Soldes : les bonnes affaires pour un Smartphone à moins de 200€

Vous pensez profiter des soldes pour vous offrir un nouveau smartphone à moindre coût, mais hésitez encore entre le Samsung Galaxy A12, le Xiaomi Redmi 10, le realme 7i, le Xiaomi Redmi Note 10 ou le Oppo A54 ? Voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider à faire votre choix.

Chacun des smartphones de notre comparaison du jour est décliné en plusieurs coloris et ça, c’est plutôt une affaire de goût, mais les coloris sont intéressants et mettent bien en valeur les appareils qui se présentent sous leur meilleur jour. Si vous cherchez un mobile particulièrement léger, c’est le Redmi Note 10 qui vous faut étant donné qu’il ne fait que 179 grammes avec une finesse de 8,29 mm tandis que le plus lourd est le realme 7i qui accuse 208 grammes sur la balance et 9,8 mm d’épaisseur, les autres restant en dessous des 9 mm et pesant moins de 190 grammes. Pourtant, le realme 7i propose la plus grande capacité de batterie avec 6000 mAh alors que les Xiaomi Redmi 10, Oppo A54 et Samsung Galaxy A12 proposent 5000 mAh et le Redmi Note 10 a une batterie de 5020 mAh qui se charge à 33 watts donc beaucoup plus vite que tous les autres limités à 18 watts et seulement 9 watts pour le Oppo A54.

Lequel propose le plus bel affichage et un maximum de connectivité ?

En ce qui concerne l’écran, celui qui tire son épingle du jeu est le Redmi Note 10 qui profite d’une dalle AMOLED sur 6,43 pouces 60 Hz avec une définition de 1080x2400 pixels. Tous les autres ont une dalle LCD de 6,5 pouces, mais ceux des Redmi 10 et Oppo A54 bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz aussi avec une définition de 1080x2400 pixels ce qui n’est pas le cas des deux derniers, le Samsung Galaxy A12 et le realme 7i qui s’affichent sur 720x1600 pixels à 60 Hz.

Seul le Oppo A54 est compatible 5G, les autres étant limités à la 4G. Tous sont compatibles Wi-Fi 5 et seuls les realme 7i et Redmi Note 10 n’ont pas de NFC, mais tous offrent une prise audio jack 3,5 mm. Certains proposent un lecteur d’empreinte sur le profil alors que d’autres l’ont installé sous l’écran.

Lequel est le plus puissant ?

En termes de performances, c’est le Redmi Note 10 de Xiaomi qui offre le plus de puissance avec son chipset Qualcomm Snapdragon 678 suivi par le Oppo A54 embarquant une puce Snapdragon 480 puis le Redmi 10 avec son processeur Mediatek Helio G88 puis le realme 7i doté du Helio G85 pour finir avec le Samsung Galaxy A12 disposant d’un Soc Mediatek Helio P35, tous profitant de 4 Go de mémoire vive.

Enfin, concernant la configuration photo, les Oppo A54 et Redmi Note 10 proposent les mêmes capteurs soit 48+8+2+2 mégapixels au dos avec un capteur de 16 mégapixels pour le premier à l’avant et de 13 mégapixels pour le deuxième. La configuration du Samsung est presque identique avec 48+5+2+2 mégapixels à l’arrière, mais un objectif de 8 mégapixels en frontal. C’est aussi le cas des realme 7i et Redmi 10, mais le premier dispose d’une configuration de 48+8+2 mégapixels au dos alors que le Redmi 10 est plus complet proposant 50+8+2+2 mégapixels.

