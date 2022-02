Le smartphone pliant de Google, Pixel Fold ou Pixel Notepad serait animé par Android 12L

Certains l’appellent déjà le Pixel Fold, d’autres pensent qu’il portera le nom de Pixel NotePad, mais, quoiqu’il en soit, il semble que le premier smartphone pliant de Google profite de la version Android 12L pensée pour ce type d’appareils

Pixel Fold ou Pixel NotePad, le nom ne semble pas encore définitif, mais en tout cas, nous savons que le géant américain travaille sur un smartphone qui se plie à la manière des Samsung Galaxy Z Fold3, Honor Magic V ou du Oppo Find N, s’ouvrant comme un livre et dont le nom de code est « pipit ». Il a été repéré dans les lignes de code source de certains développements de Google. Les rumeurs à son sujet vont bon train actuellement. L’une des dernières en date évoque son prix qui serait de l’ordre de 1400 dollars soit bien plus cher que le modèle le plus haut de gamme de la marque, le Pixel 6 Pro bien que la configuration photo soit revue à la baisse.

Android 12L pour le Google Pixel Fold ?

Selon le site Xiaomiui qui ne s’intéresse pas seulement aux smartphones de la marque Xiaomi, il semble que le smartphone pliant de Google soit lancé avec le système Android 12L. Celui-ci est actuellement en phase de développement, niveau bêta et il a été pensé pour être installé sur les mobiles ayant un très grand écran ou sur des smartphones pliants. Plusieurs animations ont été découvertes dans le code d’Android 12L où Google schématise la manière d’insérer une carte SIM au sein de l’appareil qu’il soit fermé ou ouvert, tel une tablette tactile. Sur le schéma de l’appareil, on peut voir un bouton permettant, possiblement, de gérer le volume sur le profil droit. Les images confirment le principe d’ouverture de l’appareil, similaire aux Samsung Galaxy Z Fold3 ou au Oppo Find N, par exemple.

À quand une disponibilité ?

Le Google Pixel Fold ou Pixel NotePad, si c’est son nom devrait donc être le premier appareil à profiter d’Android 12L ce qui serait assez logique du point de vue du géant américain permettant ainsi de faire la démonstration d’une parfaite harmonie entre la partie matérielle et le logiciel. La phase bêta 2 du développement d’Android 12L date du mois de janvier 2022 et certains pensent que la version définitive pourrait être présentée officiellement lors de la grande conférence Google I/O dédiée justement aux développeurs qui doit se dérouler courant mai. Le smartphone pliant de Google pourrait y faire une apparition.

Google Pixel 6 acheter au meilleur prix Boulanger

649,00 € Boulanger

Fnac 649,00 € acheter Fnac

Fnac Marketplace 649,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix