Les caractéristiques techniques du premier smartphone pliant de Vivo, le Vivo X Fold en partie dévoilée

La présentation officielle du premier smartphone pliant de la marque Vivo, le Vivo X Fold devrait avoir lieu le 11 avril prochain mais une affiche marketing exposée en Chine nous livre une bonne partie de sa fiche technique dont voici tous les détails.

Le smartphone Vivo X Fold sera le premier modèle pliant de la marque chinois. Après Huawei, Samsung, Motorola, Oppo, Honor et Xiaomi, c’est donc au tour de Vivo de présenter officiellement son téléphone mobile doté d’un écran flexible. Il reprend le principe du pliage proposé sur le Samsung Galaxy Z Fold3, le Honor Magic V, le Oppo Find N ou le Xiaomi Mix Fold. Il est équipé d’un écran externe et d’un écran interne. Selon l’affiche exposée sur un stand marketing, le Vivo X Fold aurait une surface d’affichage extérieure de 6,53 pouces 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est aussi le cas pour l’écran interne doté de la technologie LTPO 3.0 et pouvant ainsi faire varier sa fréquence entre 1 et 120 Hz, selon l’application utilisée. Il ferait 8 pouces en diagonale lorsqu’il serait totalement déplié.

Des performances à revendre et une bonne batterie embarquée

Le smartphone serait animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec de la mémoire vive au format LPDDR5 et de la mémoire de stockage au format UFS 3.1 afin d’assurer des vitesses d’écriture et de lecture les plus rapides du marché. Il disposerait d’une batterie ayant une capacité de 4600 mAh soit plus que les smartphones pliants Samsung Galaxy Z Fold3 (4400 mAh) et Oppo Find N (4300 mAh) mais moins que le Honor Magic V (4750 mAh) ou le Xiaomi Mix Fold (5020 mAh). Il supporterait la charge filaire à 66 watts et sans fil à 50 watts. Le mobile est Wi-Fi 6 et NFC, sans oublier le Bluetooth. Si on en croit l’affiche, le Vivo X Fold pourrait résister à plus de 300 000 pliages/dépliages certifiés par TÜV Rheinland ce qui est 1,5x ce qu’annonce Samsung ou Oppo pour leur charnière.

Une configuration photo musclée

Pour la partie photo, le Vivo X Fold profiterait d’une configuration à quadruple capteur au dos. Il y aurait un module principal de 50 mégapixels signé Samsung, stabilisé. Il s’agirait d’un capteur GN5 fabriqué par la marque sud-coréenne. Il y aurait également un capteur de 48 mégapixels pour l’ultra grand-angle sur 114 degrés avec un autre capteur de 12 mégapixels et un périscope stabilisé optiquement permettant de faire un zoom 60x.

Le Vivo X Fold devrait être officialisé le 11 avril prochain et il y a fort à parier que le mobile sera disponible tout d’abord en Chine avant, espérons-le, une sortie à l’international le plus tôt possible.