Le Xiaomi Poco F4 passe sous Geekbench livrant des détails sur sa fiche technique

Avant d’être proposés sur le marché, la quasi-totalité des smartphones sont soumis à des tests de performances qui peuvent utiliser l’application Geekbench afin d’obtenir des résultats comparables. Le Xiaomi Poco F4 vient d’y passer donnant ainsi quelques détails sur ses caractéristiques techniques.

L’un des prochains smartphones Xiaomi serait de la gamme Poco et plus particulièrement le modèle Poco F4 après les Poco M4 Pro et Poco X4 Pro qui ont été officialisés lors du salon du MWC de Barcelone début mars, il semble que le Poco F4 soit le prochain à être présenté.

Il y a quelques jours, le site gsmarena.com avait repéré le Poco F4 après son passage à la certification des produits électroniques FCC indiquant que le mobile aurait une batterie d’une capacité de 4400 mAh et qu’il serait compatible 5G. Il porte la référence 22011211RG et vient de passer sous Geekbench.

Des résultats qui correspondent à ceux livrés par le chipset Qualcomm Snapdragon 870

Les résultats de l’application Geekbench sont publics. Ils montrent un mobile qui a obtenu un score de 1028 en test mono cœur et 3391 pour les tests multicœurs. Il s’agit des scores obtenus par d’autres mobiles qui disposent de la puce Qualcomm Snapdragon 870 et cela correspond aux caractéristiques techniques des différentes cœurs que l’on peut voir sur la capture d’écran des résultats de Geekbench. Notez aussi la présence de 8 Go de mémoire vive et de la version 12 d’Android sur ce terminal.

Un Redmi K40S renommé ?

C’est tout ce que nous savons à propos du Poco F4 qui devrait être proposé à l’ensemble du marché mondial. Selon plusieurs sources, il pourrait s’agir d’un modèle Xiaomi Redmi K40S qui a été officialisé en Chine il y a quelques jours qui est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 870 mais qui ne verra pas le jour chez nous, du moins pas sous ce nom, le fabricant ayant pour habitude de renommer certains de ces combinés en vue d’une commercialisation internationale. Un passage sous Geekbench est synonyme d’une présentation officielle dans les prochaines semaines ce qui signifie que le Poco F4 pourrait être annoncé d’ici peu.