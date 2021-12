Huawei P50 Pocket, un smartphone accessoire de mode ?

Le géant chinois Huawei devrait annoncer l’arrivée sur le marché de son nouveau smartphone pliant, peut-être appelé P50 Pocket dans les prochains jours et il semble que la marque veuille miser sur le caractère accessoire de mode que peut jouer ce modèle aux dimensions si compactes. Plusieurs photos ont ainsi été publiées sur la toile.

Finalement, c’est dans les derniers jours du mois de décembre, presque lorsque tout le monde commence à se sentir bientôt en vacances, prêt à passer les fêtes de fin d’année en famille ou entre amis, que les constructeurs dévoilent tour à tour leurs nouveautés en matière de smartphones pliants alors qu’ils étaient attendus bien plus tôt. Récemment, Oppo dévoilait effectivement le Find N au cours de son événement Inno Day 2021, un appareil qui restera exclusif à la Chine (pour le moment ?). Et maintenant, c’est au tour de Huawei de prendre la parole sur ce créneau. En effet, le 23 décembre devrait se tenir un évènement pour annoncer l’arrivée sur le marché d’un nouveau smartphone pliant Huawei. Il sera vraisemblablement appelé le P50 Pocket. Il s’agira d’un mobile à clapet comme le Samsung Galaxy Z Flip3 ou le Motorola Moto Razr 2019.

Huawei joue la carte de la mode

Huawei semble vouloir jouer la carte du raffinement et de la mode pour tenter de séduire un public aussi large que possible et toucher aussi bien les univers technologiques que culturels. Plusieurs mises en scène ont donc été réalisées pour mettre en évidence la beauté de l’objet dans un environnement qui l’est tout autant. Les images ont été publiées par un magazine de mode. Ce n’est pas très éloigné de la façon dont le Galaxy Z Flip3 de Samsung est traité notamment si on regarde les éditions spéciales dont il fait l’objet et les partenariats conclus entre la firme sud-coréenne et quelques créateurs autour de ce smartphone.

Deux modules circulaires à l’extérieur

Au-delà de l’aspect esthétique, les photos publiées montrent clairement la conception externe du smartphone. Nous pouvons y voir deux modules circulaires sur la partie haute de l’appareil. Le premier contient les objectifs photo alors que l’autre est un écran. Celui-ci mesurerait 1 pouce et peut être utilisé pour se prendre en selfie afin d’optimiser le cadrage. Difficile de dire quelles seront ses fonctionnalités exactes. L’écran externe du Galaxy Z Flip3 est plus grand, mesurant 1,9 pouce et permet de consulter les notifications et de répondre sommairement à certaines d’entre elles. Selon certaines sources, l’écran interne flexible du Huawei P50 Pocket mesurerait 6,85 pouces lorsqu’il serait totalement déplié, soit 0,15 pouce de plus que l’écran du Samsung. La présentation officielle du Huawei P50 Pocket devrait avoir lieu le 23 décembre.

Samsung Galaxy Z Flip 3 acheter au meilleur prix Rakuten

839,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 845,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 989,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix