iPhone 13 mini donc plus rapide. Les deux autres commencent avec 64 Go de mémoire interne jusqu’à 256 Go alors que l’iPhone 13 mini propose un minimum de 128 Go et jusqu’à 512 Go. Il dispose également d’un double capteur 12 mégapixels dont un est stabilisé ce qui n’est pas le cas de l’iPhone 12 mini se basant sur une configuration similaire. L’iPhone SE doit se contenter d’un seul capteur de 12 mégapixels. Pour les selfies, les iPhone 13 mini et 12 mini propose un objectif de 12 mégapixels alors qu’il est de 7 mégapixels pour l’iPhone SE.

Des écrans bien différents

Pour les écrans, ceux des iPhone 12 mini et iPhone 13 mini sont identiques soit sur une dalle AMOLED sur 5,4 pouces à 60 Hz compatible Dolby Vision et affichant une définition de 1080x2340 pixels alors que l’iPhone SE dispose d’un écran LCD IPS de 4,7 pouces 60 Hz ayant une définition de 750x1334 pixels. Ce dernier n’est pas compatible 5G ce qui est le cas des deux autres. Tous offrent le Wi-Fi 6 et le NFC mais aucune prise pour brancher directement un casque. L’iPhone SE est certifié IP67 tandis que les iPhone 13 mini et iPhone 12 mini sont IP68.