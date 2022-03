MWC 2022 : Le prochain realme GT Neo 3 sera lancé au second semestre 2022 avec une charge à 150 watts

La marque realme a profité du salon MWC de Barcelone pour présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme GT 2 Series mais a également lâché quelques informations sur l’un des prochains téléphones à être commercialisé par le fabricant, le GT Neo 3. L’une de ses particularités est qu’il proposera une batterie capable de supporter la charge à 150 watts.

Après la présentation officielle des nouveaux smartphones haut de gamme realme GT 2 et realme GT 2 Pro, le fabricant s’est livré à une session de question-réponse avec plusieurs journalistes présents sur le salon du MWC en présence de Madhav Sheth, vice-président de realme. Celui-ci a notamment pu livrer quelques détails sur les produits et les technologies à venir pour sa marque.

Le realme GT Neo3 sera commercialisé pendant le second semestre

Madhav Sheth a ainsi confirmé la prochaine sortie du smartphone realme GT Neo3 et dont la commercialisation est prévue pour le second semestre 2022. Cela correspond également aux informations que nous avions eues relatives à la nouvelle technologie de recharge rapide développée par la marque, le UltraDart Charging Architecture qui permet de recharger complètement une batterie en seulement 15 minutes et aussi prometteuse d’un gain de 50% en 5 minutes. Le smartphone realme GT Neo 3 sera l’un des premiers à embarquer la nouvelle puce développée par MediaTek, le Dimensity 8100. Soulignons que ce chipset est gravé en 5 nm et qu’il est pensé pour les téléphones portables Premium.

Les pistes explorées par realme

Il n’est pas toujours évident de savoir sur quoi les fabricants travaillent mais il semble que realme soit actuellement en train d’étudier la possibilité de sortir un smartphone pliant. La marque expérimente plusieurs formes sans plus de détail s’il s’agit d’un modèle à clapet comme le Huawei P50 Pocket ou le Samsung Galaxy Z Flip3 ou si ce serait plutôt un appareil reprenant le principe de l’ouverture horizontale comme le Samsung Galaxy Z Fold3, le Oppo Find N, le Honor Magic V, par exemple. Realme dit travailler aussi sur le système de charge magnétique, MagDart rencontrant tout de même quelques difficultés puisque cette technologie impliquerait des appareils trop épais ou ayant une faible capacité de charge et donc une autonomie limitée. Un smartphone avec une caméra sous l’écran est également à l’étude.