Fuites des premières caractéristiques du futur Oppo Find X4 Pro ?

Le successeur de l’excellent smartphone haut de gamme Oppo Find X3 Pro commence à faire parler de lui alors que nous sommes encore à plusieurs mois d’une annonce officielle. Quelques caractéristiques du Find X4 Pro se dévoilent ainsi à la faveur d’un pronostiqueur sérieux et dont voici tous les détails.

Récemment, la marque Oppo a annoncé la commercialisation de son offre Premium avec les Reno6 et Reno6 Pro. Il est désormais temps de se tourner vers les prochains modèles en attendant toujours un hypothétique smartphone pliant. Ainsi, la série des Find X4 devrait être officiellement présentée au cours du premier trimestre 2022 succédant au Find X3 lancé en mars 2021 dont les Find X3 Neo, Find X3 Lite et Find X3 Pro font partie.

Quel Soc à bord et quelle puissance pour la recharge ?

Ainsi, selon le pronostiqueur Digital Chat Station, le Find X4 Pro utiliserait le prochain Soc haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1 (ne l’appelez plus Snapdragon 898) et devrait être associé à 12 Go. Cela représente une montée en puissance logique étant donné que le Find X3 Pro profite d’un Snapdragon 888, le plus puissant pour les mobiles sous Android actuellement. La capacité exacte de la batterie ne semble pas encore connue. Pour la puissance de charge supportée, Digital Chat Station pense savoir que le Find X4 Pro pourrait accepter une charge à 80 watts alors qu’un autre individu, aussi sérieux, avance une puissance de charge de 125 watts pressentie aussi pour le OnePlus 10 Pro et le realme GT 2 Pro. Nous savons qu’Oppo travaille, comme Xiaomi et realme à une charge très véloce mais est-ce qu’elle sera prête pour prochain modèle ? Le fabricant prendrait-il le risque d’une usure plus rapide que la moyenne ou a-t-il trouvé un moyen pour limiter le déclin de l’unité d’alimentation au cours du temps et de ses cycles de recharge ? Nous devrions être assez rapidement fixés.

Les autres caractéristiques attendues

Pour le reste de la configuration technique du Oppo Find X4 Pro, nous pensons qu’il devrait garder un écran incurvé rafraîchit à 120 Hz sur une diagonale de 6,7 pouces avec une grande définition, le lecteur d’empreinte dessous. Digital Chat Station pense savoir que la configuration photo serait similaire à l’actuel Find X3 Pro, à savoir que le Find X4 Pro pourrait embarquer deux capteurs de 50 mégapixels pour des photos grand-angle et ultra grand-angle avec un autre objectif de 13 ou 12 mégapixels permettant d’obtenir un zoom optique 2x. L’intéressé n’évoque pas la présence du capteur microscope installé sur le Find X3 Pro, espérons qu’il sera tout de même présent marquant sa différence avec les objectifs macro de tous les autres smartphones du marché.

