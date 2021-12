Test Vivo X60 Pro : un smartphone haut de gamme avec une configuration digne d'un Xiaomi Poco F3

Le smartphone Vivo X60 Pro représente le haut de gamme du constructeur chinois qui est encore extrêmement jeune sur le marché européen, mais très connu et apprécié en Chine. Le mobile peut se targuer d’embarquer une configuration digne des meilleurs appareils et proposant également des technologies exclusives, dont un stabilisateur pour la vidéo. Nous avons pu le tester pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Vivo X60 Pro :

Écran AMOLED de 6,53 pouces, 1080x2376 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 870

12 Go de mémoire vive

256 Go de stockage interne non extensibles

Quadruple capteur photo 48+13+13+2 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4200 mAh compatible charge 33 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche FunTouch OS 11.1

Design du Vivo X60 Pro

Le design du Vivo X60 Pro est assez similaire aux autres appareils dans le segment du haut de gamme. Il est donc très bien dans son rang, à ce niveau arborant des formes arrondies notamment depuis l’arrière, mais également l’avant puisque son écran est incurvé. Le X60 Pro est extrêmement fin faisant seulement 7,59 mm soit moins que les iPhone 13. La finesse des smartphones est souvent un peu gâchée par la coque que l’on doit leur enfiler pour les protéger. Ici, fort heureusement, ce n’est pas le cas puisque le fabricant a eu la très bonne idée de fournir une coque qui est découpée sur les côtés gauche et droit tout en protégeant les 4 coins et les deux profils inférieurs et supérieurs.

Ainsi protégé, on garde bien cette sensation de finesse, ce qui est très agréable. La coque du X60 Pro est en verre avec un effet réfléchissant. Nous avons pu tester le modèle noir qui est plutôt mat et qui a la particularité de ne pas retenir les traces de doigt, au cas où on décide de se passer de coque de protection. Notez que le mobile est assez léger, car il ne fait que 177 grammes, soit un poids bien inférieur à la moyenne des smartphones qui est plutôt de l’ordre de 200 grammes.

Toujours au dos, l’îlot des capteurs photo dépasse légèrement du reste de l’arrière. Il est sur deux niveaux avec un premier, en bas, sur fond gris qui contient les deux flashes et sur le deuxième niveau les trois capteurs avec le module principal installé le plus haut. Un petit logo Zeiss indique le partenaire de Vivo pour la partie optique. Le châssis de l’appareil est en métal et on peut notamment voir les antennes intégrées de chaque côté. Sur ceux-ci, le bouton d’alimentation est installé sur le profil droit avec une légère texture permettant de le repérer plus facilement, ce qui peut être utile étant donné que le double bouton pour gérer le volume est situé juste au-dessus. Le profil supérieur est assez plat avec une partie différente du reste de la coque et porte une mention : « professional photography » mettant en évidence les capacités photo du smartphone. Il y a également un trou pour l’un des microphones. Enfin, sur le profil inférieur, il y a le tiroir pour les cartes SIM, un microphone, le connecteur USB-C et le haut-parleur. Deux cartes SIM peuvent être supportées simultanément, mais malheureusement, impossible d’étendre la capacité de stockage interne avec une carte mémoire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le X60 Pro propose un son mono alors que nous nous attendions à de la stéréo. Il faut s’en contenter. Le son délivré par l’appareil est plutôt correct, assez soutenu même s’il manque cruellement de chaleur.

La partie connectivité est bien fournie puisque le mobile dispose de la 5G, du Wi-Fi 6 ainsi que d’un module NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec d’autres appareils compatibles. Alors que les smartphones les plus haut de gamme, mais aussi certains Premium, voire milieu de gamme sont certifiés contre l’eau et la poussière, ici, ce n’est pas le cas, le X60 Pro pouvant officieusement seulement résister à des projections d’eau, une petite déception donc, un peu comme avec le Oppo Reno6 Pro sur ce point avec lequel il partage la même puce. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. C’est une bonne chose, mais nous sommes plus critiques sur la position par rapport au bas de l’appareil puisqu’il est situé à 1 cm de celui-ci se qui est trop bas, pour nous, préférant une position plus haute à l’image du Huawei Mate 40 Pro ou du Google Pixel 6 Pro.

Un écran digne des plus grands

L’écran du Vivo X60 Pro s’appuie sur une dalle AMOLED sur une diagonale de 6,53 pouces affichant une définition de 1080x2376 pixels en mode incurvé. Cette caractéristique permet de limiter les bords sur les côtés, mais, en fait, ici, on n’a pas vraiment cette impression, car on voit encore trop les bords noirs surtout en latéral. Nous avions moins cette sensation sur le Oppo Reno6 Pro. Pas de dérive chromatique à constater sur cet écran sur les extrémités latérales. La dalle est percée en haut, au centre pour laisser l’espace au capteur photo frontal. L’écran profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme les plus haut de gamme. Le changement de la fréquence est géré « intelligemment » puisque c’est le mobile qui décide du niveau à adopter, selon l’application en cours d’exécution.

On peut toutefois décider de bloquer sur 60 ou 120 Hz. Il supporte le format HDR10+ ce qui est une bonne chose et permet effectivement d’avoir des séquences vidéo particulièrement lumineuses et contrastées. Un menu est dédié aux couleurs affichées sur l’écran. Il permet de choisir entre les modes standard, professionnel, lumineux. Le deuxième permet notamment d’obtenir d’excellents résultats pour le visionnage des vidéos, en général, mais le mode standard peut être apprécié pour la vie de tous les jours avec une image un peu plus froide. Notez la possibilité de régler la température des couleurs. Globalement, l’écran est agréable à utiliser et à regarder. Il est plutôt réactif et sait se montrer efficace dans l’affichage des vidéos, mais aussi des autres applications. Notez que le concurrent Oppo Reno6 Pro propose une fréquence de 90 Hz, donc moins intéressant. Les Poco F3 et qui ont la même puce offrent une fréquence de 120 Hz.

Des performances au rendez-vous

Comme évoqué un peu plus haut, le Vivo X60 Pro partage le processeur Qualcomm Snapdragon 870 avec le Oppo Reno6 Pro mais également le Poco F3 ou le Motorola edge20 Pro. Il est ici associé à 12 Go de mémoire vive avec la possibilité d’augmenter cette capacité comme certains smartphones de la marque Oppo ou realme. Ici, il faut aller dans les paramètres du mobile et sélectionnez le menu dédié : Mémoire RAM et espace de stockage. Contrairement à la solution proposée sur les plus récents téléphones portables Oppo et realme, le Vivo X60 Pro peut ajouter 4 Go de mémoire vive et n’a pas d’autre choix. On peut ainsi profiter de 16 Go de RAM au maximum. Dans cette configuration, mais les 12 Go peuvent aussi suffire, on est parfaitement à l’aise avec toutes les applications et on peut très facilement et très rapidement passer de l’une à l’autre. Aucun ralentissement n’a été à déplorer pendant notre phase de test, le mobile ayant parfaitement répondu à toutes nos sollicitations. Pour les jeux, l’appareil est tout à fait capable de proposer d’excellents niveaux de détails et avec une fréquence d’images très élevée.

Comme avec les autres smartphones, nous avons soumis le X60 Pro à plusieurs outils de mesure de performances afin de les comparer et en voici les principaux résultats.

Un mobile animé et personnalisable grâce à Funtouch 11

Le Vivo X60 Pro est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle Funtouch OS ici proposé en version 11.1 au moment de notre test. Comme les autres surcouches, celle-ci propose des possibilités de personnalisation de l’interface. Le tiroir à notifications est assez classique, personnalisable et permettant d’accéder au profil de l’utilisateur, d’ajouter un invité ou un utilisateur permettant ainsi d’avoir plusieurs personnes qui se servent du même appareil, chacun avec ses propres applications. Les paramètres du mobile sont également accessibles. De haut en bas, on commence par ceux qui permettent de gérer les réseaux.

Ensuite, on s’intéresse à l’affichage puis à la possibilité de personnalisation de l’interface. Cela passe par le choix d’un thème (seulement 2 sont proposés) et d’un fond d’écran (le choix est un peu plus large) ainsi que les paramètres d’écran de verrouillage et d’accueil. Plusieurs effets dynamiques sont également prévus et il est possible de choisir ceux qui correspondent le mieux à vos goûts selon les animations concernées (ambiance, déverrouillage, lecteur d’empreinte, reconnaissance de l’empreinte, reconnaissance faciale, lors d’un chargement. Comme nous l’avons évoqué plus haut, un menu est dédié à la possibilité d’augmenter la capacité disponible en mémoire vive. 4 Go sont donc disponibles pour aider 12 Go déjà disponibles.0

Notez que sur les Oppo et les realme où une telle fonction est possible, on trouve la fonction pour augmenter la RAM dans le menu À propos. Concernant la sécurité, le X60 Pro propose tout le nécessaire pour sécuriser ses données et notamment la possibilité de mettre une ou plusieurs applications derrière un moyen d’authentification (empreinte, mot de passe, etc.). Une application permet d’analyser la mémoire du mobile pour rester protégé en toutes circonstances. La vulnérabilité du système est bien entendu concernée. Les paramètres de confidentialités sont parfaitement gérables permettant de laisser l’utilisateur maître de ses choix.

Un mode Ultra jeu est disponible permettant d’optimiser les performances du smartphone. Une barre latérale de jeu est disponible sur le côté, par glissement permettant d’accéder aux paramètres des raccourcis de jeu pendant une partie. Le mobile propose un mode e-sports, mais il faut que les jeux soient compatibles ce qui n’était pas le cas, semble-t-il, pour Asphalt 9 Légende ou CSR2, par exemple.

La surcouche logicielle permet d’utiliser le mobile à une seule main, de faire une capture avec 3 doigts, d’avoir un écran fractionné et des mouvements intelligents pour ouvrir la lampe torche, réveiller intelligemment l’appareil en exécutant une application spécifique définie préalablement. Notez la possibilité d’appliquer une fonction de retouche du visage pour les appels vidéo, une fonction exclusive à Vivo qui peut être utilisée dans Facebook Messenger, WhatsApp, Line, Viber ou Zalo, par exemple.

Enfin, pour en finir avec les paramètres sous Funtouch, le mobile propose des outils de bien-être numérique ainsi que le contrôle parental qui passe par la solution Family Link de Google. Le gestionnaire multitâche permet de passer d’une application à une autre, de les fermer toute d’un seul coup ou d’en afficher certaines en mode fractionné, si elle est compatible avec ce type d’affichage qui permet d’avoir deux applications sur le même écran. Globalement, l’interface est claire et l’ergonomie assez agréable pour un usage au quotidien.

4 capteurs au dos et un stabilisateur intégré

Pour la partie photo, le Vivo X60 Pro dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 13 mégapixels pour le grand-angle et d’un téléobjectif de 13 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il utilise un capteur de 32 mégapixels, le même que l’on trouve sur de très nombreux smartphones dont ceux de la série Oppo Find X3, de la série Motorola edge20, sur le Oppo Reno6, le Reno6 Pro, TCL 20 Pro 5G, le OnePlus Nord 2 et le Honor 50, par exemple.

L’application Appareil photo propose les modes suivants directement accessibles : Nuit, Portrait, Photo, Vidéos, Plus. Ce dernier menu est personnalisable, contenant par défaut les modes 48 MP, Panorama, Live Photo, Ralenti, Accéléré, Pro, Autocollants RA, Super Lune, Doc, Ciel étoilé, Instantané mouvement, Exposition longue. Le mode Photo permet de zoomer en 0,6 pour le grand-angle, en x1 et en x2. Ensuite, il faut faire un mouvement d’écartement des doigts sur l’écran pour augmenter le niveau du zoom pouvant monter à 2x en optique et jusqu’en 20x en numérique. Notez que le niveau de zoom peut « sauter » entre le moment où on pointe avec le doigt et celui où on relâche l’écran. C’est un peu désagréable, car cela oblige à resélectionner le niveau souhaité. Avec le niveau maximum, nous avons obtenu des clichés de moindre qualité que ceux proposés par le Google Pixel 6 Pro (zoom optique 4x), au même niveau offrant des images plus détaillées, plus contrastées et aux couleurs plus fidèles. Globalement, le X60 Pro s’en sort très bien en photo notamment avec son capteur principal offrant des images fidèles si la lumière est suffisante et avec un excellent piqué. Le capteur grand-angle offre aussi un très bon niveau de détails ainsi que de belles couleurs.

Pour la partie vidéo, le mobile est impressionnant en ce qui concerne la stabilité. En effet, lorsque la fonction est activée, l’appareil se révèle être d’une incroyable horizontalité même si on bouge beaucoup. Il est possible de choisir entre deux niveaux de stabilisation (standard ou anti-secousse) selon le degré de « tremblement ».

Une autonomie correcte et un temps de recharge presque au minimum

Le Vivo X60 Pro est alimenté par une batterie d’une capacité de 4200 mAh. Au regard des autres batteries du parc, cela semble un peu léger puisqu’on a plutôt à faire à des 4500, voire 5000 mAh. Elle se recharge à 33 watts ce qui est désormais considéré comme un minimum, là aussi face à la concurrence qui va à 67 watts, voire à 120 watts pour le Xiaomi 11T Pro, même si le prix n’est pas le même proposant ainsi une plus grande vitesse de chargement. Comptez sur une perte de 6% environ pour 1 heure de série sur la plateforme Netflix avec le son et la luminosité réglée à 50%. Comptez sur un gain de 67% après 30 minutes de charge, l’écran éteint. Avec lui, nous avons pu tenir un peu plus d’une journée avec une seule charge en mode soutenu, mais pas intensif.

Notre avis sur le Vivo X60 Pro

De notre point de vue, le smartphone Vivo X60 Pro peut séduire extérieurement, mais lorsqu’on y regarde d’un peu plus près, il accuse tout de même quelques petits manques notamment par rapport à la concurrence où aucune pitié n’est accordée à ce prix d’autant qu’il est disponible depuis quelques mois maintenant et que les constructeurs proposent maintenant des appareils tout aussi capables, voire plus. On apprécie la qualité de l’écran, les performances, la stabilisation en vidéo ainsi que celle des photos produites par le mobile. Par contre, on regrette le son mono, l’absence d’étanchéité et la charge à « seulement » 33 watts.