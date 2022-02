Oppo prépare un téléphone à clapet qui pourrait être disponible d’ici la fin de l’année 2022

Après de nombreux prototypes, Oppo s’est finalement décidé de se lancer sur le segment de marché des smartphones pliants avec le Find N. Il se dit de manière insistante que le fabricant lancerait un téléphone à clapet d’ici la fin de cette année, reprenant le principe des Samsung Galaxy Z Flip3, Motorola Razr ou Huawei P50 Pocket.

Le premier smartphone pliant de la marque Oppo est une réalité commerciale, en Chine exclusivement pour le moment. Malgré cela, nous avons pu l’essayer pendant un petit moment pour une rapide prise en main et vous livrer nos impressions sur le Find N. À date, nous ne savons toujours pas si ce modèle sera commercialisé en France même si, à priori, les équipes locales poussent en ce sens sur les dirigeants en Chine. Parallèlement, nous apprenons par l’intermédiaire du site 91mobiles.com qu’une personne bien renseignée pense savoir que la marque Oppo se prépare à lancer son tout premier smartphone pliable à clapet. Celui-ci n’utiliserait donc pas le principe de la pliure du Find N qui s’ouvre comme un livre à la manière du Galaxy Z Fold3 de Samsung, mais plutôt l’ouverture sur un axe horizontal, comme le Galaxy Z Flip3, le Motorola Razr 2019 ou le sublime Huawei P50 Pocket.

Une présentation prévue au cours du troisième trimestre 2022 ?

L’idée pour Oppo avec ce nouveau téléphone à clapet serait de proposer un bon rapport qualité/prix avec une expérience qui soit la plus ergonomique possible. À ce sujet, outre l’aspect purement technique de la charnière, il faut avouer que sur des téléphones de ce type, il y a un léger manque d’interaction entre l’écran externe et celui qui est à l’intérieur du mobile et/ou peut être que des applications dédiées ou des widgets pertinents sont à développer. Même si on peut penser à Find Z ce qui ne serait pas totalement saugrenu, le nom commercial du potentiel smartphone à clapet fabriqué par Oppo n’est pas encore connu. Toutefois, le pronostiqueur avance l’idée qu’il pourrait être en boutique au cours du troisième trimestre de cette année. Reste à savoir s’il sera aussi exclusif au marché chinois ou si sa commercialisation sera à l’échelle mondiale, ce qui nous permettrait d’en profiter.

Enfin, notez que le site 91mobiles.com croit également savoir que la marque travaille également sur un autre smartphone pliant qui pourrait venir succéder au Find N et dont la sortie serait prévue pour le début de l’année prochaine.

