Le OnePlus 10 Pro pourrait se charger avec une puissance de 125 watts

Il est clair que les fabricants n’arriveront pas à nous proposer des smartphones utilisables pendant plus de 3 jours avec une seule charge alors pour compenser, ils nous invitent à charger plus rapidement les batteries. Le prochain OnePlus 10 Pro pourrait ainsi profiter d’une charge à 125 watts largement au-dessus des possibilités offertes par les mobiles les plus haut de gamme des grands constructeurs.

La semaine dernière, nous vous livrions quelques indiscrétions au sujet du prochain flagship de OnePlus, le OnePlus 10 Pro dont la présentation officielle devrait être réalisée au cours du premier semestre 2022. Le fabricant a confirmé qu’il n’y aurait pas de série T cette année et après les modèles Nord, le haut de gamme est scruté avec la plus grande attention. Les rendus 3D montrent un bloc optique qui ne se cache pas et qui, diront certains, est très similaire au dessin des objectifs photo des Samsung Galaxy S21.

Modèle haut de gamme oblige, une solide configuration attendue

Logiquement, modèle le plus haut de gamme de la marque, le OnePlus 10 Pro devrait profiter du chipset le plus puissant du moment, un Snapdragon 898 que l’on attend également sur le Xiaomi 12 ou le Motorola edge 30 Ultra, par exemple. Rappelons que, selon les rumeurs, le OnePlus 10 Pro aurait un écran de 6,7 pouces 120 Hz et une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Alors que le OnePlus 9 Pro utilise une charge à 65 watts sur sa batterie de 4500 mAh, le 10 Pro pourrait donc bénéficier de 500 mAh supplémentaires, mais surtout d’une capacité de supporter la charge à 125 watts. Selon Mukul Sharma @stufflistings, cette technologie de recharge rapide à 125 watts serait également proposée avec les futurs realme GT 2 Pro, la série des Oppo Find X4 et donc le OnePlus 10 Pro.

Ne pas confondre vitesse et précipitation

Actuellement, le Xiaomi 11T Pro est capable de supporter la charge à 120 watts ce qui ferait 5 watts de plus pour la puissance envisagée pour le OnePlus 10 Pro et ses camarades. Ils devraient ainsi mettre le même temps pour recharger totalement leur batterie (divisée en deux unités pour mieux encaisser et limiter les surchauffes) en moins de 20 minutes. Ces cadences de recharge prometteuses d’un temps réduit passé à côté d’une prise de courant sont à mettre en perspective avec la durée de vie d’une batterie puisque plus la vitesse de charge est élevée et plus la batterie se dégrade rapidement. C’est avec cet argument que les fabricants qui ne proposent pas encore une telle puissance de charge se justifient mais pour encore combien de temps ? Samsung plafonne à 25 watts alors qu’Apple limite également la puissance acceptée à 27 watts tandis que les récents Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google proposent une puissance de 30 watts.

