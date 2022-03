MWC 2022 : Une version 4G pour le Poco M4 Pro présentée au Mobile World Congress

En fin d’année dernière, Poco annonçait la sortie du Poco M4 Pro 5G. Désormais, c’est une version 4G sur laquelle il va aussi falloir compter puisque la marque vient de la présenter pendant le MWC de Barcelone. En voici tous les détails.

Le Poco M4 Pro est donc maintenant proposé en version 5G, annoncée en novembre dernier et dans une nouvelle configuration limitée à la 4G. Celle-ci est plus compacte puisqu'elle mesure 159,87 mm de haut contre 163,56 pour le 5G et il est plus fin 8,09 mm contre 8,75 mm et plus léger aussi 179 grammes contre 195 grammes pour le Poco M4 Pro 5G. Le design est également différent puisque le Poco M4 Pro 4G reprend un peu les lignes du Poco X4 Pro avec des bords plats, à l’image des iPhone. Son bloc d’optiques est moins large que sur le Poco X4 Pro mais tout de même assez visible puisqu’il occupe presque toute la largeur du smartphone, au dos. L’appareil est décliné en noir, bleu ou jaune et certifié IP53 contre les projections d’eau. Comme tous les autres mobiles de la marque, il est équipé d’un émetteur infrarouge sur le dessus pour le transformer en une télécommande universelle. Deux haut-parleurs permettent d’avoir un son stéréo.

Deux fois plus d’espace de stockage et un écran AMOLED

Le Poco M4 Pro 4G est animé par le processeur MediaTek Helio G96 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et, respectivement, 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Celui-ci peut être étendu grâce à une carte mémoire jusqu’à 1 To. Rappelons que le Poco M4 Pro 5G est proposé avec 64 ou 128 Go, aussi avec possibilité d’extension. La batterie a la même capacité : 5000 mAh avec la charge à 33 watts, comme sur la version 5G.

Par contre, l’écran est de type AMOLED ici alors que le Poco M4 Pro 5G est équipé d’une surface d’affichage LCD. Il est toutefois plus petit : 6,43 pouces contre 6,6 pour le modèle présenté en novembre dernier. Sa fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz ce qui est appréciable. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil et on peut compter sur une connectivité Wi-Fi ac, du Bluetooth et du NFC.

Le nouveau smartphone Poco M4 Pro 4G sera disponible à partir du 2 mars. Le tarif de la configuration 6+128 Go est annoncé à 229 € tandis qu’il faut compter sur un prix de 279 € pour 8+256 Go. Pour les premiers acheteurs, à partir du 2 mars 13h et jusqu’au 4 mars 12h59, la version 6+128 Go sera proposée à 199 € et la configuration 8+256 Go sera à 249 €.

