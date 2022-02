Les derniers bons plans Soldes Samsung ; Galaxy A52s, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE et Galaxy S21

Il est encore temps de profiter de prix attractifs sur les smartphones de la marque Samsung et plus particulièrement sur les modèles Galaxy A52s 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 et Galaxy Z Flip3. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés croisés pour vous aider à faire votre choix.

Parmi notre sélection du jour, notez la présence d’un modèle un peu particulier puisqu’il est pliant. Il s’agit du Galaxy Z Flip3 qui adopte un format à clapet et qui peut donc se montrer extrêmement compact dans la poche, mais tout aussi imposant qu’un mobile classique lorsqu’il est totalement ouvert. Si vous cherchez un appareil qui soit à la fois petit et qui peut offrir une surface d’affichage aussi grande, voire plus que les autres, c’est celui-ci qu’il vous faut. Il pèse 185 grammes alors que le Galaxy S21 fait 169 grammes et le Galaxy S21 FE 5G fait 177 grammes, les deux autres étant au-dessus à 189 grammes pour le Galaxy A52s 5G et 190 grammes pour le Galaxy S20 FE. C’est le Galaxy A52s 5G qui est le plus haut et le plus large, donc potentiellement le plus encombrant.

Lequel est le plus performant ?

Question puissance, les Galaxy Z Flip3 et Galaxy S21 FE 5G partagent la même plateforme, un Snapdragon 888 qui surpasse en performances le chipset Samsung Exynos 2100 du Galaxy S21, l’Exynos 990 du Galaxy S20 FE et le Snapdragon 778G du Galaxy A52s 5G. Pourtant, tous ne déméritent pas, loin de là offrant, à leur niveau d’excellentes performances pour la vie de tous les jours et permettre de jouer à des jeux vidéo en situation de mobilité.

Pour la connectivité, seul le Galaxy S20 FE est limité à la 4G alors que les autres peuvent accéder à la 5G. Pourtant le Galaxy S20 FE propose du Wi-Fi 6 ce qui est aussi le cas des autres sauf pour le Galaxy A52s 5G embarquant du Wi-Fi 5. Seul le Galaxy Z Flip3 à cause de son écran pliant a un lecteur d’empreinte digitale installé sur le bouton d’alimentation alors que pour les autres, il est placé sous l’écran. Tous sont certifiés IP67ou IP68 donc étanches à l’eau et à la poussière.

Lequel a l’écran le plus remarquable ?

Pour la partie affichage, si vous souhaitez l’écran le plus grand, c’est celui du Galaxy Z Flip3 qui remporte les suffrages étant donné qu’il mesure 6,7 pouces lorsqu’il est totalement ouvert, mais, attention, il est légèrement plus étroit en largeur que les autres, notamment en ce qui concerne sa proportion largeur/hauteur. Il utilise une dalle AMOLED à 120 Hz, comme tous les autres mobiles comparés aujourd’hui. Les écrans des Galaxy S21 et Galaxy S21 FE 5G sont compatibles HDR10+. Les plus grandes batteries sont dans les Galaxy A52s 5G, Galaxy S21 FE 5G et Galaxy S20 FE qui proposent 4500 mAh (avec une charge à 18 watts pour le dernier et à 25 watts pour les deux premiers). La batterie du Galaxy S21 fait 4000 mAh de capacité et celui qui propose l’autonomie la plus faible est le Galaxy Z Flip3 avec une batterie de 3300 mAh. Les Galaxy S21, Galaxy S21 FE 5G et Galaxy Z Flip3 proposent la charge sans fil et inversée ce qui peut être pratique.

Quelles configurations photo sur chaque modèle ?

Enfin, pour la partie photo, les configurations sont bien différentes selon les modèles, mais principalement basées sur des capteurs de 12 mégapixels, très présents. Les Galaxy S20 FE et Galaxy S21 FE 5G partagent la même configuration, soit 12+12+8 mégapixels à l’arrière et un capteur à selfie de 32 mégapixels à l’avant. C’est aussi le cas du Galaxy A52s 5G, mais qui propose 64+12+5+5 mégapixels au dos. Le Galaxy S21 dispose également du même capteur de 64 mégapixels et y associe deux autres objectifs de 12 mégapixels chacun alors que le Galaxy Z Flip3 est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un capteur de 10 mégapixels pour se prendre en selfie à moins qu’on décidé d’utiliser les capteurs dorsaux pour cette opération, en retournant l’appareil grâce à son principe de pliage et l’écran externe qui sert pour le cadrage.