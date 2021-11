Google Pixel 6 : un smartphone haut de gamme en promotion avant le Black Friday

Le tout dernier smartphone de Google, le Pixel 6 est déjà en promotion quelques semaines seulement après sa sortie. Encore une fois cette semaine, pas besoin d’attendre le Black Friday pour profiter d’une remise incroyable ! Aujourd’hui, on remercie RED by SFR pour ce bon plan inattendu. Tout le monde peut profiter de cette promotion, que vous soyez client RED ou non. On vous dit tout dans cet article.

Le Google Pixel 6 est en promotion chez RED by SFR

Après ses belles promotions sur la série iPhone 13, l’opérateur RED by SFR propose aujourd’hui un bon plan pour acheter un Google Pixel 6 au meilleur prix. Proposé à 649€ à sa sortie il y a quelques semaines, le Pixel 6 profite actuellement d’une remise immédiate de 50€. Vous pouvez donc l’acheter en promotion à 599€ seulement. Pour ce tarif, vous aurez un téléphone de coloris noir avec 128 Go d’espace de stockage interne. Le coloris gris est actuellement en rupture de stock.

Chez RED by SFR les promotions sont ouvertes à tous. Il n’y a pas besoin d’être client de l’opérateur ni même de souscrire à un forfait mobile pour bénéficier des 50€ de remise. Si toute fois, vous aviez envie de changer de forfait mobile, sachez que RED propose de belles promotions depuis ce matin. De plus, en souscrivant à un forfait, vous pourrez prétendre au paiement en 4 fois sans frais. Jetez un œil aux promotions en cours, on ne sait jamais !

Google Pixel 6 : enfin un smartphone premium chez Google

Parmi les smartphones les plus attendus après l’été 2021, on trouvait le Google Pixel 6 avec également l’iPhone 13 et le Samsung Galaxy S21 FE. Avec le Pixel 6, Google va directement concurrencer les smartphones haut de gamme du marché. Il offre plus de puissance ainsi qu’un design beaucoup plus premium que son prédécesseur le Pixel 5. C’est un téléphone tout à fait unique et remarquable.

Le Google Pixel 6 est équipé d’un écran Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il offre une vraie fluidité de navigation. Il embarque le tout dernier processeur développé par Google lui-même, le Google Tensor. Couplé avec 12 Go de RAM et un espace de stockage interne de 128 Go, la puissance est au rendez-vous.

Son appareil photo est équipé de deux capteurs dont un grand-angle de 50 Mpx et d’un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx. Les photos réalisées seront de toute beauté. A l’avant, retrouvez un capteur de 12 Mpx, parfait pour les selfies. Il possède une batterie intelligente et endurante de 4614 mAh compatible avec la charge rapide 33 W et la charge inversée.