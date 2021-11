Quel est le meilleur Smartphone pliable en cette fin 2021 ?

Vous pensez craquer pour un smartphone pliant, mais hésitez entre le Samsung Galaxy Z Fold3, le Samsung Galaxy Z Flip3, le Microsoft Surface Duo 2 et le Huawei Mate Xs ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider dans votre choix.

L’une des premières choses que vous devez vous demander avant de choisir l’un des modèles proposés actuellement dans le commerce est le type d’ouverture souhaitée. En effet, sachez que le Samsung Galaxy Z Fold3 et le Microsoft Surface Duo 2 utilisent le principe d’ouverture comme un livre, le premier disposant d’un écran externe, ce qui n’est pas le cas du deuxième. Le Huawei Mate Xs s’ouvre vers l’extérieur, comme si vous teniez un livre par la tranche et que vous l’ouvriez devant une personne (l’écran du Mate Xs étant tourné vers vous, bien entendu). Enfin, le Galaxy Z Flip3 propose une ouverture type clapet, comme les anciens Motorola Razr, par exemple. Ceci pris en considération, les usages ne sont donc pas les mêmes. En effet, la surface d’affichage la plus petite est finalement celle proposée par le Galaxy Z Flip3, mais il a la particularité de présenter un format ultra compact une fois replié.

Qui dit grand écran, dit poids lourd

Dans la poche, le poids est également important. Le plus lourd de notre sélection est le Huawei Mate Xs avec 300 grammes sur la balance suivi par le Microsoft Surface Duo 2 qui fait 284 grammes puis le Galaxy Z Fold3 avec 271 grammes pour finir avec le Galaxy Z Flip3 avec 183 grammes, soit moins que la moyenne des smartphones classiques. Le Microsoft Surface Duo 2 dispose de deux écrans de 5,3 pouces ce qui donne une fois ouvert, une surface d’affichage totale de 8,3 pouces sur deux dalles AMOLED non pliables en tant que telle. Il profite d’une fréquence de 90 Hz et d’une compatibilité HDR.

L’écran du Huawei Mate Xs est bien pliable, vers l’extérieur offrant une surface totale de 8 pouces en diagonale avec une fréquence de 60 Hz.

Le Galaxy Z Fold 3 est équipé de deux écrans. Le premier est situé à l’extérieur faisant 6,2 pouces en diagonale alors que le deuxième est pliable, à l’intérieur offrant une surface de 7,6 pouces toujours en travers. Les deux profitent d’une fréquence de 120 Hz. C’est aussi le cas de l’écran du Galaxy Z Flip3 qui s’étire sur 6,7 pouces une fois totalement déplié. Un autre petit écran est également disponible, à l’extérieur, cette fois mesurant 1,9 pouce.

Lequel est le plus performant ?

Techniquement, les Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 et Surface Duo 2 sont équipés d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM pour les deux derniers et 12 Go de mémoire vive pour le premier. Le Huawei Mate Xs embarque un Soc Kirin 990 avec 8 Go de RAM, moins performant. Il peut supporter une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne. C’est lui qui dispose de la batterie la plus importante avec 4500 mAh contre 4450 mAh pour le Surface Duo 2 et 4400 mAh pour le Galaxy Z Fold3 pour finir avec le Galaxy Z Flip3 embarquant une capacité de 3300 mAh. Le Huawei Mate Xs tire son épingle du jeu en proposant une vitesse de charge plus rapide que les autres puisque supportant 55 watts en charge filaire contre 25 watts maximum pour la concurrence. Le Galaxy Z Fold3 présente l’avantage de pouvoir se charger sans fil et de proposer la charge inversée.

Et pour la photo, quoi de bon ?

Pour la partie photo, c’est le Huawei Mate Xs qui semble le mieux armé pour des photos de qualité d’autant qu’on sait que la marque est performante dans ce domaine notamment sur ces flagships. Il profite d’une configuration de 40+16+8 mégapixels.

Le Microsoft Surface Duo 2 embarque une configuration de 12+12+16 mégapixels dont un de 12 mégapixels est un téléobjectif avec la possibilité de zoomer optiquement 2x. Le Galaxy Z Fold3 dispose des mêmes capteurs que le Galaxy S20, soit trois capteurs de 12 mégapixels. Notez également la présence d’un capteur externe de 10 mégapixels et d’un objectif innovant, sous l’écran interne, de 4 mégapixels.





Enfin, le Galaxy Z Flip3 de Samsung dispose de deux capteurs de 12 mégapixels à l’extérieur et d’un objectif à selfie de 10 mégapixels. Les deux appareils de Samsung ont l’avantage d’être certifiés IP68 donc totalement étanches.

Le Huawei Mate Xs est équipé d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Tous ont des lecteurs d’empreinte digitale installés sur l’un des profils pour l’authentification du propriétaire.