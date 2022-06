Top 5 des smartphones les plus endurants de 2022 selon DXOMARK ( Oppo Find X5 Lite, Realme GT Neo 3, Xiaomi Redmi Note 11, Realme GT 2 pro et Oppo Find X5 Pro)

Si vous cherchez un smartphone qui vous offre le plein potentiel de ses performances grâce à une batterie qui soit aussi efficace qu’endurante, nous avons sélectionné pour vous le Oppo Find X5 Lite, le realme GT Neo 3, le Xiaomi Redmi Note 11, le realme GT 2 Pro et le Oppo Find X5 Pro figurant dans le classement de DxOMark quant à leur batterie. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici plusieurs éléments de comparaison.

Aujourd’hui, il est extrêmement difficile de faire tenir un smartphone pendant plus de deux jours avec une seule charge. Si certains fabricants proposent des vitesses de chargement de plus en plus rapide, cela peut pallier pour repartir avec une batterie pleine. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs smartphones qui se distinguent tout particulièrement sur certaines de ces caractéristiques : le Oppo Find X5 Lite, le Oppo Find X5 Pro, le realme GT 2 Pro, le realme GT Neo 3 et le Xiaomi Redmi Note 11.

Quelles caractéristiques ?

Parmi les smartphones de notre sélection, ce sont les realme GT 2 Pro, Xiaomi Redmi Note 11 et Oppo Find X5 Pro qui disposent des batteries ayant le plus de capacité, soit 5000 mAh. Les Oppo Find X5 Lite et realme GT Neo 3 embarquent une batterie de 4500 mAh. Ce dernier propose une puissance de charge de 150 watts, soit la plus haute actuellement disponible pour les smartphones. Le Oppo Find X5 Pro, pourtant un modèle haut de gamme, ne peut pas rivaliser même s’il supporte 80 watts en charge. Il a l’avantage d’offrir la charge sans fil et la charge inversée. Le realme GT 2 Pro supporte la charge à 66 watts alors que le Oppo Find X5 Lite accepte 65 watts. Enfin, le Redmi Note 11 est le plus lent à se recharger puisqu’il supporte la charge à 33 watts.

Parmi les smartphones de notre sélection du jour, c’est le Oppo Find X5 Lite qui obtient le score le plus élevé dans le classement établi par le laboratoire d’analyses indépendant, DxOMark avec 87. Ensuite, il y a le realme GT Neo 3 qui obtient un score de 84. Le Xiaomi Redmi Note 11 décroche un score 76 alors que le realme GT 2 Pro obtient 75 et le Oppo Find X5 Pro atteint un score de 73.

selon DxOMark, le Oppo Find X5 Lite propose une partie batterie équilibrée avec une autonomie jugée correcte offrant jusqu’à 2 jours d’utilisation en mode modéré avec une bonne gestion nocturne. La charge est rapide avec la possibilité d’obtenir un boost de charge en seulement 5 minutes qui apporte une autonomie de 8 heures environ. La décharge est limitée lors de streaming vidéo et dans les jeux ce qui montre une maîtrise de la consommation.

Pour le realme GT Neo 3, c’est grâce à ses performances extraordinaires de charge rapide qu’il obtient un tel score même si le laboratoire reconnaît également une bonne gestion des ressources. Une charge complète peut être obtenue en 20 minutes. Il se révèle toutefois moins endurant que son prédécesseur qui disposait d’une batterie avec une plus grand capacité.

Le Redmi Note 11 de Xiaomi propose les mêmes caractéristiques que son prédécesseur mais il dispose d’un nouveau processeur, plus récent et d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement plus élevée. Selon DxOMark, le Redmi Note 11 offre deux jours et demie d’autonomie en usage modéré, le laboratoire ayant apprécié la capacité de charge rapide par rapport à la concurrence au même prix.

Le realme GT 2 Pro offre une bonne vitesse de charge sur sa grosse batterie montrant une bonne gestion nocturne avec une autonomie globalement moyenne proposant un bilan équilibré avec des scores supérieurs à la moyenne. Enfin, le Oppo Find X5 Pro profite d’une charge très rapide, très appréciée aussi bien avec que sans fil ce qui fait contraste avec l’autonomie offerte ne dépassant pas 2 jours dans les meilleurs cas. Il se montre plus efficient que son prédécesseur mais offre, selon DxOMark, des résultats moyens concernant son autonomie jugée juste en dessous de la moyenne.