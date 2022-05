Test du smartphone Oppo Find X5 : il a presque tout du Pro

Le smartphone Oppo Find X5 a été officialisé en même temps que son aîné, le Find X5 Pro. Il embarque des composants similaires, mais marque aussi quelques différences avec une puce légèrement moins puissante, un design inspiré du Pro, mais avec des matériaux plus classiques, une configuration photo équivalente, un écran légèrement plus petit et une charge tout aussi rapide, en filaire. Nous avons pu l’essayer pendant un moment et voici nos impressions à son sujet.

Principales caractéristiques techniques de l'Oppo Find X5 :

Écran AMOLED de 6,5 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 888

8 Go de mémoire vive

256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+50+13 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4800 mAh compatible charge 80 watts, charge sans fil et inversée

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS

Design de l'Oppo Find X5

Le design du Oppo Find X5 est assez similaire à la version Pro. En effet, il propose les mêmes lignes ou presque. Les différences sont principalement dans l’utilisation d’autres types de matériaux. En effet, le Find X5 Pro utilise de la céramique pour son dos alors que celui du Find X5 est en verre, extrêmement doux qui ne laisse pratiquement aucune trace de doigt.

Il ne démérite pas pour autant dans son aspect même s’il est évident que les deux auront des réactions différentes aux rayures ou aux éventuels chocs, le Pro résistant beaucoup mieux. La coque arrière revient sur le bloc d’optiques, comme sur le Find X5 Pro mais si la forme est identique, là aussi, la partie plastique laisse place à du verre qui protège les objectifs. Étant donné qu’il y a les mêmes capteurs que sur la version Pro, l’organisation est identique. On peut notamment y voir la référence à la puce de traitement d’image développée par Oppo, le chipset MariSilicon. Le nom du partenaire, Hasselblad, figure également dans le dos du smartphone. Si on fait le tour du smartphone, le Find X5 est la copie du Find X5 Pro avec des bords chromés qui accueillent les différents boutons, port USB, tiroir à cartes SIM et haut-parleur. Le Find X5 supporte deux cartes SIM simultanément, mais impossible d’y ajouter une carte mémoire. L’emplacement est protégé contre l’eau, mais le mobile n’est malheureusement pas certifié étanche, ce qui est le cas du Find X5 Pro. Il est seulement protégé contre les éclaboussures, répondant à la norme IP54, mais pas à l’immersion. Côté dimensions, le Find X5 est un peu plus compact que la version Pro. Il fait 160,3 mm de haut pour 72,6 mm de large et 8,7 mm d’épaisseur. Sur la balance, il fait 196 grammes soit juste au-dessus de la moyenne des smartphones contre 218 grammes pour le Find X5 Pro, mais rappelons qu’il dispose d’une coque en céramique, plus lourde que du plastique. Le Find X5 vient concurrencer le Samsung Galaxy S22 Plus ou le Xiaomi 12 Pro, par exemple. Il est plus petit que le Xiaomi 12 Pro, mais plus grand que le Galaxy S22 Plus pour exactement le même poids que ce dernier. Le Samsung est tout de même plus fin : 7,6 mm. Rappelons que le Samsung Galaxy S22 Plus et le Xiaomi 12 Pro sont totalement étanches ce qui leur confère un certain avantage.

Le Find X5 dispose de deux haut-parleurs installés d’un côté et de l’autre de l’écran lorsqu’on le tient en position paysage. Il propose donc un son stéréo. Comme trop souvent, il est déséquilibré, car plus fort sur la droite que sur la gauche. On peut toutefois moduler l’effet dans les paramètres d’accessibilité du smartphone. Le son délivré par l’appareil est tout à fait cohérent même s’il manque de puissance générale ce qui est plutôt normal pour un appareil aussi fin qu’un smartphone. Il n’a pas la caisse de résonance suffisante pour proposer un rendu assez chaud. Les résultats sont bien meilleurs lors d’une écoute au casque.

En termes de connectivité, le Find X5 offre les mêmes caractéristiques que son aîné, soit une compatibilité 5G, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du NFC. Il y a un lecteur d’empreinte positionné sous l’écran. Le lecteur est à 3,5 cm du bord inférieur, donc à une place idéale pour poser le pouce dessus, naturellement. Sa réactivité est exemplaire tout comme sa reconnaissance des empreintes qui n’a jamais failli lors de nos tests.

Un écran digne des plus grands ou presque

L’écran du Oppo Find X5 mesure 6,5 pouces sur une dalle AMOLED 10 bits offrant une définition de 1080x2400 pixels soit légèrement moindre que la version Pro qui peut monter jusqu’à 1440x3216 pixels. Toutefois, comme le Find X5 Pro, il est compatible HDR10+ pour les contenus sur les plateformes de streaming et propose une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Son taux d’échantillonnage tactile est de 240 Hz. L’écran du Find X5 est incurvé avec une très légère dérive chromatique bleue sur les extrémités latérales, mais qui ne gêne pas outre mesure. Les bords sont extrêmement fins sauf, comme sur la version Pro, le menton qui est un peu plus épais que les trois autres. La luminosité offerte ici suffit pour un usage en extérieur.

Plusieurs modes de couleurs sont disponibles : vive, naturel, mode Pro avec, pour ce dernier, la possibilité de choisir entre Cinématique (valeur la plus proche pour couvrir l’espace colorimétrique DCI-P3) ou éclatant. Il est également possible de jouer avec la température des couleurs pour un rendu plus ou moins chaud. Un mode HDR lumineux est activable. La fréquence peut être réglée sur 60 ou 120 Hz. L’écran du Find X5 Pro, comme celui du Samsung Galaxy S22 Plus et du Xiaomi 12 Pro, utilise la technologie LTPO qui ne nécessite aucun composant ou pilote pour gérer les instructions d’accélération ou de diminution de la fréquence à la différence de la technologie LTPS utilisée au sein du Find X5 qui a besoin de contrôleur pour ce faire. La fréquence ne peut pas non plus descendre aussi bas sur la version Pro. L’écran est protégé contre les chocs avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus, soit la plus solide, actuellement sur le marché.

Une interface toujours au top avec les dernières mises à jour

Comme le Oppo Find X5 Pro, le Find X5 est animé par le système Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS 12. Il s’agit de la même interface que sur le Oppo Find X3 Pro et ses déclinaisons ainsi que sur les autres mobiles de la gamme. Nous avons essayé le mobile avec la version CPH2307_11_A.14. Cette dernière apportant notamment quelques corrections, améliorations et la mise à jour de sécurité de mars 2022. De ce côté, Oppo s’est toujours efforcé de proposer le plus tôt possible les mises à jour pour ses smartphones.

L’interface ColorOS est riche, personnalisable et très ergonomique. Si vous souhaitez en savoir plus sur celle-ci, nous vous invitons à lire notre dossier complet que nous avons consacré à ColorOS 12 et ses fonctionnalités.

De la puissance à bord pour tous les types d’usage

Alors que le Find X5 Pro embarque la puce la plus puissante du moment pour les smartphones sous Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le Find X5 se contente du Snapdragon 888 qui était le fer de lance du fondeur l’année dernière. Ce chipset est ici associé à 8 Go de mémoire vive avec la possibilité d’ajouter virtuellement 2, 3 ou 5 Go de RAM puisant dans la capacité de stockage afin d’optimiser les temps de réactivité en cas de surcharge. Avec une telle configuration, le mobile se révèle être extrêmement fluide, et ce, même si un très grand nombre d’applications sont ouvertes. Même soumis à rude épreuve, le Find X5 ne chauffe pas plus que cela et reste plutôt tempéré ce qui est toujours une très bonne chose limitant ainsi la surchauffe des composants et à terme, leur dégradation prématurée.

Aucun problème pour jouer à des jeux même très exigeants. Le mobile peut tout à fait supporter le niveau des hauts de détails et d’affichage d’images. Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats.

Que vaut le Oppo Find X5 en multimédia ?

Le Oppo Find X5 est parfaitement apte à lire des contenus des plateformes de streaming avec une définition Full HD. Pour les photos, sur le papier, on pourrait dire qu’il dispose d’exactement les mêmes caractéristiques que le Find X5 Pro. En effet, il y a un capteur principal de 50 mégapixels doublement stabilisé optiquement et numériquement. Un deuxième capteur de 50 mégapixels est là aussi pour les photos en mode ultra grand-angle sur 110 degrés et en mode macro. Le troisième et dernier capteur est un module de 13 mégapixels permettant d’offrir un zoom optique 2x et un zoom numérique jusqu’à 20x. Il manque le capteur spectral intégré sur le Find X5 Pro et le Find X5 a des lentilles en résine au lieu de celles en verre proposées au sein de la version Pro apportant un peu plus de netteté et moins d’aberrations chromatiques. L’autre différence avec le Find X5 Pro, c’est le capteur frontal même s’il embarque le même nombre de pixels, soit 32 mégapixels, n’utilise pas la matrice RGBW de l’objectif avant du Find X5 Pro. Cela donne des blancs traités comme les autres couleurs donc un peu moins optimisés que s’ils étaient séparés et donc un peu moins de détails sur l’image produite.

L’application Appareil photo est strictement identique à celle proposée au sein du Find X5 Pro avec un bouton orange (couleur d’Hasselblad) comme déclencheur. Les modes de prises de vue sont les mêmes : Nuit, Vidéo, Photo, Portrait, Plus. On peut puiser dans ce dernier des modes préférés à intégrer dans la bande des autres modes disponibles sauf pour le mode XPAN proposé par Hasselblad et qui permet faire des photos au format panoramique 65:24 en couleur ou en noir et blanc. Le laboratoire DxOMark a attribué un score de 122 au Find X5. Le Find X3 Pro avait obtenu un score de 132, donc meilleur. Les résultats du capteur principal sont très proches de ceux obtenus avec le Find X5 Pro. Dans de bonnes conditions, l’appareil délivre des images convaincantes et finalement, il s’avère plutôt polyvalent.

Une autonomie dépassant la journée et une charge plutôt rapide à 80 watts, mais aussi sans fil

Le Oppo Find X5 est équipé d’une batterie de 4800 mAh. Plus précisément, comme son ainé qui a un peu plus de capacité (5000 mAh), il s’agit d’une double unité de stockage d’énergie, ce qui permet de pouvoir les recharger plus rapidement. En effet, comme la version Pro, le Find X5 peut supporter la charge à 80 watts en filaire, avec le bloc d’alimentation fourni dans la boîte ainsi que le câble qui va bien. Avec les accessoires livrés, nous avons pu gagner presque 55% en seulement 15 minutes de charge. Le smartphone propose également la charge sans fil, mais à une moindre puissance que le Find X5 Pro qui supporte 50 watts alors que le Find X5 accepte 30 watts, sans fil. La charge inversée est disponible sur les deux smartphones avec une puissance de 10 watts. À l’usage, avec sa batterie de 4800 mAh, nous avons trouvé une autonomie plutôt satisfaisante permettant de dépasser la journée relativement intensive.

Notre avis sur l'Oppo Find X5

De notre point de vue, le Oppo Find X5 est un excellent smartphone qui offre toute la puissance nécessaire pour un usage intensif toute la journée pendant laquelle il tiendra et proposera des photos tout à fait convaincantes ainsi qu’une ergonomie au niveau de son interface regorgeant de fonctionnalités et d’options de personnalisation. Le choix d’un chipset performant qui vaut encore le coup et d’une dalle LTPO plutôt que LTPS pour un affichage qui finalement est tout à fait satisfaisant ne consommant pas trop. On peut lui reprocher son absence d’étanchéité là où la concurrence peut résister à l’eau et à la poussière sans broncher ainsi que l’impossibilité d’ajouter une carte mémoire qui peut toutefois être palliée par les services de stockage en ligne. On apprécie, à contrario, sa charge rapide et la possibilité de profiter d’une charge sans fil ou inversée.