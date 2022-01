Soldes : iPhone 13, Galaxy S21 et Xiaomi 11T Pro à prix canon

Vous avez repéré des prix très intéressants pour les soldes sur les smartphones et plus particulièrement sur les iPhone 13, Samsung Galaxy S21 et Xiaomi 11T Pro ? Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments croisés comparés pour vous aider à faire votre choix.

Si vous aimez la couleur, l’iPhone 13 est proposé dans différents coloris assez réussis. C’est aussi le cas du Samsung alors que le Xiaomi est assez classique en ce qui concerne les tons. C’est le Galaxy s21 qui est le plus léger avec seulement 169 grammes sur la balance contre 174 grammes pour l’iPhone 13, mais c’est lui qui est le plus fin avec une épaisseur de 7,65 mm contre 7,9 mm pour le Samsung et 8,8 mm pour le Xiaomi 11T Pro qui n’est pas un modèle de finesse. Il est plus imposant que les deux autres notamment avec sa largeur de 76,9 mm et sa hauteur de 164,1 mm contre 151,7 mm de haut pour le Samsung (146,7 mm pour l’iPhone 13) et 71,2 mm de largeur pour le mobile sud-coréen ou 71,5 mm pour l’américain.

Lequel est le plus puissant ?

Si vous cherchez un mobile ultra performant, l’iPhone 13 est tout indiqué avec sa puce Apple A15 Bionic devançant le Snapdragon 888 du Xiaomi 11T Pro suivi par le Samsung Galaxy S21 avec son chipset Samsung Exynos 2100. Tous proposent au moins 128 Go d’espace de stockage, mais sans possibilité de l’étendre mis à part de choisir une capacité supérieure dès l’achat pour le Xiaomi 11T Pro à 256 Go ou pour l’iPhone 13 proposé en 256 et même 512 Go.



C’est le Xiaomi qui possède la batterie la plus grande capacité, soit 5000 mAh contre 4000 mAh pour le Samsung et 3227 mAh pour le mobile Apple. C’est le Xiaomi qui se recharge le plus rapidement avec la prise en charge de 120 watts contre seulement 25 watts pour le Galaxy S21 et moins pour l’iPhone 13.

Samsung Galaxy S21 acheter au meilleur prix Rakuten

622,35 € Rakuten

Boulanger 649,00 € acheter Boulanger

Rue du Commerce 649,00 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Des écrans de très haute qualité dans tous les cas

Sans grande surprise, vu son gabarit, il est normal de trouver le plus grand écran de ce comparatif sur le Xiaomi 11T Pro mesurant 6,67 pouces sur une dalle AMOLED 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas de l’écran du Samsung, mais sur 6,2 pouces et avec une meilleure définition permettant d’apprécier une plus grande lisibilité. Comptez sur une compatibilité HDR10+, mais aussi avec le format Dolby Vision sur le Xiaomi, comme sur l’iPhone 13. Celui-ci est effectivement équipé d’une dalle le supportant, mais sur 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Tous sont compatibles 5G et Wi-Fi 6. L’iPhone 13 et le Samsung Galaxy S21 sont certifiés étanches à l’eau et à la poussière.

Xiaomi 11T Pro acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

550,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 562,00 € acheter Rakuten

Fnac 599,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Enfin, pour terminer, regardons les configurations photo où le Xiaomi 11T Pro propose 108+8+5 mégapixels au dos et un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Il y a un capteur principal de 64 mégapixels sur le Samsung Galaxy S21 accompagné de deux autres capteurs de 12 mégapixels chacun et un objectif de 10 mégapixels pour se prendre en selfie. L’iPhone 13 dispose de deux capteurs de 12 mégapixels dont un stabilisé et un autre 12 mégapixels est installé en frontal. Selon DxOMark, le laboratoire d’analyse indépendant, l’iPhone 13 obtient un score de 130 pour la qualité des photos produites, devançant le Samsung Galaxy S21 ayant un score de 119 suivi par le Xiaomi 11T Pro avec un score de 117.