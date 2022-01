Samsung Galaxy S21 FE 5G : Prise en main du nouveau smartphone Samsung

Après plusieurs longs mois d’attente, le smartphone Premium Samsung Galaxy S21 FE 5G est enfin une réalité. Selon Samsung, il est censé être le fruit des attentes des utilisateurs de téléphones mobiles de la marque ayant fait leurs retours pour dire ce qu’ils souhaitaient, d’où la notion de FE pour Fan Edition. Reprenant les codes de la série S21, cette version doit réunir le meilleur du géant sud-coréen. Nous avons pu l’essayer un moment et voici nos premières impressions avant un test complet.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G est disponible en deux versions avec plus ou moins de capacité de stockage. Attention, sachez tout de suite qu’il n’est pas possible d’insérer une carte mémoire pour avoir plus d’espace d’enregistrement sur le Galaxy S21 FE 5G. Cela signifie que vous devez donc choisir avec soin la configuration à acheter. Si toutefois vous vous sentez à l’étroit, vous pouvez toujours miser sur les services de stockage en ligne. Ainsi, le Galaxy S21 FE G5 est proposé avec 128 Go ou 256 Go d’espace de stockage. Comptez sur un prix de 759 € pour le premier et 829 € pour le deuxième. En outre, Samsung propose, jusqu’au 8 février 2022, une paire d’écouteurs Galaxy Buds2 offerte et jusqu’à 170 € de remise en plus de la valeur de votre ancien appareil. Voir les conditions de l’offre et de remise sur le site de Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE : Un design à mi-chemin entre le haut et l’entrée de gamme

Si le Samsung Galaxy S21 FE 5G n’appartient pas stricto sensu au cercle des mobiles haut de gamme, il s’agit de ce que l’on peut appeler un mobile Premium. Il profite ainsi des avancées technologiques des plus abouties, mais fait tout de même quelques compromis même s’il veut répondre aux attentes des utilisateurs. D’ailleurs, certainement que l’une d’entre elles était d’avoir un appareil abordable financièrement. Sur ce point, malgré l’offre de lancement, on ne peut pas dire que le S21 FE 5G soit vraiment accessible à un très large public.

Son design est l’une des parties où il a fallu utiliser des matériaux moins gratifiants que pour les modèles plus haut de gamme. Ainsi, les lignes du bloc optique à l’arrière s’inspirent directement de celles des Galaxy S21 avec une forme rectangulaire, car aux coins arrondis et avec un filet plus fin lorsqu’on s’approche du bord. À ce niveau, remarquez que le bloc optique des Galaxy S21 déborde sur le profil ce qui n’est pas le cas ici, Samsung ayant peut-être souhaité aussi s’inspirer d’un modèle plus épuré comme le Galaxy A32 avec ses capteurs comme posés sur la coque arrière. Notez que malgré le fait que les capteurs photo sont de différentes tailles, les cercles dans lesquels ils sont inscrits sont du même diamètre ce qui permet d’avoir une certaine harmonie. La couleur du bloc optique est identique à celle du reste du dos. Nous avons donc droit ici à un style avec des formes/couleurs plus simples qu’avec les autres Galaxy S21.

En main, l’appareil donne une vraie impression de légèreté. Concrètement, il fait 177 grammes alors que le plus léger de la bande est le S21 avec 169 grammes contre 227 grammes pour la version S21 Ultra. Le S21 FE 5G est fin, autant que le S21, et sa prise en main est vraiment très agréable. Le revêtement est doux au toucher. Par contre, il faut faire (un peu) attention aux traces de doigts que l’on peut voir plus facilement sur certains coloris. Notez que Samsung propose ses écouteurs Galaxy Buds2 dans les mêmes couleurs : lavande, vert olive, noir ou blanc pour mieux s’harmoniser avec.

Si on fait le tour de l’appareil, on remarque que les touches du Galaxy S21 FE 5G sont identiques à celles de la très grande majorité des smartphones. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Nous avons été étonnés de ne pas voir de prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. En effet, en général et encore récemment, beaucoup d’utilisateurs semblaient la demander sur leur téléphone mobile, mais apparemment pas chez Samsung. Si on regarde les profils de l’appareil, on peut voir les antennes ce qui signifie que le châssis est en métal. Notez au passage la certification IP68, comme les autres S21 ce qui est une excellente chose.

Les performances sont bel et bien présentes

Nous avons pu essayer le mobile pendant un petit moment et autant dire qu’avec son processeur Qualcomm Snapdragon 888, il lance les applications avec une très grande rapidité même s’il faut reconnaître que le smartphone était alors dans une configuration relativement vierge d’applications sauf bien entendu celles préinstallées par le fabricant. Ses 8 Go de RAM sont bien suffisants pour passer très rapidement d’une application à une autre et l’interface One UI développée par Samsung en surcouche d’Android est toujours aussi agréable à utiliser se montrant fluide à l’usage. Les utilisateurs de la marque ne sont absolument pas dépaysés. L’écran du Samsung Galaxy S21 FE 5G mesure 6,4 pouces en diagonale ce qui est dans la moyenne, mais le fait qu’il soit plat avec des bords assez fins donne une impression d’avoir une surface d’affichage grande pour y voir tout ce qu’il faut. L’écran supporte une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme les autres Galaxy S21 ce qui est une très bonne chose et on apprécie également la luminosité offerte par cette surface qui permet d’en profiter même en pleine lumière.

Capteurs photo du Galaxy S21 FE 5G, une histoire de compromis

Pour la partie multimédia, Samsung a fait quelques compromis puisqu’il est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un troisième qui fait 8 mégapixels. Les autres Galaxy S21 sont mieux équipés notamment avec un capteur principal embarquant plus de pixels, comme le S21 et le S21+ avec un module de 64 mégapixels ou la version Ultra qui dispose d’un objectif de 108 mégapixels. Le premier capteur du S21 FE 5G utilise la technologie Dual Pixel pour tenter de capter un maximum de lumière dans la scène tandis que le second est là pour faire des photos en mode grand-angle. Enfin, le dernier capteur est un téléobjectif permettant de réaliser des zooms optiques 3x ce qui est appréciable. Les quelques clichés que nous avons pu prendre lors de notre prise en main rapide, en intérieur, nous ont donné pleinement satisfaction, mais il faudra voir dans les détails lors de notre prise en main. L’application Appareil photo permet d’accéder au mode portrait et Vloger que l’on trouve également sur les autres Galaxy S21. Le mode Vloger permet d’utiliser deux capteurs simultanément pour se filmer pendant qu’on capte aussi ce qu’il se passe derrière le mobile.