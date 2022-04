Les caractéristiques des capteurs photo du futur Samsung Galaxy Z Fold 4 en nettement progression

Les smartphones pliants continuent leur percée sur le marché et le Galaxy Z Fold 4 est attendu pour l’été prochain. Il pourrait être équipé d’un capteur photo de 108 mégapixels ce qui serait un bon en avant sérieux par rapport à l’actuel Galaxy Z Fold 3 puisqu’il emprunterait des éléments des Galaxy S22.

Les premiers téléphones portables pliants ont déjà quelques années et les nouvelles générations débarquent. Celles-ci profitent des nouvelles technologies et outre la flexibilité des écrans, ils se doivent aussi de proposer des capteurs photo les plus avancés possibles avec un bon traitement logiciel. À ce sujet, le Galaxy Z Fold 3 embarque 3 capteurs de 12 mégapixels chacun. L’idée pour le fabricant était surtout de proposer un appareil qui soit le plus ergonomique et s’en principalement concentré sur la compatibilité du stylet S Pen avec l’écran interne tout en optimisant les performances. Selon une rumeur, il semblerait que son successeur, le Galaxy Z Fold 4 soit équipé de capteurs bien plus performants et au moins profitant de bien plus de mégapixels.

Quels détails pour les trois capteurs photo au dos du Galaxy Z Fold 4 ?

Une personne plutôt sérieuse pense savoir que le Galaxy Z Fold 4 sera doté d’un capteur photo principal de 108 mégapixels. Il s’agirait de celui qui est installé sur le Galaxy S22 Ultra, soit le modèle le plus haut de gamme du constructeur sud-coréen. Ce capteur est capable de prendre des photos extrêmement détaillées, équilibrées et propose des performances nocturnes assez impressionnantes. Le Galaxy Z Fold 3 troquerait son capteur téléobjectif zoom optique 2x contre le module téléobjectif qui est intégré sur les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra, soit un capteur de 10 mégapixels stabilisé et capable d’offrir un zoom optique 3x. Le troisième capteur devrait être un modèle de 12 mégapixels mais nous n’avons pas encore de précision s’il s’agit du module du Galaxy Z Fold 3 ou celui qui est proposé au sein des Galaxy S22 ce qui serait plus logique. Avec une telle configuration, le Galaxy Z Fold 4 proposerait des résultats au moins aussi bons que ceux produits par les Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus et équivalents au Galaxy S22 Ultra.

Quid des capteurs à selfie et des autres caractéristiques ?

Pour se prendre soi-même en photo, là aussi, le Galaxy Z Fold 4 profiterait d’une mise à niveau sérieuse concernant ses capteurs. La surface d'affichage externe devrait bénéficier d’une caméra sous l’écran. Celle qui était disponible sous l’écran interne serait bien meilleure que l’actuelle.

Concernant le design de l’appareil, nous nous attendons à ce qu’il soit plus fin que le précédent mais, malgré cela, il pourrait avoir un emplacement pour le S Pen et pourrait aussi revoir la conception de sa charnière. Le mobile pourrait continuer à utiliser le lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Le smartphone devrait être animé par une puce Snapdragon 8 Gen 1 avec la même batterie de 4400 mAh que son prédécesseur. Nous attendons la présentation des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 dans le courant de l’été, au plus tard courant septembre.