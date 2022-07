Smartphones Samsung, Apple ou Xiaomi : les 5 meilleurs photophones du moment

Vous souhaitez avoir le meilleur photophone entre les mains mais hésitez entre l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max, le Xiaomi 12 Pro, le Xiaomi Mi 11 Ultra et le Samsung Galaxy S22 Ultra ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à faire votre choix.

Aujourd’hui, les smartphones sont capables de réaliser de superbes clichés. Ils utilisent des technologies de plus en plus abouties pour capturer un maximum de lumière, de détails et proposer d’excellents résultats. Au niveau du design entre le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Xiaomi 12 Pro, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Maxi et le Samsung Galaxy S22 Ultra, c’est le premier qui a le bloc d’optiques le plus visible puisqu’il occupe presque toute la largeur de l’appareil alors qu’il est le plus discret sur le Samsung avec uniquement les capteurs qui semblent posés sur le dos du mobile dans un effet épuré. Avant de s’intéresser à la partie photo à proprement parlé, sachez que parmi ces smartphones, c’est l’iPhone 13 Pro Max qui est le plus lourd avec 240 grammes suivi par le Xiaomi Mi 11 Ultra avec 234 grammes puis 229 grammes pour le Samsung Galaxy S22 Ultra puis le Xiaomi 12 Pro avec 205 grammes et pour finir avec l’iPhone 13 Pro avec 204 grammes. C’est ce dernier qui est le plus compact et donc qui occupera le moins de place en poche ou dans le sac en cas de balade. Le plus imposant est le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Quel est le meilleur photophone ?

Pour la partie photo, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max embarquent exactement la même configuration soit trois capteurs de 12 mégapixels dont deux sont stabilisés et l’un d’eux dispose d’une capacité de zoom optique 3x. Le Xiaomi Mi 11 Ultra profite d’un capteur principal de 50 mégapixels et de deux objectifs de 48 mégapixels. Le Xiaomi 12 Pro utilise trois capteurs de 50 mégapixels. Le Samsung Galaxy S22 Ultra est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un objectif grand-angle de 12 mégapixels et de deux autres objectifs de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x et un autre 10x.

Avec ces configurations, le laboratoire d’analyse indépendant, DxOMark a pu établir un classement. Il place le Xiaomi Mi 11 Ultra le meilleur de notre comparatif du jour avec un score de 143. Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ont obtenu le même score : 137 alors que le Xiaomi 12 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra obtiennent le score de 131.

Pour la partie selfie, le Samsung dispose d’un capteur de 40 mégapixels obtenant le meilleur score parmi les smartphones comparés dans cet article, soit 101. Il est suivi de très près par les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max qui obtiennent un score de 99 avec leur capteur de 12 mégapixels en façade tandis que le Xiaomi Mi 11 Ultra a décroché un 94 avec son objectif de 20 mégapixels et le Xiaomi 12 Pro n’a pas encore été testé sur ce point mais pourrait se placer juste avant le mobile Xiaomi avec son capteur de 32 mégapixels.

Que valent-il en vidéo et quelle taille d’écran ?

Tous les mobiles embarquent une application complète pour prendre des photos avec la possibilité d’accéder à de nombreux modes de prise de vue et une interface personnalisable pour placer sur la page principale les modes les plus souvent utilisés ce qui s’avère très pratique. Ils peuvent filmer avec une définition pouvant atteindre Ultra HD 8K. En outre, ils profitent également de très beaux écrans pour visualiser les photos et les vidéos, les plus grands étant installés sur le Samsung Galaxy S22 Ultra et le Xiaomi Mi 11 Ultra faisant 6,8 pouces en diagonale alors que le plus petit est monté sur l’iPhone 13 Pro qui fait 6,1 pouces. Seul le Xiaomi 12 Pro n’est pas certifié étanche ce qui signifie qu’il faut le tenir loin des sources d’eau et de la poussière à la différence des autres pouvant être emporté sans risque dans des lieux humides sans crainte.