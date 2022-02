Samsung Galaxy S21 : avec 300€ de remise immédiate, on ne l’a jamais vu à un prix aussi bas

Incroyable, même après la fin des soldes d’hiver, le prix du Samsung Galaxy S21 n’a jamais été aussi bas. Nous l’avons repéré chez RED by SFR avec une remise immédiate de 300€ qui fait drastiquement chuter son prix. Ce smartphone Samsung haut de gamme est disponible à 559€ seulement ! On vous explique tout de suite comment en profiter.

Le prix du Samsung Galaxy S21 chute de façon incroyable chez RED by SFR

Après un iPhone 12 à prix cassé chez Rakuten, c’est maintenant au tour du Samsung Galaxy S21 d’être au prix le plus bas. C’est le moment opportun pour se faire plaisir avec un smartphone haut de gamme mais à petit prix. Allez vite jeter un œil sur les offres proposées par RED by SFR car même après la fin des soldes, les mobiles sont encore en promotion. Nous avons donc découvert que le Galaxy S21 5G est affiché avec une remise immédiate de 300€. Ainsi, son prix chute de 859€ à 559€ seulement. Nous ne l’avons jamais vu à un tel prix, c’est incroyable !

L’offre promotionnelle sur le Samsung Galaxy S21 de RED by SFR est ouverte à tous. Vous n’avez pas besoin de souscrire à un forfait RED ou même d’être déjà client de l’opérateur. Tout le monde peut acheter le Galaxy S21 à 559€. L’expédition de votre nouveau Samsung se fera en 24h. Vous l’aurez donc rapidement entre les mains. Il sera débloqué donc pourra être utilisé avec n’importe quel autre opérateur. Profitez également d’une livraison à domicile gratuite ainsi que d’une garantie de deux ans.

Les caractéristiques techniques du smartphone haut de gamme, le Samsung Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21 5G a prix cassé est de couleur grise. Il a un poids de 169 g et a pour dimensions 151.7 x71. 2x7. 9 mm. Au niveau de la connectique, il comporte un port USB Type-C 3.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy S21 5G propose une dalle Super Amoled avec 6,24 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale.

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : le Galaxy S21 5G embarque quatre objectifs, trois modules arrière et un module frontal pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.0. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Pour ce qui est du dernier objectif arrière, il possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. L’objectif avant est doté pour sa part de 10 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité. Le Galaxy S21 5G vous permettra aussi d'enregistrer vos vidéos en 8K.

La puce Exynos 2100 est appuyée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Le mobile propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz. Du côté réseau et connectivité, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6E. L'appareil fonctionne sous la version Android 11. Sur le plan de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 4 000 mAh est compatible avec une charge rapide de 25 W ou la charge sans fil.