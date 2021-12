Les caractéristiques techniques des futurs Xiaomi 12 Lite et Xiaomi 12 Lite Zoom dévoilées avant l’heure

La marque Xiaomi devrait prochainement présenter officiellement la nouvelle série des Xiaomi 12 avec plusieurs déclinaisons. Le modèle Xiaomi 12 Lite et le Xiaomi 12 Lite Zoom pourraient faire partie de la fête. Leurs caractéristiques techniques viennent d’être mises à jour par le site xiaomiui.net. En voici tous les détails.



La présentation officielle de la série des Xiaomi 12 ne devrait plus tarder. Nous attendons notamment les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Ultra qui devraient profiter de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 récemment lancée par le fondeur américain. Ils pourraient être accompagnés de deux autres déclinaisons, beaucoup plus abordables dont le Xiaomi 12 Lite et le Xiaomi 12 Lite Zoom. Ce dernier ne devrait pas être commercialisé hors de Chine comme son prédécesseur. Nous devrions donc, à terme, voir débarquer le Xiaomi 12 Lite sur notre marché. D’ici là, c’est le site xiaomiui.net qui publie ce qui semble bien être les caractéristiques techniques du Xiaomi 12 Lite et du Xiaomi 12 Lite Zoom.

Un écran AMOLED et un capteur 64 mégapixels pour le Xiaomi 12 Lite

Ainsi, le futur Xiaomi 12 Lite portant le nom de code Taoyao avec comme numéro de modèle L9 devrait être animé par la puce Qualcomm Snapdragon 778G ou 780G+. Il disposerait d’un écran AMOLED de 6,55 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Un lecteur d’empreinte digitale serait installé dessous. Il embarquerait un capteur photo principal au dos de 64 mégapixels, un Samsung ISOCELL GW3 qui serait associé à deux autres capteurs pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier pour les photos en mode macro.

Les caractéristiques du Xiaomi 12 Lite Zoom

En ce qui concerne le Xiaomi 12 Lite Zoom, le site pense savoir qu’il sera aussi équipé d’une puce Qualcomm mais hésite entre le Snapdragon 778G ou le Snapdragon 780G+, comme la version classique. Il profiterait également du même capteur principal pour la photo avec deux autres objectifs, dont un grand-angle et un autre téléobjectif pour justifier son appellation « Zoom ». Il profiterait du même écran que le Xiaomi 12 Lite, soit une dalle AMOLED 120 Hz de 6,55 pouces avec, là encore, un lecteur d’empreinte installé dessous pour garantir l’authentification de son propriétaire.

Une date d’annonce ?

Le site xiaomiui.net pense que la présentation des Xiaomi 12 Lite et Xiaomi 12 Lite Zoom aura lieu courant mars 2022, une date décalée par rapport à celle attendue pour l’annonce officielle des Xiaomi 12 plus haut de gamme. Il n’est pas étonnant que la marque scinde le groupe en deux afin de mettre tous les projecteurs sur les meilleurs smartphones qu’elle puisse fabriquer en premier puis, dans un second temps, lorsque la « fièvre » sera descendue, d’en remettre une couche avec les autres déclinaisons dont le Xiaomi 12 Lite.

