Quel smartphone Poco de Xiaomi acheter en 2021 ?

Xiaomi propose la marque Poco avec des modèles qui profitent de configurations techniques particulièrement musclées au sein d’un châssis peut-être plus commun que les autres smartphones du marché, mais nettement plus abordables. Mais entre le Poco M3, le F3, le X3 Pro, le M3 Pro et le M4 Pro, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider dans votre choix.

Chez Poco, les couleurs sont un peu toujours les mêmes et les smartphones en profitent plus ou moins. Ainsi, on trouve le Poco X3 Pro seulement en bleu. C’est aussi une couleur proposée pour tous les autres, comme le noir. Le Poco M3, Poco M3 Pro et le M4 Pro sont déclinés en jaune alors que le Poco F3 est disponible en blanc. De tous, c’est le X3 Pro qui est le plus lourd, accusant 215 grammes sur la balance alors que le M3 Pro fait 190 grammes, la moyenne des appareils de son type. Le plus fin de notre comparatif est le Poco F3 faisant 7,8 mm contre 9,6 mm pour le M3. Cette épaisseur est certainement due à sa batterie de 6000 mAh alors que le M3 Pro et le M4 Pro disposent d’une capacité de 5000 mAh. Comptez sur une batterie de 5160 mAh pour le X3 Pro et de 4520 mAh pour le F3. Ce dernier, avec le M4 Pro et le X3 Pro peuvent se recharger à 33 watts alors que les deux autres sont limités à 18 watts, donc moins rapides.

Lequel offre le plus de performances et de connectivité ?

Le plus puissant des smartphones comparés aujourd’hui est le Poco F3 avec son processeur Qualcomm Snapdragon 870 et ses 6 ou 8 Go de mémoire vive. Il est suivi par le Poco X3 Pro embarquant une puce Snapdragon 860 avec 6 ou 8 Go de RAM puis par le Poco M4 Pro disposant d’un Soc Mediatek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive puis par le Poco M3 Pro et son Dimensity 700 aussi avec 4 ou 6 Go de RAM. Le dernier est le Poco M3 disposant d’une puce Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 Go de mémoire vive.

Les Poco M4 Pro, M3 Pro et X3 Pro ont la capacité de profiter d’une carte mémoire pour étendre leur stockage interne. Les modèles M3 Pro, X3 Pro, F3 et M4 Pro sont compatibles NFC. Ils disposent également d’un accès 5G sauf pour le X3 Pro limité à la 4G, comme le M3. Tous sont équipés d’un émetteur infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle. Le X3 Pro est certifié IP53, donc résistant aux éclaboussures.

Des écrans bien différents et jusqu’à 4 capteurs photo au dos

L’écran le plus remarquable de notre comparatif est celui qui est installé sur le Poco F3 puisqu’il s’appuie sur une dalle AMOLED sur 6,67 pouces compatible HDR10+ et rafraîchit à 120 Hz. C’est aussi le cas du X3 Pro mais sur une dalle LCD aussi avec 6,67 pouces en diagonale. Tous les autres sont des écrans LCD. Celui du M3 Pro mesure 6,5 pouces 90 Hz alors que la surface d’affichage du M3 s’étire sur 6,5 pouces 60 Hz et celui du M4 Pro fait 6,6 pouces à 90 Hz avec une fréquence d’échantillonnage de 240 Hz pour des jeux vidéo fluides. Enfin, pour terminer, regardons les configurations photo de chacun. L’appareil qui propose le plus de capteurs est le X3 Pro avec 48+8+2+2 mégapixels dans son dos et un capteur de 20 mégapixels pour l’avant. C’est aussi le cas du Poco M3 qui propose, à l’arrière 48+8+5 mégapixels. Le Poco M4 Pro dispose d’une configuration 50+8 mégapixels au dos et d’un objectif de 16 mégapixels en frontal. Enfin, les Poco M3 et M3 Pro sont dotés d’un bloc 48+2+2 mégapixels à l’arrière et d’un capteur de 8 mégapixels à l’avant.

