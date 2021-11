Bon Plan : 3 smartphones à moins de 200€ pendant la Black Week de Cdiscount !

En ce moment chez Cdiscount, c’est la Black Week ! Quelques jours avant le Black Friday, l’enseigne vous propose déjà des promotions incroyables sur les smartphones ! Découvrez trois bons plans pour acheter votre futur smartphone à moins de 200€ ! Les realme 8, Xiaomi Redmi 9C et Oppo A53 sont en promotion actuellement. Profitez-en vite avant qu’ils ne soient plus disponibles.

Le realme 8 est en promotion avant le Black Friday chez Cdiscount

Cette année, il n’y a pas besoin d’attendre le Black Friday pour trouver des bons plans pour des smartphones pas chers ! Cdiscount est en pleine Black Week et propose déjà de belles remises immédiates sur de nombreux modèles. La première offre que l’on va vous présenter aujourd’hui concerne le realme 8. Affiché avec une remise de -162€, le prix du realme 8 chute de 352.19€ à 189.99€ seulement ! A ce tarif là, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Le realme 8 proposé ici est une version avec une RAM de 6 Go est un espace de stockage de 128 Go. Il est disponible en noir. Une coque en silicone vous est offerte pour que vous puissiez protéger votre téléphone dès sa réception.

Le Xiaomi Redmi 9C est en promotion à moins de 130€

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone vraiment pas cher, l’offre de Cdiscount sur le Xiaomi Redmi 9C devrait vous plaire. Pas besoin de dépenser une fortune aujourd’hui pour acheter un smartphone pendant la Black Week. Grâce à une remise immédiate de -29€, le prix du Redmi 9C chute de 159€ à 129.99€ seulement ! Vous avez même la possibilité de payer en plusieurs fois, si vous le désirez.

Le Xiaomi Redmi 9C présenté en promotion est une version avec un espace de stockage interne de 64 Go et 3 Go de RAM. Il est disponible en gris.

L’Oppo A53 voit son prix chuter à 139€ chez Cdiscount avant le Black Friday

Pour un smartphone à moins de 150€, vous avez également la possibilité de vous offrir l’Oppo A53. Avant même le Black Friday, les bonnes affaires pour acheter un smartphone à petit prix sont vraiment d’actualité ! Après une remise immédiate de -39€, le prix de l’Oppo A53 passe de 179€ à 139.99€. Il est donc possible d’acheter ce téléphone Oppo à moins de 140€ actuellement. Mais attention, cette offre ne devrait pas rester disponible très longtemps.

L’Oppo A53 en promotion chez Cdiscount possède 4 Go de RAM ainsi que d’un espace de stockage de 64 Go. Il est de couleur noire.