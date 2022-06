Soldes Smartphones Samsung : les meilleures affaires à saisir (Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy A53, Galaxy Z Flip3 et Galaxy Z fold 3)

C’est le moment de craquer pour un smartphone de la marque Samsung mais entre le Galaxy S21 FE 5G, le Galaxy A53 5G, le Galaxy S22, le Galaxy Z Flip3 ou le Galaxy Z Fold3, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques caractéristiques comparées afin de vous faire votre propre opinion et choisir celui qui vous correspond le mieux.

Le Samsung Galaxy A53 5G est le modèle le plus abordable de notre comparatif du jour mais cela ne l’empêche pas de proposer un design abouti avec des bords agréables et de proposer une certification étanche IP67. C’est aussi le cas des quatre autres mobiles comparés. Le Galaxy S21 FE 5G profite d’un design très réussi tandis que celui du Galaxy S22 est le plus réussi proposant des lignes modernes. Les Galaxy Z Flip3 et Galaxy Z Fold3 se distinguent par leur forme de smartphone pliant, dans le sens horizontal pour le premier et dans le sens vertical, s’ouvrant comme un livre, pour le deuxième. C’est ce dernier qui est (logiquement) le plus lourd accusant un poids de 271 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Galaxy A53 5G, 185 grammes pour le Galaxy Z Flip3, 177 grammes pour le Galaxy S21 FE 5G et 168 grammes pour le Galaxy S22. Le Galaxy Z Fold3 est le plus fin de tous, lorsqu’il est ouvert mesurant 6,4 mm d’épaisseur contre 7,2 mm pour le Galaxy Z Flip3 (ouvert), 7,6 mm pour le Galaxy S22, 7,9 mm pour le Galaxy S21 FE 5G et 8,1 mm pour le Galaxy A53 5G. Le Galaxy Z Fold3 est livré avec un stylet pour prendre des notes et dessiner.

Si vous recherchez le mobile le plus puissant de notre comparatif, il faut regarder du côté du Galaxy S22 avec son chipset Samsung Exynos 2200 contre le Snapdragon 888 installé sur les Galaxy S21 FE 5G, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. Le Galaxy A53 5G est un peu moins performant mais valable pour les tâches quotidiennes avec son processeur Samsung Exynos 1280. Le Galaxy Z Fold3 embarque 12 Go de mémoire vive alors que les autres plafonnent à 8 Go. La batterie la plus importante est installée au sein du Galaxy A53 5G avec 5000 mAh contre 4500 mAh sur le Galaxy S21 FE 5G, 4400 mAh sur le Galaxy Z Fold3, 3700 mAh pour le Galaxy S22 et 3300 mAh pour le Galaxy Z Flip3. Ils se chargent avec une puissance maximum de 25 watts ce qui n’est pas très rapide surtout si on compare avec la concurrence qui propose 67, 80, voire 120 watts pour les plus haut de gamme. Seul le Galaxy A53 5G ne peut pas se recharger sans fil ni proposer la charge inversée ce qui est le cas des autres.

Des écrans remarquables pliants ou pas

Tous les mobiles Samsung bénéficient de dalles AMOLED permettant de profiter d’un très haut niveau de contraste et de très belles couleurs.

Le Galaxy Z Fold3 est équipé de deux écrans, l’un à l’extérieur et l’autre pliant, à l’intérieur. Le premier mesure 6,2 pouces avec une définition de 832x2260 pixels avec une fréquence de 120 Hz ce qui est aussi le cas de l’écran interne qui s’étire sur 7,6 pouces totalement ouvert avec une définition de 1768x2208 pixels. Sur le Galaxy Z Flip3, il y a également deux écrans mais celui qui est à l’extérieur est plutôt anecdotique servant principalement à la consultation des notifications mais tout de même tactile. Il mesure 1,9 pouce avec une définition de 112x300 pixels alors que l’écran interne mesure 6,7 pouces lorsqu’il est totalement ouvert affichant 1080x2636 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Ensuite, le plus grand écran est installé sur le Galaxy A53 5G avec 6,5 pouces en diagonale à 120 Hz puis le Galaxy S21 FE 5G avec 6,4 pouces aussi à 120 Hz et le Galaxy S22 avec une diagonale de 6,1 pouces aussi à 120 Hz mais plus lumineux que les précédents.

Quelle connectivité et les configurations photo

Tous les smartphones comparés dans cet article supportent la connectivité 5G. Seul le Galaxy A53 5G ne supporte pas le Wi-Fi 6. Ils sont tous NFC et Bluetooth. Les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ont un lecteur d’empreinte digitale sur le profil alors qu’il est sous l’écran pour les trois autres. Aucun n’a de port audio jack pour brancher un casque.

Enfin, pour la partie photo, c’est le Galaxy S22 qui est le mieux équipé avec une configuration de 50+12+10 mégapixels à l’arrière avec un zoom optique 3x et une stabilisation optique suivi par le Galaxy A53 5G avec 64+12+5+5 mégapixels au dos. Le Galaxy S21 FE 5G dispose de deux capteurs de 12 mégapixels avec un troisième module de 8 mégapixels. Le Galaxy Z Flip3 embarque deux capteurs de 12 mégapixels au dos et un objectif de 10 mégapixels pour se prendre en selfie. Enfin, le Galaxy Z Fold3 est équipé de trois capteurs de 12 mégapixels au dos avec un capteur de 10 mégapixels sur l’autre volet et un dernier capteur, de 4 mégapixels, est placé sous l’écran, sans poinçon ni encoche.