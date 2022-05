Test OnePlus Nord CE 2 5G : ce bon smartphone polyvalent est-il à la hauteur de son prédécesseur ?

Le smartphone OnePlus Nord CE 2 5G vient logiquement succéder au Nord CE 5G de l’an passé et entend séduire un public aussi large que possible souhaitant un appareil polyvalent à un prix abordable. C’est justement le créneau pris par le Nord CE 2 5G améliorant les capacités photo et la vitesse de charge de son prédécesseur. Est-ce que cela suffira ? Nous avons voulu le savoir en réalisant un test complet dont voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED de 6,43 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 900

8 Go de mémoire vive

128 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 64+8+2 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 65 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche logicielle OxygenOS 12.1

Design du OnePlus Nord CE 5G

Le design du OnePlus Nord CE 2 5G est assez réussi. Il est de la même veine que les autres smartphones de la marque avec des bords arrondis et une coque arrière qui revient sérieusement sur les profils afin de proposer une excellente prise en main.

Il se contente de finitions en plastique mais qui n’en ont pas l’air. En effet, on remarque son dos extrêmement brillant, reflétant toutes les sources de lumière qui se présentent à lui. La coque revient sur l'îlot des capteurs photo installé dans le coin supérieur à gauche comme la quasi-totalité des mobiles. Le dos ne laisse aucune chance aux traces de doigts. La marque livre, avec le mobile, une coque de protection transparente pour le protéger immédiatement dès sa sortie de la boîte.

Le contour du smartphone est également en plastique étant donné que l’on ne voit pas ses antennes qui doivent en faire le tour afin d’assurer une connectivité maximale, quelle que soit sa position. Le OnePlus Nord CE 2 5G vient se frotter à d’autres smartphones dans sa catégorie comme le Motorola edge20, le Samsung Galaxy A53 5G, le Samsung Galaxy A33 5G, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G et le Oppo Find X5 Lite, par exemple. Le Nord CE 2 5G fait exactement le même poids que ce dernier, soit 173 grammes. Il est toutefois plus lourd que le Motorola edge20 avec ses 163 grammes ou le Galaxy A33 5G de Samsung qui accuse 168 grammes sur la balance. Les autres proposent des poids plus importants et jusqu’à 202 grammes pour le Redmi Note 11 Pro 5G qui commence à peser un peu dans la poche.

Si on fait le tour du OnePlus Nord CE 2 5G, on peut voir le bouton de mise en veille sur le profil droit mais, oh surprise, il manque le bouton poussoir Slider Alert qui permet de mettre en sourdine d’un geste, un élément pourtant différenciant depuis les premiers smartphones OnePlus et si pratique au quotidien. Il se « rattrape », si l’on veut, en proposant, chose devenue de plus en plus rare, la possibilité d’insérer une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne. Sur le profil inférieur, il y a le connecteur USB-C, un haut-parleur et une prise audio jack pour brancher un casque. Le mobile dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Celui-ci est placé à seulement 1,5 cm du bord inférieur ce qui est trop bas pour nous, préférant une position légèrement plus haute, à au moins 3 cm pour éviter d’avoir à réaliser une petite gymnastique du pouce pour qu’il se pose naturellement dessus. Sa réactivité est satisfaisante tout comme sa reconnaissance, sans faille lors de nos tests.

En termes de connectivité, comme son nom l’indique, le OnePlus Nord CE 2 5G est compatible avec les réseaux de télécommunication 5G. Il propose du Wi-Fi 6, comme le Oppo Find X5 Lite et le Motorola edge20 alors que le Samsung Galaxy A53 5G, le Galaxy A33 5G ou le Redmi Note 11 Pro 5G de Xiaomi offrent du Wi-Fi 5, moins performant à la fois en débit et en portée, à condition d’avoir un routeur ou une box opérateur compatible. Sur le OnePlus Nord CE 2 5G, on peut compter sur un module NFC pour le paiement sans contact et l’appairage instantané avec des appareils compatibles. L’appareil supporte deux cartes SIM simultanément.

Un écran AMOLED à minima mais qui fait le job

L’écran du OnePlus Nord CE 2 5G utilise une dalle AMOLED comme tous ses concurrents. Il s’étire sur 6,43 pouces ce qui est finalement la moyenne basse aujourd’hui et similaire à la diagonale proposée sur le Oppo Find X5 Lite mais plus petite que celles du Galaxy A53 5G (6,5 pouces), du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (6,67 pouces) ou du Motorola edge20 (6,7 pouces). Il y a un poinçon dans le coin supérieur à gauche ce qui permet de voir toutes les notifications dans la barre du haut et gêner un minimum l’affichage.

La définition de l’écran est classique : 1080x2400 pixels, comme la concurrence. Notez la possibilité de supporter les contenus au format HDR10+, comme sur le OnePlus 10 Pro ou Oppo Find X5 Lite pour les plateformes de streaming, par exemple. Cela permet d’obtenir le meilleur rendu possible avec un maximum de luminosité et de très bons contrastes. Ce qui est un peu plus décevant, c’est la fréquence de rafraîchissement offerte par l’écran du OnePlus Nord CE 2 5G limitée à 90 Hz ce qui est correct mais ne propose pas une si belle expérience de défilement qu’avec du 120 Hz comme c’est le cas sur le Samsung Galaxy A53 5G ou le Redmi Note 11 Pro 5G de Xiaomi. Les Oppo Find X5 Lite et Galaxy A33 5G de Samsung sont aussi sur un maximum de 90 Hz alors que le Motorola edge20 devance tout le monde avec une fréquence maximale de 144 Hz. Concernant l’occupation de la surface d’affichage par rapport au reste de la façade, nous apprécions les bords latéraux très fins, comme la partie supérieure. Seul le menton (partie inférieure) est nettement plus épais.

Comme sur tous les autres smartphones, on peut faire varier dynamiquement le niveau de rétroéclairage de l’écran. Celui-ci est visible en plein soleil. Deux modes couleur de l’écran sont disponibles : vif et doux. Le premier permet d’obtenir des couleurs fidèles à l’espace colorimétrique DCI-P3, plutôt recommandé alors que le deuxième concerne l’espace colorimétrique sRGB plus limité. On peut jouer sur la température des couleurs pour avoir une teinte plus chaude ou plus froide. Les réglages par défaut sont satisfaisants. La fréquence de rafraîchissement peut être bloquée sur le mode 60 Hz pour « ménager la batterie » comme c’est indiqué dans les paramètres ou sur 90 Hz pour des défilements plus fluides à l’écran mais une consommation un peu plus élevée que dans le premier cas. Notez qu’une fonction d’amélioration de couleur vidéo est également disponible afin de convertir les contenus SDR en HDR pour un meilleur effet visuel.

Android 11 comme système

Comme le OnePlus 10 Pro, le OnePlus Nord CE 2 5G utilise le système Android pour fonctionner avec une surcouche logicielle OxygenOS. C’est la version 11 du système d’exploitation de Google qui est ici proposée alors que beaucoup de smartphones sont aujourd’hui disponibles avec Android 12. Autre petite déconvenue, la mise à jour de sécurité datait du 5 janvier sur notre modèle de test (test réalisé mi-mai) ce qui n’est pas très récent. Aucune mise à jour n’a été trouvée par l’appareil malgré de multiples relances. OxygenOS est ici proposé en version 11.3 alors qu’il s’agit de la version 12.1 installée sur le OnePlus 10 Pro testé.

Le module Google Discover est disponible sur la partie gauche de l’écran d’accueil. On peut lancer rapidement certaines applications depuis le panneau d’identification avec le lecteur d’empreinte en faisant un geste vers l’une des icônes qui s’affichent autour du lecteur. Un module de bien-être numérique est présent ainsi que des options de contrôle parental. Contrairement à ColorOS, il n’y a pas de barre latérale ni de fenêtres flottantes. Notez la possibilité de personnaliser l’écran Always-on. Si, sur le OnePlus 10 Pro, on peut utiliser une photo de la galerie qui est alors reproduite sous la forme d’un croquis avec seulement quelques traits blancs sur un fond noir, ici ce n’est malheureusement pas possible. Le gestionnaire multitâche permet d’accéder à toutes les applications ouvertes pour les fermes individuellement ou toute d’un seul geste mais sans proposer d’autres options que le verrouillage ou l’ouverture en mode écran scindé en deux. Il est possible de cacher certaines applications pour ne pas qu’elles soient visibles d’autres utilisateurs.

Pour ses smartphones, OnePlus promet 3 mises à jour majeures d’Android et 4 ans de mises à jour de sécurité ce qui laisse de quoi voir venir. On apprécie de n’avoir quasiment aucune application tierce installée sur l’appareil lors de son premier allumage et de profiter d’une interface relativement épurée. Il y a seulement quelques outils OnePlus pour récupérer ses données depuis un téléphone portable précédent, un accès vers le site de la communauté, un autre vers la boutique officielle de la marque et Netflix, sans oublier, bien entendu, les applications Google, Android oblige.

Des performances tout à fait satisfaisantes pour son rang

Techniquement, le OnePlus Nord CE 2 5G fonctionne grâce à un processeur MediaTek Dimensity 900, comme le Oppo Find X5 Lite. Il utilise 8 Go de mémoire vive, idem sur le Find X5 Lite. Parmi la concurrence précédemment citée, seul le Motorola edge20 fait mieux en termes de performances avec son chipset Qualcomm Snapdragon 778G. En effet, les Samsung Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G sont équipés d’une puce Samsung Exynos 1280 aux performances similaires au Dimensity 900 et le Redmi Note 11 Pro 5G est doté d’un chipset légèrement moins puissant. S’il n’y a pas de fonction RAM Extended comme certains, sachez qu’en ouvrant les paramètres et en sélectionnant la rubrique Autres paramètres puis Stimulation de la RAM, vous pouvez activer la fonction qui permet au système d’apprendre de l’utilisation et ainsi pouvoir, le cas échéant, anticiper l’ouverture de certaines applications et des données à charger.

À l’usage, le OnePlus Nord 2 CE 5G s’est révélé plutôt fluide proposant une expérience logicielle intéressante avec extrêmement peu, voire quasiment aucun ralentissement subit lors de notre phase de test. Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats (à froid). Même soumis à rude épreuve, le mobile reste parfaitement tempéré ce qui est toujours une bonne chose.

Capteurs photo, la même configuration que le Oppo Find X5 Lite

Sur le papier, le OnePlus Nord CE 2 5G partage la configuration photo avec le cousin Oppo Find X5 Lite qui s'avère finalement être deux copies presque conformes. Il y a donc un capteur principal de 64 mégapixels avec la technologie Pixel Binning qui permet de capturer en 16 mégapixels sur 4 images pour proposer des photos aussi claires que possible. Ce capteur ouvre à f/1.9. Le second objectif est un 8 mégapixels pour les photos en ultra grand-angle sur 119 degrés profitant d’une stabilisation optique pour tenter de limiter les bougés. Enfin, le troisième capteur est un 2 mégapixels dédié aux prises de vue en mode macro. On peut zoomer en numérique jusqu’à 20x.

L’interface de l’application Appareil photo est très classique. Plusieurs modes sont immédiatement disponibles avec, de gauche à droite : Nuit, Vidéo, Photo, Portrait et Plus. Ce dernier permet d’accéder à d’autres modes que l’on peut rajouter aux autres déjà présents pour y accéder plus rapidement : Expert, Extra HD, Pano(ramique), Macro, Ralenti, Time-lapse, Vidéo Dual-view et Scanner de texte. Etant donné qu’il y a un mode dédié Macro, vous avez compris que l’appareil ne passe pas automatiquement sur ce mode et l’objectif correspondant sans que l’on ait pris soin d’ouvrir cette fonction. Les photos prises avec l’appareil sont d’assez bonne qualité avec une colorimétrie maîtrisée et un bon dynamisme. Le piqué est correct si les conditions d’éclairage sont suffisantes mais dans l’obscurité, c’est un peu plus délicat. Les photos prises en mode ultra grand-angle manquent de détails sur les bords mais font le job au centre. On peut aussi regretter une colorimétrie pas aussi fidèle qu’avec le capteur principal.

À l’avant, le OnePlus Nord CE 2 5G dispose d’un capteur de 16 mégapixels, comme le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Le Find X5 Lite, pour sa part, utilise un objectif de 32 mégapixels.

Le OnePlus Nord CE 2 5G est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde et en mode ralenti à 240 images par seconde en 720p ou à 120 images par seconde en qualité Full HD. Vous avez noté la possibilité de se filmer tout en ayant également une captation de ce qui se passe derrière l’appareil avec la fonction Vidéo Dual-View.

Une charge rapide bienvenue

Le OnePlus Nord CE 2 5G dispose d’une batterie ayant une capacité de 4500 mAh. Celle-ci supporte le chargement à 65 watts avec le bloc d’alimentation livré dans la boîte. C’est la même capacité que l’on trouve à bord du Oppo Find X5 Lite ce qui n’est pas étonnant. Le Motorola edge20 dispose d’une batterie de 4000 mAh alors que le Galaxy A33 5G, le Galaxy A53 5G de Samsung et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G embarquent une batterie d’une capacité de 5000 mAh, avec pour ce dernier, une possibilité de charge maximale à 67 watts. Avec le bloc fourni et le câble idoine, le OnePlus Nord CE 2 5G passe de 19% à 72% en seulement 15 minutes ce qui est rapide. Pour l’autonomie, nous avons pu l’utiliser pendant une bonne journée et demie ce qui est tout à fait satisfaisant, le mobile étant aidé par un chipset plutôt économe et un écran qui ne consomme pas trop non plus. Il n’est pas question ici de charge sans fil ou inversée.

Notre avis sur le OnePlus Nord CE 5G

Après un bon moment passé en sa compagnie, nous avons trouvé que le OnePlus Nord CE 2 5G avait du mal à se distinguer de la masse des autres smartphones puisqu’il propose une configuration très polyvalente ce qui n’est pas pour déplaire pour autant. On a un peu perdu cette démarcation liée à la marque OnePlus notamment avec l’absence du bouton Slider Alert pourtant si pratique, ce modèle étant une copie du Oppo Find X5 Lite. Le résultat est un appareil cohérent, équilibré, sans fioriture et qui remplit parfaitement son rôle d’assistant numérique pour le quotidien pour un prix relativement contenu.