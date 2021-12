Le smartphone Xiaomi 12 Pro aura une charge très rapide de 120 watts

Le constructeur chinois Xiaomi va prochainement annoncer la nouvelle série de smartphones Xiaomi 12. La version Pro embarquera une batterie capable de supporter la charge rapide 120 watts.

Alors que beaucoup attendent avec impatience la présentation officielle de la série 12 des smartphones Xiaomi, il est possible qu’elle soit constituée de nombreuses déclinaisons, ce qui fait que la marque pourrait étaler les présentations. Selon le site de certification 3C, le futur smartphone haut de gamme Xiaomi 12 Pro aurait une batterie qui pourrait supporter la charge 120 watts, à l’image du Xiaomi 11T Pro, par exemple.

Ce que l’on sait sur Xiaomi 12 Pro

Comme tous les appareils électroniques, les smartphones n’échappent pas à la certification de leurs composants. Celle de l’organisme 3C vient de tomber et elle accorde ses bonnes grâces à un smartphone qui porte la référence Xiaomi 2201122C. Il s’agit du futur Xiaomi 12 Pro. Cette certification nous apprend que l’unité de stockage d’énergie pourra supporter la charge rapide 120 watts avec un bloc d’alimentation correspondant. Cette progression par rapport au modèle 11 est tout à fait logique d’autant que le Xiaomi 11T Pro est déjà commercialisé, tout aussi capable. Le document de la certification nous apprend également que l’appareil sera compatible avec les réseaux 5G.

Xiaomi 11T Pro acheter au meilleur prix Rakuten

571,00 € Rakuten

Rue du Commerce 613,70 € acheter Rue du Commerce

Amazon 616,44 € acheter Amazon Voir tous les prix

Quelles autres caractéristiques sont attendues ?

En ce qui concerne les autres caractéristiques, il pourrait disposer d’un écran équipé d’une dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et un capteur photo principal de 50 mégapixels. Sa batterie pourrait avoir une capacité de 4500 mAh. Il serait animé par le système Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13. L’appareil pourrait être prochainement présenté au côté du Xiaomi 12 et des versions les plus musclées que sont les Xiaomi 12 Ultra et Xiaomi 12 Ultra Enhanced. Les modèles Xiaomi 12 Lite et Xiaomi 12 Lite Zoom pourraient être officiellement dévoilés un peu plus tard.