Le Samsung Galaxy S21 FE est au prix le plus bas pendant les soldes

Les caractéristiques du Samsung Galaxy S21 FE

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G soldé se décline noir. Il a un poids de 176 g et a pour dimensions 155.7 x 74.5 x 7.9 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il résiste à la poussière et est protégé contre l'eau. Du côté de la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Cet appareil peut embarquer les cartes nano SIM. Le smartphone Galaxy S21 FE 5G possède un écran AMOLED avec une diagonale de 6,40 pouces, 2340 X 1080 px de définition et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreintes digitales.

La puce Snapdragon 888 est appuyée par une RAM de 6 Go et une mémoire interne de 128 Go. Cette puce intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, le portable propose la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6. L'appareil est livré sous la version Android 11. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone est équipé de la charge rapide 25 W et de la charge sans fil. Côté autonomie, ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 4 500 mAh.

Voici quelques informations qui intéresseront les amateurs de photo : quatre modules photos sont présents sur le Galaxy S21 FE 5G, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté, lui, de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Concernant l'objectif avant, il se caractérise par une résolution de 32 Mpx. Lisez ou réalisez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Cet appareil embarque par ailleurs un stabilisateur électronique.