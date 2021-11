Quel Smartphone compact d'Apple acheter : iPhone 12 mini, iPhone 13 mini ou iPhone SE 2020 ?

Apple propose des smartphones très grands, mais aussi des modèles beaucoup plus compacts, répondant à la conception que s’en faisait Steve Jobs. Mais entre l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 mini ou l’iPhone SE 2020, lequel choisir ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

Des trois smartphones, c’est l’iPhone SE 2020 qui a le design le moins moderne puisqu’il arbore des profils ronds alors que les autres sont plats. Il est proposé en noir, en blanc ou en rouge (RED Product). Les iPhone 12 mini sont déclinés en beaucoup plus de coloris : violet, bleu, blanc, vert, noir ou rouge (RED Product) alors que l’iPhone 13 mini est proposé en rose, bleu, noir, blanc ou rouge (RED Product). C’est l’iPhone 12 mini qui est le plus léger avec 133 grammes sur la balance contre 141 grammes pour l’iPhone 13 mini et 148 grammes pour l’iPhone SE 2020. Par contre, c’est ce dernier qui est le plus fin avec une épaisseur de seulement 7,3 mm contre 7,4 pour l’iPhone 12 mini et 7,85 mm pour l’iPhone 13 mini. Les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini proposent les mêmes dimensions de 131,5x64,2 mm alors que l’iPhone SE 2020 est un peu plus grand et plus large aussi.

Lequel est le plus puissant parmi les compacts d’Apple ?

Techniquement et logiquement, c’est l’iPhone 13 mini qui est le plus puissant disposant de la puce Apple A15 Bionic associée à 4 Go de mémoire LPDDR5 contre le Soc A14 Bionic installé sur l’iPhone 12 mini avec 4 Go de mémoire vive LPDDR4 (moins véloce) suivi par l’iPhone SE 2020 avec son chipset A13 Bionic et ses 4 Go de RAM. Les iPhone 12 mini et SE 2020 sont proposés avec 64, 128 ou 256 Go alors que l’iPhone 13 mini monte d’un cran puisque disponible avec 128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage interne malheureusement non extensibles car une carte mémoire.

Les iPhone 12 mini et 13 mini profitent de la 5G alors que l’iPhone SE 2020 est compatible 4G. Tous sont Wi-Fi 6 et NFC mais n’ont pas de port audio jack pour brancher un casque. Il faut passer par un adaptateur Lightning vers jack. Ils sont tous les trois certifiés IP67 ou IP68 pour les rendre résistants à l’immersion complète sous l’eau ou à la poussière.

Deux tailles d’écran : 4,7 ou 5,4 pouces

Si l’écran de l’iPhone SE 2020 est limité à une dalle LCD IPS sur 4,7 pouces à 60 Hz affichant une définition assez faible de 750x1334 pixels, les iPhone 12 mini et 13 mini bénéficie d’une dalle AMOLED, bien plus qualitative sur 5,4 pouces affichant une définition de 1080x2340 pixels toujours à 60 Hz.

Pour l’autonomie, l’iPhone SE 2020 embarque une batterie d’une capacité de 3150 mAh contre 2406 mAh pour l’iPhone 13 mini et 2227 mAh pour l’iPhone 12 mini.

Enfin, pour la photo, l’iPhone 13 mini est le mieux équipé avec ses deux capteurs de 12 mégapixels dont un stabilisé à l’arrière et un capteur de 12 mégapixels à l’avant contre deux capteurs de 12 mégapixels dans le dos de l’iPhone 12 mini et un objectif encore de 12 mégapixels à l’avant au niveau de l’encoche de l’écran. L’iPhone SE 2020 n’a qu’un seul capteur de 12 mégapixels au dos et un objectif de 7 mégapixels en frontal. Selon DxOMark, l’iPhone 13 mini obtient un score de 130 pour la partie photo et 99 pour les selfies devançant l’iPhone 12 mini qui a obtenu un score de 122 pour la partie photo et 98 pour les selfies. L’iPhone SE 2020 ferme la marche avec un score de 103 pour les photos depuis les objectifs arrière et 84 pour les selfies.