Smartphone avec une prise jack, lequel choisir ? Samsung Galaxy A52s 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, realme GT Master Edition, OnePlus Nord CE 2

Vous souhaitez pouvoir brancher votre casque filaire sur votre smartphone pour profiter de la musique dans les meilleures conditions mais ne savez pas quel modèle de mobile choisir. Nous avons sélectionné pour vous 4 smartphones qui possèdent une prise jack 3,5 mm : le Samsung Galaxy A52s 5G, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, le realme GT Master Edition et le OnePlus Nord CE 2. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

Si vous cherchez un smartphone qui possède un design original, regardez du côté du realme GT Master Edition avec son dos inédit dans sa finition grise « voyager ». Les autres proposent des formes classiques et des dos en verre ou en plastique, selon le modèle. Le plus fin de notre sélection du jour est le OnePlus Nord CE 2 avec seulement 7,8 mm d’épaisseur contre 8 mm pour la finition noire ou blanche du realme GT Master Edition, 8,12 mm pour le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, 8,4 mm pour le Samsung Galaxy A52s 5G et 8,7 mm pour la version grise « voyager » du realme GT Master Edition. Le plus léger est le OnePlus Nord CE 2 avec 173 grammes sur la balance contre 174 grammes pour le realme GT Master Edition noir ou blanc, 178 grammes pour le realme GT Master Edition gris « voyager », 189 grammes pour le Samsung et 202 grammes pour le Xiaomi.

Quels écrans à bord et quelles connectivités ?

L’écran le plus grand est installé sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G avec une diagonale de 6,67 pouces contre 6,5 pouces pour le Galaxy A52s 5G et 6,43 pouces pour les OnePlus Nord CE 2 et realme GT Master Edition. Tous profitent d’une dalle AMOLED pour des couleurs vives et des noirs particulièrement profonds. Les Samsung Xiaomi et realme bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors que celui du OnePlus Nord CE 2 plafonne à 90 Hz pour des défilements légèrement moins fluides. Tous sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 5 sauf le realme GT Master Edition qui propose du Wi-Fi 6, plus performant. Les quatre smartphones comparés du jour supportent le NFC et acceptent deux cartes SIM. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour le Galaxy A52s 5G, realme GT Master Edition et OnePlus Nord CE 2 alors que le Redmi Note 11 Pro 5G utilise le bouton de mise en veille pour l’intégrer. Seul le Samsung Galaxy A52s 5G est certifié IP67 donc totalement étanche à l’eau et à la poussière. Le Redmi Note 11 Pro 5G est certifié IP53 donc seulement résistant à des éclaboussures et il embarque un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Comme précisé en introduction, ils disposent tous d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque et profiter de la musique ou du son pour les films et les séries, par exemple.

Lequel offre les meilleures performances ?

Si, parmi notre sélection, vous cherchez le mobile qui offre le plus de performances, c’est du côté des Samsung Galaxy A52s 5G et realme GT Master Edition qu’il faut regarder puisqu’ils sont dotés du processeur Qualcomm Snapdragon 778G qui propose une puissance supérieure à celle offerte par le chipset MediaTek Dimensity 900 installé dans le OnePlus Nord CE 2 surpassant le Snapdragon 695 de Qualcomm intégré au Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Le Samsung est livré avec 6 Go de mémoire vive tandis que le Redmi Note 11 Pro 5G et le realme GT Master Edition sont déclinés avec 6 ou 8 Go. Cette dernière étant la capacité de mémoire vive embarquée dans le OnePlus Nord CE 2. Notez que sur les mobiles Xiaomi et realme, il est possible d’utiliser la fonction RAM Extended pour puiser dans la mémoire de stockage afin d’offrir une plus grande vélocité encore.

Des configurations photo plutôt complètes

Pour la partie photo, le Samsung Galaxy A52s 5G profite d’une configuration de 64+12+5+5 mégapixels avec un capteur de 32 mégapixels à l’avant contre 108+8+2 mégapixels sur le Redmi Note 11 Pro 5G à l’arrière et un objectif de 16 mégapixels en frontal. Les realme GT Master Edition et OnePlus Nord CE 2 proposent la même configuration à l’arrière, soit 64+8+2 mégapixels mais le premier a un léger avantage pour l’objectif frontal puisqu’il dispose de 32 mégapixels contre 16 mégapixels à l’avant du OnePlus Nord CE 2. Enfin, pour fonctionner, ces mobiles embarquent des batteries de 5000 mAh pour le Xiaomi, 4500 mAh pour les OnePlus et Samsung alors que la capacité de celle du realme GT Master Edition est de 4300 mAh. C’est le Redmi Note 11 Pro 5G qui se recharge le plus rapidement supportant la charge à 67 watts, dépassant d’une courte tête les realme GT Master Edition et OnePlus Nord CE 2 qui accepte une charge à 65 watts alors que le Samsung Galaxy A52s 5G est le plus lent à se recharger puisque supportant seulement 25 watts. Aucun des modèles de notre comparatif du jour n’accepte la charge sans fil.