SOLDES : à -31% le Samsung Galaxy S20 FE est vendu à prix FOU

Le festival des promotions sur les smartphones pendant la dernière démarque des soldes ne cesse de nous surprendre. Nous avons trouvé le Samsung Galaxy S20 FE à prix fou chez Boulanger pour l’occasion. Avec une réduction immédiate de -31%, son prix est en chute libre. Découvrez vite à quel prix vous pouvez l’acheter.

Samsung Galaxy S20 FE : Boulanger casse les prix pour la dernière démarque des soldes

Pour la dernière démarque des soldes, les prix des smartphones sont au plus bas. Après une promotion incroyable sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE chez Rakuten, c’est maintenant le Samsung Galaxy S20 FE qui est à prix fou. Boulanger le brade en le proposant avec une réduction immédiate de -31%. Vous ne rêvez pas ! Cette promotion est accessible à tous sur son site web. Vous pouvez donc vous offrir le très performant Galaxy S20 FE à 449€ au lieu de 659€. Un smartphone de cette qualité à moins de 450€ est l’affaire du jour à ne pas rater !

En cadeau pour l’achat de ce smartphone Samsung neuf chez Boulanger, un abonnement à Spotify Premium de 4 mois vous est offert. Profitez ainsi d’un son stéréo pour écouter vos musiques préférées partout et tout le temps. L’enseigne propose également une livraison gratuite et rapide à domicile ainsi qu’une garantie de deux ans de votre appareil.

Samsung Galaxy S20 FE : une fiche technique intéressante pour un mobile séduisant

Le Samsung Galaxy S20 FE disponible en promotion à 449€ est bleu. Il pèse 190 g et a pour dimensions 159,8 x 74,5 x 8,44 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une protection contre les poussières et peut résister à l'eau. Quant à la connectique, il comporte un port jack et un port USB Type-C 3.1. Ce mobile peut embarquer une carte nano SIM. Au niveau de l'écran, le Galaxy S20 FE, smartphone de Samsung, possède une dalle Super AMOLED avec 6,50 pouces de diagonale, une définition de 2400 X 1080 px et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales.

Sa puce Exynos 990 est appuyée par une RAM de 6 Go et une mémoire interne de 1218 Go. Ce SoC propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,73 GHz. Du côté connectivité et réseau, l'appareil est doté de la 4G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. Le portable fonctionne sous la version Android 10 Q. Du point de vue de l'endurance, ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 4 500 mAh. Pour charger votre mobile en un rien de temps, la batterie est compatible avec la charge sans fil et la charge rapide 15 W.

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : le Galaxy S20 FE embarque quatre objectifs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière est doté de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant se caractérise, lui, par une résolution de 32 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos. Par le biais de ce portable, lisez ou éditez vos clips vidéo en 4K.