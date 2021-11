Les principales caractéristiques techniques du futur Xiaomi 12 Ultra et d’un Xiaomi 12 Ultra Enhanced en fuite ?

À seulement quelques semaines de ce qui pourrait être l’annonce officiellement du lancement de la série des smartphones haut de gamme Xiaomi 12, il semble que deux nouveaux mobiles de cette série aient été repérés livrant des détails sur leurs fiches techniques respectifs puisqu’il s’agirait du Xiaomi 12 Ultra et d’un mobile baptisé Xiaomi 12 Ultra Enhanced, bien que l’on ne soit pas sûr de son nom définitif.

Jusqu’ici, nous pensions que la série des Xiaomi 12 était composée de trois modèles, le Xiaomi 12, le Xiaomi 12 Pro et la version la plus aboutie, sur le même modèle que la série Mi 11, donc le Xiaomi 12 Ultra. Selon le site xiaomiui.net, le nom de code du téléphone portable Xiaomi 12 Pro est Zeus. Deux autres noms de code ont été repérés : loki qui correspondrait au Xiaomi 12 Ultra portant le numéro de modèle L1A et thor qui serait associé à un autre combiné, le Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition portant le numéro de modèle L1. Toutefois, le site n’est sûr de rien et mentionne aussi le fait qu’il pourrait s’agir du nom de code utilisé pour le futur Xiaomi Mix 5 bien qu’on en soit encore loin.

Quels détails techniques ?

Toujours d’après le site xiaomiui.net, il semble que les deux mobiles Xiaomi s’appuient sur un chipset commun, le futur Qualcomm Snapdragon 898, ou du moins ce que sera le Soc le plus haut de gamme du fondeur américain s’il ne porte pas ce nom.

Avec le Xiaomi Mi 11 Ultra, le fabricant chinois avait mis la barre très haut ce qui lui a permis d’obtenir la meilleure place du classement DxOMark derrière le Huawei P50 Pro que l’on attend toujours. Avec le 12, Xiaomi devrait monter encore d’un cran. Le site xiaomiui.net pense savoir que le Xiaomi 12 Ultra embarquera un capteur de 50 mégapixels, identique à celui du Xiaomi 12 Pro.

En plus, il y aurait trois autres capteurs de 48 mégapixels chacun. Il serait possible de profiter de plusieurs niveaux de zooms sans précision d’une technologie optique, hybride ou numérique. Gageons qu’il sera possible de zoomer jusqu’à au moins 5x en optique et jusqu’à 120x en numérique. Une capture d’écran de l’application Appareil photo et de la fonction Multicam a pu être publiée présentant 6 vues avec des niveaux de zooms différents, ce qui laisse penser que l’appareil est capable de gérer plusieurs prises de vue simultanément et que plusieurs capteurs peuvent zoomer.

Enfin, notez que le xiaomiui.net avance aussi le fait que les deux appareils pourraient profiter d’une nouvelle génération de lecteur d’empreinte digitale, voulue plus réactive. Pas sûr que ces deux appareils arrivent jusqu’à chez nous. La présentation officielle de la série Xiaomi 12 est attendue dans les prochaines semaines.

