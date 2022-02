Quel Samsung Galaxy S choisir : Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20 ou Galaxy S20 FE 5G ?

Vous souhaitez vous acheter un nouveau smartphone de la marque Samsung, mais hésitez entre le Galaxy S22, le Galaxy S21, le Galaxy S20, le Galaxy S21 FE 5G ou le Galaxy S20 FE 5G ? Voici quelques éléments comparés croisés qui devraient vous aider à faire votre choix pour répondre à vos attentes.

Les smartphones Galaxy S profitent d’un très beau design et d’excellentes finitions. Ils arborent un bloc optique dans le coin supérieur à gauche, au dos qui est assez discret et, selon les modèles, proposent les mêmes coloris que le reste du mobile. Les couleurs sont un peu l’affaire de chacun et c’est pour cela que Samsung propose de nombreux coloris.

En ce qui concerne le gabarit, le plus léger est le Galaxy S20 FE 5G avec 163 grammes suivi par le Galaxy S22 avec 168 grammes puis le Galaxy S21 avec 169 grammes, le Galaxy S21 FE 5G avec 177 grammes et pour terminer avec le Galaxy S20 FE 5G avec 190 grammes.

Le plus fin de tous est le Galaxy S22 avec 7,6 mm alors que les Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy S21 FE 5G ont une épaisseur de 7,9 mm et 8,4 mm pour le Galaxy S20 FE 5G. Tous sont certifiés IP67 ou IP68, ce qui les rend totalement étanches à l’eau et à la poussière.

Quel smartphone Galaxy S propose le plus bel écran ?

Si vous cherchez le plus grand écran, c’est du côté du Galaxy S20 FE 5G qui faut regarder puisqu’il est équipé d’une dalle AMOLED affichant une définition de 1080x2400, comme tous les autres, mais sur 6,5 pouces en diagonale lorsque l’écran du Galaxy S21 FE 5G mesure 6,4 pouces, ceux du Galaxy S20 et du Galaxy S21 font 6,2 pouces et celui du Galaxy S22 est le plus petit avec 6,1 pouces, mais une luminosité record, chez Samsung, 1300 cd/m² seulement battue par celle offerte par le Galaxy S22 Ultra.

Tous profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, sauf pour le Galaxy S20 FE 5G limité à 60 Hz donc offrant des défilements moins fluides. Tous sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6, tandis que les Galaxy S21 et Galaxy S22 offrent du Wi-Fi 6E, avec un routeur compatible. Ils embarquent un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Lequel offre le plus de performances et qui fait aussi les plus belles photos ?

Le smartphone le plus puissant de notre comparatif du jour est le Galaxy S22 avec son Soc Samsung Exynos 2200 qui surpasse le Qualcomm Snapdragon 888 installé dans le Galaxy S21 FE 5G lui-même plus véloce que l’Exynos 2100 du Galaxy S21. Ensuite, il y a le Galaxy S20 5G doté de l’Exynos 990 puis le Galaxy S20 FE 5G avec son processeur Qualcomm Snapdragon 865 qui offre, malgré tout, d’excellentes performances et permet de jouer à des jeux exigeants avec un maximum de détails.

Pour les photos, c’est le Galaxy S22 qui est le mieux équipé et proposera les plus beaux clichés. Il s’appuie sur une configuration de 50+12+10 mégapixels avec un capteur de 10 mégapixels à l’arrière. Ensuite, c’est le Galaxy S21 FE 5G qui propose des photos intéressantes depuis ses capteurs de 12+12+8 mégapixels au dos et 32 mégapixels devant. Le Galaxy S21 poursuit le classement avec sa configuration de 64+12+12 mégapixels à l’arrière et un objectif de 10 mégapixels en frontal. Ensuite, il y a les Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S20.

Enfin, les Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21 FE 5G disposent d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh contre 400 mAh pour le Galaxy S20 et Galaxy S21 alors que le Galaxy S22 est équipé d’une batterie de 3700 mAh pouvant se charger à 25 watts, comme les Galaxy S21 et Galaxy S21 FE 5G offrant la possibilité d’une charge sans fil ou inversée.