Le OnePlus 10 Pro sera disponible à partir de 919 € dès le 5 avril

Après plusieurs mois d’attente, le smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro est enfin une réalité en France. Il sera disponible à partir du 5 avril en boutique après une courte apparition dans un Popup Store à la Fnac des Ternes le 2 avril. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone haut de gamme de OnePlus, le OnePlus 10 Pro qui a été officialisé en janvier dernier mais uniquement pour le marché chinois et que nous avons pu voir lors de notre visite sur le salon MWC de Barcelone pour une très rapide prise en main, début mars est enfin disponible en France. Pour promouvoir son dernier mobile, la marque n’a pas hésité à l’envoyer aussi haut que possible jusqu’à la stratosphère. Il sera donc proposé en boutique à partir du 5 avril prochain.

On pourra le trouver chez OnePlus, Orange, Amazon, Fnac et Darty. Juste avant, il fera une apparition lors d’un popup store installé à la Fnac Ternes à Paris le samedi 2 avril pour toutes les personnes qui souhaiteraient l’avoir en avance. Il est décliné en noir ou en vert.

Dès aujourd’hui, 31 mars, il est possible de précommander le OnePlus 10 Pro sur le site OnePlus et Amazon. Les personnes qui passent une précommande recevront une paire d’écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro. Ils sont également éligibles à une réduction de 30% sur le prix des écouteurs Buds Z 2 et de 20% sur les coques de protection de la marque, sur le site OnePlus.com.

Les prix des différentes déclinaisons du OnePlus 10 Pro

Le nouveau smartphone OnePlus 10 Pro est proposé à 919 € pour la version qui dispose de 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Comptez sur un prix de 999 € pour la version 12+256 Go. Le mobile est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Elle est associée à un système de refroidissement, le plus grand jamais installé sur un mobile de la marque. Il fonctionne grâce à une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge à 80 watts en filaire, comme le Oppo Find X5 Pro, mais aussi en sans fil, à 50 watts, comme son prédécesseur, le OnePlus 9 Pro (qui se chargeait à 65 watts maximum) et offrir la charge inversée.

Un très bel écran et une configuration photo très musclée

Le OnePlus 10 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces LTPO 2.0 incurvé affichant 1440x3216 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz selon les applications utilisées. Le mobile est 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC et profite d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ainsi que d’un bouton sourdine. Il est compatible Dolby Atmos avec un son stéréo.

Pour la partie photo, très importante pour la marque, le partenariat avec Hasselblad est toujours d’actualité, la marque aidant OnePlus à proposer des couleurs aussi fidèles que possible, en traitement logiciel, uniquement via la fonction Natural Color Optimization 2.0. À l’arrière, il y a un capteur principal Sony IMX789 stabilisé optiquement avec 7 lentilles. Il y a également un capteur Samsung ISOCELL JN1 de 50 mégapixels pour l’ultra grand-angle sur 150 degrés avec correction automatique. On peut également compter sur la présence d’un capteur de 8 mégapixels, un téléobjectif permettant un zoom optique jusqu’à 3,3x et numérique 30x. Il est aussi stabilisé. L’appareil est capable de prendre des photos en mode RAW 12 bits. Pour les selfies, c’est un capteur Sony IMX615 qui est installé à l’avant.

Le OnePlus 10 Pro a des dimensions de 163x73,9 mm pour une épaisseur de 8,6 mm et un poids de 200 grammes. Il est animé par le système OxygenOS 12 sous Android 12. OnePlus promet 3 ans de mises à jour majeures Android et 4 ans de mises à jour de sécurité du système.

