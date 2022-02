MWC 2022 : Honor Magic4 et Magic4 Pro, les autres haut de gamme n’ont qu’à bien se tenir

Pour le MWC 2022, la marque Honor a décidé de créer l’envie avec sa nouvelle série de smartphones haut de gamme Magic4 Series composée de deux modèles, le Magic 4 et le Magic 4 Pro. Ce dernier ne fait aucune concession et propose ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de composants et un design tout en finesse pour venir concurrencer les meilleurs mobiles. En voici tous les détails.

Pour son retour sur la scène internationale, après les Honor 50 et Honor 50 Lite, la marque chinoise ancienne filiale de Huawei toujours aux prises avec les sanctions américaines revient avec deux nouveaux téléphones portables haut de gamme. Ils peuvent utiliser les GMS et avoir ainsi accès à la plateforme de téléchargement d’application Google Play Store. Les Magic4 et Magic4 Pro ont de quoi concurrencer les modèles embarquant les composants les plus performants marquant ainsi l’entrée du fabricant sur ce segment de marché. Signalons que les appareils portent le chiffre 4 qui est synonyme de malchance en Asie mais, semble-t-il, Honor espère bien déjouer ces croyances avec des smartphones qui s’annoncent très intéressants.

Design et écrans remarquables

Par rapport au Honor 50, les Honor Magic4 et Magic4 Pro marquent une rupture en termes de design dit : « symétrique emblématique ». D’ailleurs, l’arrière de ces deux smartphones fait penser au bloc optique que l’on trouve sur les Huawei Mate Series, avec un cercle très généreux, au centre en haut qui inscrit les différents capteurs photo. On sent encore que l’inspiration de l’ancienne maison-mère n’est pas très loin.

L’écran du Honor Magic4 Pro est incurvé sur les 4 côtés, comme le Huawei P40 Pro et le Xiaomi Mi 11 ou le Xiaomi Mi 11 Ultra, par exemple. Cela lui confère une certaine finesse qui d’ailleurs propose une épaisseur de 9,15 mm. Pour continuer sur l’écran, celui-ci utilise une dalle AMOLED LTPO dont la fréquence de rafraîchissement peut varier de 1 à 120 Hz pour s’adapter à l’application en cours d’utilisation et optimiser la consommation d’énergie. Comptez sur une diagonale de 6,81 pouces, soit l’une des plus grandes du marché avec une définition de 1312x2848 pixels et une compatibilité HDR10+.

L’écran du Magic4 est toujours aussi grand mais incurvé que sur les deux côtés latéraux et propose une définition légèrement moindre, de 1224x2664 pixels.

Les deux mobiles supportent le format vidéo IMAX Enhanced ce qui est aussi le cas du mobile pliant Honor Magic V qui, pour le moment, est exclusif au marché chinois. Le Honor Magic4 Pro utilise un lecteur d’empreinte digitale Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 qui offrirait la meilleure réactivité au monde, selon le fabricant. Honor annonce une surface plus grande de 77% et 1,7 fois plus de données biométriques enregistrées pour une meilleure sécurité et une réactivité augmentée de 40% par rapport à la précédente génération de capteur.

Des performances à la hauteur des meilleurs

Pour fonctionner, les deux smartphones sont équipés de la nouvelle puce hautes performances Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go d’espace de stockage. Honor propose la fonction OS Turbo X pour optimiser les temps de réponse de l’appareil notamment pour les jeux vidéo à synchroniser entre matériel et logiciel. En outre, notez que le fabricant propose également la fonctionnalité AI Super Rendering qui, associée à la fonction GPU Turbo X permet d’offrir une expérience extrêmement fluide et une réactivité sans pareil, selon le fabricant. Notez la compatibilité HDR et l’optimisation de la fluidité dans les vidéos avec la fonction MEMC. Le Honor Magic4 Pro est certifié IP68 alors que le Magic4 n’est que IP54. Ils sont tous les deux aussi bien équipés en termes de connectivité puisque compatibles 5G, Wi-Fi 6, NFC et Bluetooth 5.2.

Une charge à 100 watts et une configuration photo intéressante

Le smartphone Honor Magic4 Pro est équipé d’une batterie d’une capacité de 4600 mAh qui présente la particularité de pouvoir supporter la charge à 100 watts en filaire mais également en mode sans fil ce qui est une première. Les OnePlus 9 Pro, Xiaomi 12 ou Oppo Find X5 Pro peuvent accepter 50 watts, sans fil. Ainsi, le fabricant promet une charge complète filaire en moins de 30 minutes et sans fil à 60% en 15 minutes.

Pour les photos, la marque a décidé de mettre les petits plats dans les grands puisque le Magic4 Pro profite de deux capteurs Sony IMX766 de 50 mégapixels, un large et un ultra large, comme sur le Oppo Find X5 Pro mais ici associés à un téléobjectif de 64 mégapixels avec un zoom optique 3,5x et numérique jusqu’à 100x. Notez qu’à l’avant, le Magic4 Pro est doté de deux capteurs large et 3D pour le calcul de la profondeur de champ. Pour sa part, le Honor Magic4 embarque les deux mêmes capteurs que la version Pro mais a un téléobjectif de 8 mégapixels pour un zoom optique 3,5x et un zoom numérique 50x. Il y a un seul capteur à l’avant pour se prendre en selfie. Le smartphone Honor Magic4 Pro est décliné en noir, blanc, cyan, or ou avec un revêtement spécial orange. La version Magic4 est proposée en noir, blanc, cyan et or.

La série HONOR Magic4 sera disponible en France dans le courant du mois de Mai. Le HONOR Magic4 sera proposé à partir de 899 euros et le HONOR Magic4 Pro, à partir de 1 099 euros.

