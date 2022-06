Top  5 des meilleurs smartphones pour la photo en 2022 selon DXOMARK ( Honor Magic4 Pro, Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12 Pro, Oneplus 10 Pro et Galaxy S22 )

Vous aimez faire de belles photos et souhaitez vous offrir un smartphone qui en soit vraiment capable. Nous avons sélectionné pour vous le Honor Magic4 Pro, le Samsung Galaxy S22 Ultra, le Xiaomi 12 Pro, le OnePlus 10 Pro et le Samsung Galaxy S22. Mais entre ceux-ci, lequel produit les plus beaux clichés selon DXOMark. En voici tous les détails.

Le laboratoire d’analyses et de mesures indépendant DxOMark publie les résultats de ses tests sur la qualité des photos produites par les smartphones. Un classement est ainsi établi. Sans plus de suspens, entre le Honor Magic4 Pro, le Samsung Galaxy S22 Ultra, le Samsung Galaxy S22, le Xiaomi 12 Pro et le OnePlus 10 Pro. Le Honor, le Galaxy S22 Ultra et le Xiaomi 12 Pro obtiennent le même score de 131. Ensuite, le OnePlus 10 Pro décroche un score de 127 alors que le Samsung Galaxy S22 obtient un score de 126.

Le Honor Magic4 Pro a été apprécié pour ses images de haute qualité avec une bonne lumière mais aussi en intérieur avec une qualité acceptable en basse lumière. La plage dynamique est large assurant un bon niveau de détails dans les ombres et les hautes lumières. Quelques instabilités d’exposition peuvent toutefois être perceptibles. Les photos sont produites avec des couleurs vives et agréables. Le mobile propose un bon compromis entre texture et bruit aussi bien avec de la lumière vive qu’en intérieur. Sa mise au point est rapide et précise.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra fonctionne bien, selon DxOMark apportant des améliorations par rapport au précédent modèle produit par le géant sud-coréen notamment pour sa partie vidéo. Pour les photos, le mobile s’en sort bien et plus particulièrement pour les couleurs et l’exposition. Les images produites offrent de belles couleurs et une large plage dynamique. Un bruit de luminance peut être perçu et le niveau de détails pêche un peu par rapport aux ténors dans ce domaine.

Pour le Xiaomi 12 Pro, là aussi, quelques améliorations ont été notées par rapport à son prédécesseur, le Mi 11 Pro mais n’arrive pas à la hauteur des tout meilleurs. Les photos de nuit sont appréciables et globalement les couleurs sont plus vives. Le mobile se montre performant dans la plupart des domaines mais il faut que les conditions d’éclairage ne soient pas trop difficiles. Les expositions des sujets sont bonnes livrant de belles couleurs et un bon compromis entre détails et bruit. La plage dynamique est plutôt large mais un traitement logicielle lourd entraîne parfois la production d’artefacts d’images.

Les fans attendaient beaucoup du OnePlus 10 Pro dans le domaine de la photo pourtant, il n’arrive pas à rivaliser avec les meilleurs livrant des performances équilibrées et finalement polyvalentes à l’exception des conditions de très faibles luminosités. Il fait mieux que son prédécesseur, le OnePlus 9 Pro sauf pour les photos produites à partir du capteur ultra grand-angle. La qualité d’images est globalement assez élevée aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Le mobile propose un très bon compromis entre détail des textures et bruit avec une exposition généralement précise. Selon DxOMark, les couleurs pourraient être meilleures et la mise au point automatique est jugée lente.



Enfin, le Samsung Galaxy S22 fait un excellent travail même s’il arrive dernier de notre comparatif. Les photos produites sont excellentes avec des améliorations dans la plupart des domaines, par rapport à son prédécesseur ce qui en fait un mobile avec un très bon rapport qualité/prix. Les couleurs sont agréables et vives avec une balance des blancs précise. Les expositions le sont tout autant avec une large plage dynamique qui garantit un bon niveau de détails dans les zones claires et sombres. La gestion du bruit et le rendu des détails n’est pas aussi bonne que celle des meilleurs.