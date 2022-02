L’iPhone 13 d’Apple à prix cassé grâce à un code promo exclusif

Envie du tout dernier iPhone 13 d’Apple ? Déjà au meilleur prix chez Rakuten, son prix chute encore grâce à un code promo valable seulement aujourd’hui ! Profitez ainsi d’une double promotion pour vous offrir ce smartphone haut de gamme sans vous ruiner. On vous donne, tout de suite, tous les détails de cette offre promotionnelle.

L’iPhone 13 au meilleur prix grâce à un code promo chez Rakuten

Cette semaine nous vous avons parlé de la promotion concernant le très haut de gamme Samsung Galaxy S21 Ultra. Mais si votre cœur balance plutôt vers les smartphones d’Apple, la suite devrait vous intéresser. Nous avons découvert le tout dernier iPhone 13 en promotion sur le site de Rakuten. Déjà à prix très bas chez ce marchand, aujourd’hui seulement, son prix chute encore grâce à un code promo. En ajoutant le code promo RAKUTEN20 au moment de l’achat dans votre panier, vous pourrez obtenir l’iPhone 13 pour 749.99€ au lieu de 909€. Faites ainsi une économie directe de presque 160€. Chez les autres marchands, l’iPhone 13 bénéficie en moyenne de 50€ de réduction seulement.

Le bon plan ne s’arrête pas là, car chez Rakuten vos achats vous rapportent de l’argent ! Votre iPhone vous fera gagner 61.60€ sur votre cagnotte. Vous pourrez l’utiliser lors de votre prochain achat sur le site. De quoi se faire un beau cadeau comme un accessoire pour votre iPhone. Besoin d’une coque de protection, d’un verre trempé ou encore d’un chargeur ? Avec votre cagnotte se sera offert !

Apple a mis le paquet en lançant le 24 septembre 2021 l'iPhone 13, avec des points forts notamment sa compatibilité 5G, son processeur ultra performant, son écran haute qualité, son autonomie longue durée, son écran compact, son appareil photo et sa charge sans fil. Découvrez les particularités clés de l’iPhone 13 dans les lignes qui arrivent !

Toutes les caractéristiques de l’incontournable iPhone 13

L'iPhone 13, disponible à tarif exceptionnel, est de couleur noire. Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il résiste à la poussière et ne craint pas l'eau. En ce qui concerne la connectique, il dispose d'un port Lightning 2.0. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. Au niveau de l'écran, l'iPhone 13, smartphone d'Apple, est équipé d'une dalle Super Retina avec 6,10 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et 2532 X 1170 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

La puce est appuyée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Le mobile intègre un processeur A15 Bionic 6 cœurs ainsi qu'une puce graphique Super Retina XDR. Sur le plan de la connectivité et du réseau, le portable propose la 5G ainsi que le wifi Wi‑Fi 6. Du point de vue de l'endurance, la batterie de ce smartphone est dotée d'une capacité de 2 815 mAh. Pour recharger votre portable à tout moment, vous apprécierez la charge sans fil et une charge rapide de 20 W.

L'iPhone 13 embarque trois modules photos, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Pour ce qui est du second objectif arrière, il intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 12 Mpx. D'un point de vue des vidéos, le mobile peut capturer en 4K HDR Dolby Vision.