Smartphone reconditionné pas cher Apple, Samsung ou Xiaomi : lequel choisir ?

Vous avez décidé de vous offrir un smartphone reconditionné, mais hésitez encore entre l’iPhone 11, l’iPhone SE 2020, le Samsung Galaxy S9, le Samsung Galaxy S10 ou le Xiaomi Redmi Note 10 ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider à comparer.

Si vous cherchez un smartphone reconditionné qui soit le plus compact possible, c’est du côté de l’iPhone SE 2020 qu’il faut regarder étant donné qu’il ne pèse que 148 grammes contre 157 grammes pour le Samsung Galaxy S10, 163 grammes pour le Galaxy S9, 179 grammes pour le Xiaomi Redmi Note 10 et 194 grammes pour l’iPhone 11. C’est le Samsung Galaxy S9 qui est le plus épais avec 8,5 mm contre 7,3 mm de profil pour l’iPhone SE 2020. De tous, c’est le Xiaomi Redmi Note 10 qui est le plus grand avec 160,46 mm de haut contre 138,8 mm pour l’iPhone SE 2020. Tous sont déclinés en différents coloris. Ils sont tous étanches sauf le Redmi Note 10 de Xiaomi qui propose une résistance aux éclaboussures.

Lequel a l’écran le plus remarquable ?

Le plus grand écran est installé sur le Xiaomi Redmi Note 10 avec une diagonale de 6,43 pouces sur une dalle AMOLED. C’est aussi le cas des Samsung Galaxy S9 et Galaxy S10, mais sur 5,8 et 6,1 pouces, respectivement. Les iPhone 11 et iPhone SE 2020 utilisent des dalles LCD, moins bonnes sur le rendu des couleurs et les noirs. Ils mesurent respectivement 6,1 et 4,7 pouces. Tous sont limités à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. En termes de connectivité, aucun n’a accès à la 5G. Ils sont compatibles Wi-Fi 5 pour les Redmi Note 10 et Samsung Galaxy S9 tandis que les iPhone 11, iPhone SE 2020 et Galaxy S10 proposent le Wi-Fi 6, plus performant en débit et en portée. Ils sont tous NFC sauf le Xiaomi Redmi Note 10. Les iPhone n’offrent pas de prise audio jack pour brancher un casque ce qui est le cas des autres.

Xiaomi Redmi Note 10 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

179,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 179,00 € acheter Rakuten

Amazon 199,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Lequel est le plus performant ?

Si c’est la puissance que vous cherchez, ce sont les iPhone reconditionnés 11 et iPhone SE 2020 qui domine notre comparatif du jour avec leur puce Apple A13 Bionic associée à 4 Go de mémoire vive. Ensuite, il y a le Xiaomi Redmi Note 10 avec son chipset Qualcomm Snapdragon 678 aussi avec 4 Go de RAM suivi par le Samsung Galaxy S10 (8 Go) disposant d’un processeur Exynos 9820 puis le Samsung Galaxy S9 (4 Go) utilisant l’Exynos 9810. Pour le stockage, plusieurs versions sont proposées et seuls les iPhone refusent une carte mémoire en plus. C’est le Xiaomi Redmi Note 10 qui se charge le plus rapidement. Il contient d’ailleurs la batterie la plus grande avec 5020 mAh contre 3400 mAh pour le Galaxy S10, 3150 mAh pour l’iPhone SE 2020, 3110 mAh pour l’iPhone 11 et 3000 mAh pour le Samsung Galaxy S9.

Samsung Galaxy S10 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

284,99 € Amazon Marketplace

Rakuten 296,52 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 304,88 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Les configurations photo comparées

Enfin, pour les photos, le Xiaomi Redmi Note 10 est équipé de quatre capteurs avec une configuration de 48+8+2+2 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels pour se prendre en selfie. Le Samsung Galaxy S10 est doté d’une configuration de 12+12+16 mégapixels avec un objectif de 10 mégapixels à l’avant. Notez la présence d’un zoom optique 2x. L’iPhone 11 dispose de deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière et d’un autre de 12 mégapixels en position frontale. Les iPhone SE 2020 et Samsung Galaxy S9 embarquent un unique capteur de 12 mégapixels au dos. D’après le laboratoire DxOMark, c’est l’iPhone 11 qui propose les plus beaux clichés, suivi par le Samsung Galaxy S10, iPhone SE 2020 et le Samsung Galaxy S9.