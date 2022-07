Test du Oppo Reno7 : un très beau design à un prix abordable

Oppo renouvelle son offre de smartphones de milieu de gamme avec le successeur du Reno6, le Reno7 qui se voit malheureusement privé d’un accès à la 5G mais offre d’autres atouts comme son écran AMOLED, son capteur photo selfie, ses 13 Go de mémoire vive potentiels décliné en version noire ou avec un dos en similicuir orange. Nous avons voulu voir ce dont il était capable au cours d’un test complet et voici nos impressions à son sujet.

Principales caractéristiques techniques de l'Oppo Reno7 :

Écran AMOLED de 6,43 pouces, 1080x2400 pixels 90 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 680

8 Go de mémoire vive extensibles

128 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 64+2 (microscope) +2 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 33 watts

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS

Design de l'Oppo Reno7

Le design du Oppo Reno7 est une réussite, selon nous. En effet, le mobile profite de lignes très agréables à l’œil. Il s’inspire de son prédécesseur mais avec un look toutefois un peu plus moderne. Il tire aussi son design de celui des iPhone notamment à cause de ses profils qui sont plats et de ses angles. Ayant des dimensions raisonnables, le Reno7 n’est pas spécialement grand ni petit. Il fait 159,9 mm de haut pour 73,2 mm de large et 7,54 mm ou 7,49 mm d’épaisseur (selon la version choisie) pour un poids de 175 grammes. Il est un tout petit peu plus léger que le Reno6. Le Reno7 vient concurrencer d’autres mobiles actuellement disponibles sur le marché avec lesquels il partage la même plateforme processeur, le Snapdragon 680 soit les Xiaomi Redmi Note 11, realme 9, realme 9i mais aussi les Honor X8 et Honor X7. Il est le plus léger de tous mais aussi le plus compact. Son équilibre est tout à fait satisfaisant et sa prise en main est excellente.

La version noire profite d’une coque en polymère avec une finition Oppo Glow (brillante). Notre modèle de test est la version orange avec le revêtement en similicuir au dos. Cela confére au smartphone une certaine classe, voire de luxe, comme en son temps le Find X2 Pro, avec du similicuir végétal, cette fois. Oppo nous dit avoir procédé à de très nombreux tests de résistance aux frottements afin de s’assurer de la durabilité du matériau et semble assez sûr de son coup. Le dos est particulièrement agréable au toucher et on a bien du mal à lui mettre la coque fournie dans la boîte pour le protéger tellement il est doux. Aucune trace de doigt n’est à déplorer ce qui est une bonne chose.

Le bloc d’optiques est installé dans le coin supérieur gauche. Il dépasse du reste du dos prenant la forme d’un rectangle et inscrivant les deux capteurs « principaux » sur la partie gauche. Le module microscope est cerclé par des micro LED pour éclairer la zone à prendre. Juste à côté, il y a le troisième capteur et le flash. Le cercle qui entoure le capteur microscope sert aussi de diode de notifications lors de l’arrivée d’un appel, d’un message, etc. C’est très bien pensé.

Les profils du téléphone sont brillants, en plastique laissant passer les ondes des antennes qui sont installées juste derrière. Sur le profil de droite lorsqu’on regarde le mobile de face, il y a le bouton de mise en veille. Sur le profil supérieur, il y a un microphone. Les deux boutons pour gérer le volume sont installés sur le profil de gauche ainsi que le tiroir à cartes SIM. Il peut supporter simultanément deux cartes SIM et une carte mémoire micro SD. Enfin, sur la tranche inférieure, il y a le port audio jack pour brancher un casque, un autre microphone, le connecteur USB-C et un haut-parleur. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran, à 1,5 cm du bord inférieur, une position que nous trouvons trop basse. Le son délivré par le Reno7 est mono, provenant de l’unique haut-parleur installé sur le profil inférieur. Il est correct, assez équilibré mais manque de puissance et de punch pour les musiques électroniques. Il peut toutefois suffire pour suivre un film ou une série si on accepte d’avoir le son qui ne provienne que de la droite.

En termes de connectivité, c’est là que le bât blesse. En effet, le Reno7 est limité aux réseaux de télécommunications 4G ce qui est très déconcertant lorsqu’on sait que son prédécesseur, le Reno6 est compatible 5G. La faute à son processeur, le Snapdragon 680. Les concurrents cités précédemment ne peuvent pas non plus accéder à la 5G. Tous proposent du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et du NFC (sauf le realme 9). Pas spécialement, Oppo annonce que le mobile est protégé contre les éclaboussures justifiant une certification IPX4 ce qui est aussi le cas du Redmi Note 11 est aussi protégé contre une infiltration limitée de poussière.

Ecran, on prend les mêmes et on recommence avec tout de même plus de luminosité

L’écran du Reno7 est identique à celui de son prédécesseur, le Reno6. Il s’appuie donc sur une dalle AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme le Redmi Note 11. Par rapport au Reno6, il profite d’une luminosité légèrement supérieure. On peut l’utiliser en extérieur. Il est possible de choisir entre les modes vif et naturel pour les couleurs de l’écran et de jouer avec la température. Un mode confort des yeux est également disponible et la fréquence peut être bloquée sur 90 Hz ou 60 Hz mais pas adaptative ce qui aurait permis au smartphone de proposer, peut-être une autonomie légèrement supérieure. Les bords de l’écran ne sont pas les plus fins du marché ce qui fait qu’on ne les oublie pas si vite que cela. Le menton est le plus épais, environ deux fois l’épaisseur des autres. Il y un poinçon dans le coin supérieur gauche qui permet d’abriter le capteur à selfie.

ColorOS à bord pour une expérience logicielle fluide et ergonomique

Comme les autres mobiles de la marque Oppo, le Reno7 est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS ici en version 12.1. Il s’agit de la même interface que sur le Oppo Find X5 ou le Find X5 Pro. Nous avons essayé le mobile avec la version CPH2363_11_A.13. Cette dernière apportant notamment quelques corrections, améliorations et la mise à jour de sécurité d’avril 2022 ce qui est assez récent sachant que notre test a été réalisé mi-juin. De ce côté, Oppo s’est toujours efforcé de proposer le plus tôt possible les mises à jour pour ses smartphones. La marque promet 3 ans de mises à jour du système.

L’interface ColorOS est riche, personnalisable et très ergonomique. Si vous souhaitez en savoir plus sur celle-ci, nous vous invitons à lire notre dossier complet que nous avons consacré à ColorOS 12 et ses fonctionnalités.

De la puissance ? Mais où est-elle ?

Avec son chipset Qualcomm Snapdragon 680, le Oppo Reno7 ne fait pas vraiment d’étincelle. Alors oui, cela peut suffire pour un usage modéré du téléphone si on n’est pas trop exigeant mais si, au contraire, on veut que ça fuse, ce n’est pas vraiment le cas et l’expérience est un peu limite devenant vite agaçant de devoir patienter plusieurs milisecondes pour ouvrir certaines applications, voire des menus du système. Les performances sont moindres que sur le précédent modèle qui dispose d’un Soc MediaTek Dimensity 900 et là aussi, nous avons été un peu déçus car normalement, le suivant fait au moins jeu égal si ce n’est mieux. Comme évoqué plus haut, on retrouve ce processeur dans le Redmi Note 11 mais aussi sur les realme 9, realme 9i et les honor X8 et Honor X7. Ils sont tous vendus moins chers que le mobile de Oppo. On apprécie tout de même de trouver 8 Go de mémoire vive à l’intérieur, une quantité supérieure, cette fois aux concurrents qui proposent 4 ou 6 Go. Notez qu’il est possible d’augmenter cette capacité de RAM avec un maximum de 5 Go supplémentaires puisés sur la mémoire de stockage. Il faut aller dans les paramètres puis dans la rubrique À propos puis dans la section Augmentation de la RAM. On peut choisir d’ajouter 2, 3 ou 5 Go qui seront effectifs après un redémarrage de l’appareil. Avec ce petit coup de boost, il y a un léger mieux à l’usage. En outre, le mobile propose également de la fonction Mode haute performance. Cette option est cachée dans les paramètres Batterie de l’appareil puis Paramètres avancés ce qui n’est pas vraiment sa place. Synonyme d’une augmentation de la consommation des ressources, nous avons constaté une différence à peine significative lors de nos mesures de performances alors que le mode était activé. Cette fonction peut toutefois être utile pour les jeux.

Et le multimédia dans tout ça ?

Le Reno7 est capable de lire des contenus des plateformes de streaming avec une qualité Full HD. Pour la partie photo, il est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels. Il y a également un capteur microscope de 2 mégapixels qui permet de grossir en 15x et 30x. On retrouve ce type de capteur sur le Oppo Find X3 Pro (30x et 60x) mais aussi sur le realme GT 2 Pro (20x et 40x). Il y a également un dernier capteur de 2 mégapixels qui permet de calculer les profondeurs de champ afin d’optimiser les portraits.

Le capteur principal joue avec plusieurs images prises dans une moindre définition que 64 mégapixels pour les combiner afin d’optimiser le niveau de lumière de la photo. Les clichés pris avec ce module sont tout à fait satisfaisants notamment en ce qui concerne la colorimétrie. Les images profitent d’une plage dynamique assez large et les détails sont nombreux. En condition nocturne, les clichés sont un peu trop lissés cachant des détails mais on profite malgré tout d’un bon niveau de contraste.

L’application Appareil photo nous permet de voir que l’interface est identique à celle des autres mobiles de la marque. Plusieurs modes sont immédiatement accessibles et d’autres sont regroupés au sein du menu Plus, disponible totalement à droite. On y trouve notamment le mode Microscope mais aussi les modes Pro, Extra HD, Pano(ramique), ralenti, time-lapse, sticker et scanner de texte.

Pour les selfies, le Reno7 dispose du même capteur que les Find X5 et Find X5 Pro, soit un module RGBW de 32 mégapixels. Il en résulte de très beaux portraits et on peut compter sur un grand nombre d’améliorations possibles (activables ou non) pour masquer les imperfections et optimiser le rendu.

Notez que pour la vidéo, il faut se contenter d’une définition maximale Full HD à 30 images par seconde ce qui est aujourd’hui le minimum.

Une autonomie correcte mais une charge moins rapide que sur le précédent modèle Reno

Avec sa batterie d’une capacité de 4500 mAh, le Reno7 tient une journée et demie en usage modéré. Il est livré avec un bloc de charge à 33 watts. Avec lui, le téléphone gagne 38% en 15 minutes de charge. C’est aussi la puissance tolérée par la concurrence citée précédemment. Or, aussi bizarre que cela puisse paraître, le précédent modèle, le Reno6 supporte la charge à 67 watts… donc reste plus rapide à se recharger.

Notre avis sur l'Oppo Reno7

Le Reno7 fait un peu office de smartphone OVNI qui peut avoir du mal à trouver sa place sur le marché extrêmement disputé des mobiles. En effet, par rapport à son prédécesseur, il perd la connectivité 5G, la charge rapide et propose des performances moindres. Malgré cela, il est agréable à utiliser au quotidien si on ne lui en demande pas trop. Son interface est toujours aussi intéressante avec de très nombreuses fonctions pertinentes. On apprécie également le capteur photo qui livre des clichés satisfaisants et les plus curieux devraient s’amuser avec le module microscope. Son design reste une réussite notamment pour la version orange, très jolie mais son prix de lancement le place au-dessus des autres mobiles équipés du même chipset ce qui le rend difficile à conseiller ne faisant pas assez la différence avec la concurrence.